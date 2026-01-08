5 trattamenti detox da fare in hotel per sentirsi più leggeri al rientro dalle vacanze

Credits Mandarin Oriental

Il rientro dalle vacanze è spesso dedicato al detox. Dicembre è ormai trascorso, come di consueto, in totale relax, godendosi brindisi, panettoni e pranzi con amici e famigliari. Alla fine delle meritate vacanze, però, si potrebbe avere voglia di un reset, anche fisico.

Chi desidera iniziare l’anno in leggerezza, recuperando la vitalità che l’inverno può mettere alla prova, complici freddo e buio, non deve fare altro che concedersi una pausa di benessere in hotel: non in luoghi lontani ed esotici (dopotutto, le vacanze si sono appena concluse) ma in cinque stelle di città, che offrono trattamenti depurativi e massaggi detox messi a punto dai migliori terapeuti. Perfetti per prendersi cura di sé è ritrovare l’armonia.

Massaggio Rapsodia al Park Hyatt di Milano

Nella cabina avvolta da luci calde e note aromatiche, ogni trattamento diventa una sinfonia di suoni e fragranze: il percorso inizia con The Rhythm of Nature, un trattamento esfoliante che nutre e illumina la pelle, restituendole elasticità e morbidezza. Si può scegliere tra la versione a base di zucchero di canna, con oli essenziali di arancia e cannella, oppure quella con sale del Mar Morto, lavanda e legno di cedro. Durante il trattamento si è cullati dalle note dei suoni della natura, come pioggia e onde, che aiutano a riequilibrare l’energia e favoriscono un profondo rilascio emotivo, riducendo stress e tensioni.

Il viaggio sensoriale prosegue poi con Rapsodia, trattamento d’ispirazione svedese che favorisce l’ossigenazione del sangue e migliora circolazione e flessibilità, ideale dopo un viaggio o per ritrovare leggerezza mentale. Avvolto dai profumi freschi di eucalipto e lavanda e accompagnato da suoni celtici, arpe e flauti, risveglia vitalità e respiro.