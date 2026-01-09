Come si riconosce il cashmere di qualità: la guida completa

Street Style - Credits: Getty Images

Il cashmere è uno dei materiali più desiderati e noti dell’abbigliamento invernale (e non solo, qui vi suggeriamo anche dei plaid). Isolante, caldo ed estremamente morbido e confortevole, è diventato sinonimo di lusso e – di conseguenza – di desiderabilità. Nel mercato globalizzato e complesso di oggi, però, esistono diverse varietà di cashmere dalle quali dipende una diversa qualità.

La consapevolezza, quando si acquista, è fondamentale. Sempre più consumatori chiedono trasparenza, per una questione di sostenibilità ambientale – certo – ma anche economica. Il cashmere di qualità ha un determinato prezzo, dettato da molteplici fattori.

Ecco perché abbiamo pensato di realizzare una mini-guida per comprendere da dove arriva il cashmere, cosa lo distingue dalla semplice lana e come si riconosce quello di alta qualità.

Cos’è il cashmere e cosa lo distingue dalla lana

Il cashmere è una fibra naturale di origine animale, ricavata esclusivamente dal sottovello delle capre Hircus. In genere, proviene da aree geografiche con climi estremi, dove questi animali sviluppano un sottovello più fine. La raccolta avviene una sola volta all’anno e la resa è molto bassa: da ogni animale si ottiene una quantità minima di fibra realmente utilizzabile dopo la selezione.

Questa scarsità strutturale incide direttamente sul costo della materia prima e rende impossibile ottenere vero cashmere di qualità a prezzi irrisori senza compromessi.

Non si tratta quindi di una lana “più pregiata”, ma di una fibra diversa per struttura, funzione e resa. Il sottopelo serve all’animale per proteggersi da climi estremamente rigidi e viene raccolto una sola volta all’anno, tramite pettinatura manuale.

La lana tradizionale proviene invece dal vello della pecora ed è composta da fibre mediamente più spesse. Questa differenza strutturale spiega perché il cashmere risulti più leggero, più caldo a parità di peso e più delicato sulla pelle rispetto alla lana.

A livello funzionale, infatti, il cashmere trattiene meglio il calore pur mantenendo leggerezza e traspirabilità.

La lana, dal canto suo, è più resistente, elastica e versatile, ma meno isolante e meno raffinata al contatto diretto con la pelle. Per questo il cashmere viene utilizzato soprattutto per capi destinati a essere indossati a diretto contatto con il corpo o come strati sottili ma altamente performanti.