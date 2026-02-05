Sposa a primavera, l’abito che va oltre il solito abito

La primavera è la stagione che più si presta alla scelta dell’abito bianco. Il clima mite permette di spaziare partendo dai modelli più scollati - dai bustini senza maniche ai monospalla - ma anche di stupire con accessori ed elementi in più. Ognuna a modo proprio. Le spose più rigorose e amanti del power dress potranno osare una giacca sartoriale, magari portata su una gonna impalpabile. Quelle che invece amano vivere il sogno come bambine potranno scegliere una cascate di perle. Ecco le ispirazioni dalle passerelle Primavera/Estate 2026.

La sposa in tailleur

“Con un tailleur puoi fare tante cose, puoi andare a un cocktail, puoi addirittura sposarti”. Parola di Silvana Armani, che in occasione della prima sfilata parigina di Armani Privé senza lo zio Giorgio aveva proprio detto così. Infatti all’altare si può arrivare anche con la giacca. Il capo che storicamente si lega alla sartoria maschile e che è entrato nel womenswear come forma di power dressing, non è solo simbolo di autorevolezza e forza, ma anche di eleganza in purezza. Così scegliere un tailleur per il giorno più bello si trasforma, sì, in un messaggio di parità e rispetto di fronte all’unione da celebrare, ma anche in una scelta di stile. Persino di dive e principesse.

Una scelta fatta anche sulle passerelle delle collezioni bridal Primavera/Estate 2026. Da Viktor&Rolf la giacca è potente, con revers a lancia, spalle importanti e punto vita in evidenza, bianca candida ricoperta di fiori leggeri tono su tono; un capo protagonista del look da portare su camicia bianca e, perché no, un papillon, pantaloni con pinces e ballerina. Il risultato è un look androgino in bilico tra leggerezza e severità. Da Yolancris il capospalla si apre maliziosamente sul davanti e si allunga verso il basso con una piccola pioggia di applicazioni lucenti; sotto un pantalone morbido a vita alta abbinato a un tacco. Semplicità uguale eleganza. Da Nicole Felicia la doppiopetto viene addolcita da una gonna trasparente che lascia in vista le gambe; ancora una volta un gioco di proporzioni, tra look castigato e sensuale.