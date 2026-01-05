Back to office: le tendenze moda per tornare al lavoro con stile

fashion 05 gennaio 2026

Dalle note festive del rosso agli intramontabili tailleur, fino a capispalla audaci e maglieria chic: ecco le tendenze street style che trasformano il rientro al lavoro in un vero e proprio manifesto di personalità

Paris Street Style - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Le feste natalizie sono ormai alle spalle, le luci scintillanti dei mercatini hanno lasciato il posto alla routine quotidiana, e per molte di noi è già tempo di riprendere il ritmo lavorativo della vita da ufficio. Ma chi ha detto che il ritorno alla scrivania debba essere monotono? Le tendenze street style propongono un mix di eleganza e personalità, con idee look che promettono di rendere il back to office un autentico momento di stile: un tocco di rosso per chi vuole portare (ancora) un po’ di energia festiva – ergo, nostalgica – nel proprio styling, il tailleur corporate reinterpretato per business women super stilose, e alternative cool che oscillano tra animalier, camoscio e maglieria. Ancora un tocco di rosso: un accento nostalgico che dà forma e carattere Per chi ancora non vuole salutare l’atmosfera festiva, il rosso diventa il colore perfetto per dare energia ai look da ufficio. Una borsa in pelle rossa può trasformare un completo nero in un outfit vibrante e sofisticato, mentre una gonna o una camicia rossa creano un contrasto di texture sorprendente con il grigio classico. E per le più audaci, un blazer rosso abbinato al denim trasforma il look in un manifesto grintoso di personalità, da cool kid metropolitana.

Il tailleur da lavoro: eleganza e comfort Ritornare in ufficio significa anche riscoprire il piacere del tailleur, reinterpretato in chiave contemporanea. Per lo street style, la scelta è tra linee oversize e morbide, che garantiscono comfort senza rinunciare alla coolness, e tagli più aderenti, leggermente sciancrati, per chi ama la silhouette sartoriale classica. Giacche abbinate a pantaloni coordinati, camicie rigorose e, in alcuni casi, perfino cravatte, diventano strumenti capaci di coniugare autorità professionale e femminilità. Il tailleur, inoltre, si presta alle più fantasiose sperimentazioni cromatiche: dai toni neutri e sofisticati alle palette più audaci, la formula perfetta per un ritorno in ufficio è elegante ma personale.

Capospalla e maglieria: alternative audaci o romantiche Non mancano poi le alternative più creative: la giacca in morbido camoscio color cammello, con la sua eleganza discreta, o i capispalla animalier, audaci ma grintosi, perfetti per chi vuole dare sprint anche a un look più corporate. La maglieria si fa romantica e chic: il maglione leggermente maxi, indossato con gonne ampie o pantaloni morbidi, crea un effetto armonico e avvolgente, per conciliare praticità e stile anche in ufficio. Tra texture, pattern e layering, lo street style scommette sugli alleati del guardaroba femminile, che conquistano anche la scena professionale senza temere di osare e di giocare con forme e colori.

