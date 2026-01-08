5 trattamenti detox da fare in hotel per sentirsi più leggeri al rientro dalle vacanze
Dopo giorni trascorsi a festeggiare tra Natale e Capodanno, nulla di meglio di un massaggio rivitalizzante per recuperare le energie e sentirsi di nuovo in forma
Il rientro dalle vacanze è spesso dedicato al detox. Dicembre è ormai trascorso, come di consueto, in totale relax, godendosi brindisi, panettoni e pranzi con amici e famigliari. Alla fine delle meritate vacanze, però, si potrebbe avere voglia di un reset, anche fisico.
Chi desidera iniziare l’anno in leggerezza, recuperando la vitalità che l’inverno può mettere alla prova, complici freddo e buio, non deve fare altro che concedersi una pausa di benessere in hotel: non in luoghi lontani ed esotici (dopotutto, le vacanze si sono appena concluse) ma in cinque stelle di città, che offrono trattamenti depurativi e massaggi detox messi a punto dai migliori terapeuti. Perfetti per prendersi cura di sé è ritrovare l’armonia.
Massaggio Rapsodia al Park Hyatt di Milano
Nella cabina avvolta da luci calde e note aromatiche, ogni trattamento diventa una sinfonia di suoni e fragranze: il percorso inizia con The Rhythm of Nature, un trattamento esfoliante che nutre e illumina la pelle, restituendole elasticità e morbidezza. Si può scegliere tra la versione a base di zucchero di canna, con oli essenziali di arancia e cannella, oppure quella con sale del Mar Morto, lavanda e legno di cedro. Durante il trattamento si è cullati dalle note dei suoni della natura, come pioggia e onde, che aiutano a riequilibrare l’energia e favoriscono un profondo rilascio emotivo, riducendo stress e tensioni.
Il viaggio sensoriale prosegue poi con Rapsodia, trattamento d’ispirazione svedese che favorisce l’ossigenazione del sangue e migliora circolazione e flessibilità, ideale dopo un viaggio o per ritrovare leggerezza mentale. Avvolto dai profumi freschi di eucalipto e lavanda e accompagnato da suoni celtici, arpe e flauti, risveglia vitalità e respiro.
Massaggio Rapsodia al Park Hyatt di Milano - Courtesy Press Office
Anticellulite Start-Up al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio
Appartato eppure vicinissimo al centro della città, l’hotel unisce ambienti antichi a nuovi comfort, mantenendo intatta l’atmosfera dell’antico convento. Focus della struttura è l’equilibrio tra mente e corpo: non a caso offre percorsi benessere messi a punto da Marc Messegué, esperto in erboristeria, fitoterapia e terapie dietetiche naturali.
In Spa, molti i trattamenti mirati a snellire, drenare e recuperare leggerezza. Anticellulite Start-Up, per esempio, agisce contro la ritenzione idrica e gli edemi linfatici importanti. Prevede l’applicazione di fango a base di argilla, alghe e oli essenziali che svolgono una forte azione drenante, antiossidante, tonificante e anche antinfiammatoria. Nella versione più lunga, include anche il trattamento di braccia e seno, e permette di trattare atonie e smagliature in maniera mirata e specifica.
Anticellulite Start-Up al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio - Courtesy Press Office
Detox and Adrenal Boost Journey al Mandarin Oriental di Milano
La Spa dell’albergo è un’oasi di relax, progettata per accompagnare gli ospiti in un viaggio olistico altamente personalizzato. Per ritrovare le energie dopo la girandola di impegni ed eventi di dicembre, nulla di meglio di un percorso rigenerante e detossinante. Detox and Adrenal Boost Journey mira a stimolare la circolazione e i vasi linfatici per ridurre l’affaticamento surrenale, utilizzando estratti botanici accuratamente selezionati come tulsi, curcuma selvatica e lime indiano per fare impacchi mirati. Si inizia esfoliando la pelle di tutto il corpo, per poi proseguire con un compresse detox dall’effetto tonificante che aiutano a eliminare tossine e impurità.
Infine, il massaggio vero e proprio consente un profondo drenaggio linfatico, che scioglie le tensioni e stimola i punti marma. Per concludere, viene offerto un infuso naturale realizzato al momento, in base alle necessità individuali.
Detox and Adrenal Boost Journey al Mandarin Oriental di Milano - Courtesy Press Office
Celestial Light Ritual all’Hilton Molino Stucky di Venezia
In laguna, il benessere trova spazio nell’Eforea Spa dell’hotel, un vero e proprio rifugio dedicato a quiete e armonia, perfetto per prendersi cura si sé all’inizio dell’anno. Qui è possibile sperimentare Celestial Light Ritual, trattamento che punta a riequilibrare e purificare il corpo, regalando una sensazione di leggerezza e serenità profonde.
Inizia con un peeling realizzato grazie a uno speciale mélange di sale del Mar Morto e alghe oceaniche per poi proseguire con il massaggio vero e proprio, che inizia dalle gambe per poi proseguire verso l’alto, con movimenti lenti e profondi, perfetti per eliminare gonfiore e liquidi in eccesso e restituire una sensazione di leggerezza e profondo benessere.
Celestial Light Ritual all’Hilton Molino Stucky di Venezia - Courtesy Press Office
Massaggio Detox al Six Senses di Roma
La Spa dell’albergo, che racchiude splendidi bagni in marmo d’ispirazione romana, è specializzata in percorsi benessere, della durata di 3 - 7 giorni, pensati per recuperare le energie, stimolare il sistema immunitario e le funzioni digestive e migliorare il sonno grazie a un mix di massaggi, alimentazione personalizzata e tecniche ispirate allo yoga.
Nel corso del rituale Detox, in particolare, la terapeuta si focalizza su gambe, schiena, fianchi e addome utilizzando un mix di dry brushing, strumenti in legno e coppettatura, che, agendo in sinergia, permettono di stimolare la circolazione, attenuando così l’aspetto della cellulite e migliorando la texture cutanea. E se questi trattamenti e momenti di relax non dovessero bastare, qui trovate i trattamenti detox per il corpo che potete fare anche a casa.
Massaggio Detox al Six Senses di Roma - Courtesy Press Office