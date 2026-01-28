Charli XCX, perché Wuthering Heights sarà un album tempestoso

Charli XCX sta facendo la mossa più difficile dopo un’era in cui ha vinto tutto: non ripeterla. Dopo Brat, che nel 2024 ha superato i confini dell’album per diventare estetica collettiva, la popstar inglese cambia formato e ambizione. Il nuovo progetto si intitola Wuthering Heights ed è un soundtrack album costruito per la nuova trasposizione cinematografica di Wuthering Heights/Cime tempestose firmata da Emerald Fennell, in uscita al cinema il 13 febbraio 2026. Non è un dettaglio: film e album escono nello stesso giorno. È una scelta che dice molto sulla strategia del progetto. Perché un disco “legato a un film” oggi può essere solo una collezione di brani, oppure diventare un universo estetico completo. Qui l’intenzione sembra la seconda.

Il film di Emerald Fennell: un classico gotico trattato come evento pop globale

Il film è già impostato come grande oggetto culturale: Emerald Fennell (regista e sceneggiatrice premio Oscar, nota per Promising Young Woman e Saltburn) firma un adattamento che si preannuncia sensuale, divisivo e fortemente visuale. Nel cast ci sono Margot Robbie (Catherine Earnshaw) e Jacob Elordi (Heathcliff), con altri nomi come Hong Chau, Alison Oliver e Shazad Latif. La scelta Robbie/Elordi ha già generato conversazione pubblica, perché Cime tempestose è un testo “scomodo” e radicale anche nel modo in cui parla di classe, identità, desiderio e possesso. Sul set, l’immaginario è quello dei moors inglesi (le brughiere), il paesaggio che nel romanzo diventa psicologia: vento, fango, isolamento, natura che non consola.

In un’intervista recente, Robbie ha raccontato di essersi sentita quasi "codependent” con Elordi durante le riprese, un modo per descrivere la tensione ossessiva che sta al centro della storia. E c’è un dettaglio perfetto per un pezzo stile: nel racconto del set, viene citata anche la probabile presenza della canzone Wuthering Heights di Kate Bush come riferimento emotivo e culturale, segno di quanto l’operazione sia consapevole dell’iconografia accumulata sul romanzo.