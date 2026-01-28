Haute Couture SS26, il debutto di Silvana Armani per Giorgio Armani Privé

Giorgio Armani Privé Haute Couture - Courtesy Press Office

Giorgio Armani Privé, da bianco a bianco

La sfilata si apre e si chiude all’insegna del bianco. Il primo è un completo – elegantissimo – giacca pantalone con camicia e cravatta trasparenti. L’ultimo un abito da sposa sontuoso, bianco ottico a manica lunga, tutto ricamato e completato da un velo e da una collana a cuore. L’unico tocco – forse l’ultimo - di Giorgio Armani, che lo ha lasciato in eredità. E forse proprio per questo si è scelto di farlo indossare ad Agnese Zogla, modella amata dallo stilista che aveva chiuso proprio la sfilata di addio di Brera lo scorso settembre. La stessa Agnese Zogla che apre la sfilata con il primo modello. Un cerchio che si chiude, ma che al tempo stesso rappresenta una ciclicità, un eterno scorrere e divenire. Un’eredità che va avanti nel segno – appunto – della continuità.