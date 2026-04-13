La sposa d’estate: i trend più belli, dal pizzo più prezioso alle ispirazioni day clothing

Ouma SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Ci sono le future spose che sono già pronte per il giorno più atteso, e poi quelle che con il solitario al dito si preparano con largo anticipo, in vista della primavera del prossimo anno. Per loro l’ispirazione per l’abito arriva dalle collezioni pensate dai brand per la SS27, presentate anche alla NYFW Bridal. C'è sempre spazio per il romanticismo, con abiti che (per davvero) si possono indossare una volta sola nella vita, perché sono vere opere d’arte, ma spazio anche per l’essenzialità. Poi c’è lo stile anticonvenzionale, che prende spunto dal daytime clothing.

L’abito opera d’arte

Per chi ha sempre immaginato il giorno del “sì” come un momento solenne, l’abito non può essere un semplice abito, e diventa piuttosto una grammatica, fatta di segni e simboli destinati a diventare memoria. Come fosse un’opera d’arte. Elie Saab ha svelato alla NYFW Bridal la sua Primavera-Estate 2027 come una galleria di ritratti viventi, dove ogni musa si anima all'interno della sua cornice dorata, con l'abito da sposa come un quadro, appunto; come il modello a trapezio in tulle, senza spalline e con corsetto interamente ricamato.

Ricama anche Zuhair Murad, che trasforma il bustino a cuore in una scultura fatta di perle e di perline bianche e argento, che scendono sulla gonna ampia e strutturata. Milla Nova propone nella sua collezione Bridal SS27 un abito con un raffinato richiamo alla natura, un prezioso ricamo tridimensionale a forma di foglie, che si sviluppa organicamente lungo il bustier e scende morbido sulla gonna, creando un effetto couture.