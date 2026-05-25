Perché con SS26 Charli XCX trasforma la fashion week in un’apocalisse glamour

Prima ancora della canzone, degli abiti, della passerella, Charli convoca una delle donne che più hanno insegnato alla moda contemporanea come costruire desiderio, sesso, potere e immagine. Ad aggiungere un ulteriore livello alla lettura il fatto che Charli XCX abbia appena pubblicato Playboy Bunny , lato B di SS26.

“Fashion won’t save us. But let’s go on the runway and walk”. La moda non ci salverà, ma intanto andiamo in passerella e sfiliamo. È questa la frase che apre SS26 , il nuovo video di Charli XCX , ed è fondamentale che a pronunciarla sia Carine Roitfeld . Seduta in front row, con un’aura severa, quasi sacerdotale, l’ex direttrice di Vogue Paris non appare come un semplice cameo: è la chiave d’accesso al senso profondo del video.

Il brano, dalle sonorità pop-punk, è accompagnato da un video minimalista in bianco e nero girato a Parigi il giorno dopo le riprese di SS26: coda di cavallo, giacca bianca, pantaloni neri, la Tour Eiffel, un ristorante, la strada, la folla. È quasi il controcampo intimo della passerella infernale del singolo principale. Se SS26 è la fashion week come collasso spettacolare, Playboy Bunny è l’after: più nudo, più diretto, più consumato. Roitfeld è una figura decisiva perché incarna una moda precisa, non rassicurante, non bon ton.

Da direttrice di Vogue Paris tra il 2001 e il 2011, ha imposto un’estetica notturna, fisica, tagliente, fatta di tuxedo neri, eyeliner sbavati, tacchi aggressivi, corpi messi in tensione, erotismo controllato e glamour cinematografico. Dopo l’uscita da Vogue Paris ha fondato CR Fashion Book, restando una delle ultime vere editor capaci di influenzare il sistema ben oltre la semplice tendenza. Per questo la sua presenza in SS26 pesa così tanto: Charli XCX non sta semplicemente flirtando con la moda, ma entra direttamente nel suo nucleo più autorevole e codificato. E il video non è più un videoclip pop con bei look. Diventa una fashion week trasformata in performance contemporanea. Il titolo stesso appartiene al linguaggio interno dell’industria: dato che SS26 significa Spring/Summer 2026, sigla tecnica delle collezioni di questa stagione in corso. Ma Charli la usa come se fosse il nome di una diagnosi estetica.