Gli abiti da sposa di Giorgio Armani scelti da dive e principesse

Tom Cruise e Katie Holmes, 2006 - Credits Getty Images

Non è un caso che la sfilata Giorgio Armani Privé SS26 presentata a Parigi durante l’Haute Couture dalla nipote Silvana si sia chiusa con un abito da sposa. Indossato da una delle modelle più amate dallo stilista, Agnese Zogla, il sontuoso wedding dress è a manica lunga, tutto ricamato e a collo alto, completato da un velo regale e maxi collana a cuore. È l'ultimo lavoro a cura di Giorgio Armani stesso, e l’unico di questa sfilata che gli rende omaggio, sì, ma che è anche uno sguardo in avanti.

Lo chiamavano Re Giorgio, perché tutte prima o dopo, sono passate dalla sua corte. Dive e reali hanno spesso scelto le sue creazioni per le occasioni più speciali, anche per il giorno più bello. Persino contravvenendo alle regole non scritte delle case reali, che prediligono la scelta di creativi conterranei. Spesso il sodalizio partiva da una sincera conoscenza tra Re Giorgio e la futura sposa.

L'abito con 200mila decorazioni di Charlène di Monaco

Ci sono volute circa 2.500 ore di lavoro per realizzare i ricami dell’abito di Charlène di Monaco, all’epoca conosciuta come Charlène Wittstock. Nell'estate del 2011, quando convolò a nozze con Alberto II di Monaco, indossava un modello in satin con scollatura a incrocio off-shoulder che valorizzavano le spalle da ex nuotatrice, e gonna fluida, con una scenografica coda lunga cinque metri. L'abito era inoltre abbellito da circa 40mila cristalli Swarovski e 20mila decorazioni in madreperla. Una delle creazioni più iconiche del couturier.