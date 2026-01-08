Timothée Chalamet e Kylie Jenner, tre anni di amore e stile

Kylie Jenner e Timothée Chalamet partecipano alla 31ª edizione dei Critics Choice Awards - Credits Getty Images

Quando Timothée Chalamet, qualche giorno fa, ha salito i gradini del palco ai Critics Choice Awards, non ha cercato un momento virale. Ha guardato davanti a sé e, dopo aver ringraziato cast e troupe, ha detto una cosa semplice e precisa: “Grazie a Kylie, mia partner da tre anni. Ti amo”.

Nessuna retorica, nessuna enfasi da copertina. Eppure, in quell’attimo sospeso nel mezzo di una stagione di premi fatta di proclami e celebrazioni, quelle parole hanno avuto il peso di un punto fermo. Non sono state uno show, ma una conferma: la loro relazione, non annunciata con fragore, non sbandierata, esiste da tempo, costruita nel silenzio. È da qui, da quella piccola dichiarazione di presenza, che prende avvio un altro tipo di racconto. Non gossip, non propaganda, ma un’analisi lucida di come due figure iconiche della cultura pop e del fashion system contemporaneo stiano rimodellando, senza clamore, il modo in cui si costruisce un’immagine di coppia.

Chalamet a 30 anni, la fase Marty Supreme

Timothée Chalamet, 30 anni, è entrato nel nuovo anno con un progetto che gli sta cucendo addosso una identità da leading man: Marty Supreme, film diretto da Josh Safdie, ispirato alla figura del campione di ping pong Marty Reisman. La stampa americana ha spiegato bene dove sta il punto: il film usa la base reale (Reisman, la svolta tecnologica delle racchette nel 1952, il contesto competitivo) ma si prende libertà narrative, spostando luoghi e dinamiche per costruire un personaggio cinematografico più ampio.

La promozione è diventata parte del racconto, e qui entra la moda: la “fase arancione” non è solo cromia, è marketing dichiarato (con l’idea di rendere l’arancione un segno riconoscibile come era stato il Barbie pink). E soprattutto c’è un oggetto che, più di altri, ha funzionato da catalizzatore. La giacca cult di Marty Supreme - il windbreaker color-block con il titolo del film nata per promuovere l’uscita nella sale e idossata dal protagonista - è stata progettata, secondo le ricostruzioni più solide, da Doni Nahmias insieme a Chalamet e alla sua stylist Taylor McNeill. Alcuni siti l’hanno raccontata come il capo-chiave (e più “copiato”) del 2025, proprio perché sta a metà tra merch e fashion item: non è nel film (che ha costumi Anni 50) ma è costruita per vivere nel press tour e nella cultura pop.

Taylor McNeill, del resto, è un nome centrale in questa storia: “works closely with Timothée Chalamet” è scritto nero su bianco nei profili professionali, e diverse testate hanno attribuito a lei la strategia di un Chalamet che usa il guardaroba come narrazione.