La tempesta dell’amore torna di moda

Laurence Olivier, Merle Oberon, "Wuthering Heights", 1939 - Credits AGF

In un’epoca di sentimenti filtrati dagli schermi, dove le relazioni si consumano a colpi di notifiche e risposte lasciate in sospeso, il ritorno di Cime tempestose riaccende la nostalgia per le emozioni assolute. Ma attenzione: quella di Catherine e Heathcliff non è una storia d’amore, almeno non nel senso in cui siamo abituati a raccontarla. È una tempesta emotiva, un legame che divora invece di nutrire. Continuare a leggerla come una favola romantica significa perpetuare l’idea tossica che l’amore debba consumarci per essere vero.

Ritratto di Emily Brontë - Credits Getty Images

Nella brughiera di Emily Brontë

Tra vento, fango e silenzi, Emily Brontë ha scritto uno dei romanzi più misteriosi e rivoluzionari di sempre. Wuthering Heights, uscito nel 1847 sotto lo pseudonimo di Ellis Bell, è insieme poema e tempesta, visione e disastro. Non racconta una storia d’amore, ma l’impossibilità dell’amore stesso. Catherine e Heathcliff non si uniscono mai davvero, se non nel vento che soffia sulle colline dello Yorkshire, nei rami che graffiano le finestre, e nei sogni che si trasfigurano in fantasmi.

È un libro che mette in guardia, che mostra quanto la passione, se non trova misura, si trasformi in ossessione e violenza. Dietro la sua trama gotica, c’è la furia di una giovane donna che osserva un mondo maschile e patriarcale e ne smaschera i meccanismi: l’amore come possesso, la donna come riflesso dell’altro, la natura come unica forma di libertà. Emily Brontë scrive tutto abbandonandosi alla poesia e alle metafore naturali: “Il mio amore per Heathcliff assomiglia alle rocce eterne che stanno sotto gli alberi”.

Emily Bronte scrive tutto questo molti decenni prima della nascita della psicanalisi, ma come diceva Tomasi di Lampedusa che rimase folgorato dal romanzo “Non a Shakespeare mi fa pensare Emily, ma a Freud (…) Si tratta di una fosca vicenda di odi, di sadismo e di repressione di passioni, narrate con uno stile teso e corrusco spirante, tra i tragici fatti, una selvaggia purezza”

Attraverso un percorso squisitamente letterario che passa attraverso generi e archetipi ha anticipato e definito le derive più terribili, infruttuose e – diciamolo! - demoniache dell’amore quando non è accettazione e accoglienza dell’altro, ma qualcosa di tossico, narcisistico, crudele e violento.