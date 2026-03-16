Il bagaglio a mano perfetto: quale scegliere tra comfort e stile
Tra zaini, borsoni, trolley rigidi e modelli più morbidi, ecco una guida per scegliere il bagaglio a mano ideale, che rispetti le misure delle compagnie aeree e sia anche un oggetto del desiderio
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Di Matteo Dall’Ava
Viaggiare leggeri oggi non è solo una scelta pratica: è diventato quasi un’arte. Il bagaglio a mano è il primo vero compagno di viaggio e spesso determina non solo la comodità durante il volo, ma anche il prezzo finale del biglietto.
Le compagnie aeree distinguono ormai tra due formati principali. Da una parte c’è il piccolo bagaglio personale che deve entrare sotto il sedile – di solito intorno ai 40 × 30 × 20 centimetri – dall’altra il classico trolley da cabina, quello che si sistema in cappelliera e che segue quasi sempre il formato 55 × 40 × 20 centimetri, con variazioni minime da compagnia a compagnia. Sulle low cost la dimensione è il parametro decisivo, mentre i vettori tradizionali aggiungono spesso anche un limite di peso che oscilla tra 8 e 12 chili.
Negli aeroporti, poi, i controlli sono diventati sempre più frequenti. Il sizer – la struttura metallica in cui verificare le dimensioni della valigia – e le bilance vicino ai gate ricordano che bastano pochi centimetri in più per trasformare un bagaglio a mano in un costo extra.
Per questo scegliere il modello giusto non è soltanto una questione di estetica. Significa trovare il giusto equilibrio tra spazio, leggerezza e organizzazione. Ed è proprio in questo territorio che i brand hanno iniziato a reinventare il bagaglio da cabina, trasformandolo da semplice accessorio in un vero oggetto di design e di stile.
Borse under seat: compatte, intelligenti e sempre più sofisticate
Il piccolo bagaglio che deve entrare sotto il sedile è diventato il vero campo di sperimentazione del design da viaggio. Le dimensioni sono ridotte, ma proprio per questo molti brand stanno ripensando completamente il modo di organizzare lo spazio, grazie a scomparti e materiali specifici.
Uno dei modelli più interessanti è Airback Go, uno zaino progettato proprio per il formato under seat che ha attirato molta attenzione per il suo sistema di compressione sottovuoto integrato: una piccola pompa permette di ridurre il volume dei vestiti e guadagnare spazio senza aumentare le dimensioni esterne. Il risultato è un bagaglio sorprendentemente capiente per la sua categoria, con scomparti organizzati per documenti, tecnologia e accessori da viaggio.
Questo tipo di soluzioni racconta bene la nuova filosofia del bagaglio compatto: fuori minimalista, dentro estremamente strategico.
Borsoni da cabina: il lato più elegante del viaggio breve
Il borsone resta il bagaglio a mano più personale. Non ha la rigidità del trolley e permette una maggiore libertà di stile, diventando spesso un vero accessorio di viaggio.
Il Weekender XL di Line of Trade appartiene alla tradizione più informale: canvas robusta, struttura che ricorda le borse da lavoro e un’estetica quasi industriale che lo rende perfetto per weekend dinamici. Di tutt’altra natura è il Cabin Duffle di Pineider, un borsone in pelle Bottalato pensato con l’eleganza discreta della pelletteria italiana, ideale tanto per un viaggio di lavoro quanto per una fuga di fine settimana.
Tra le icone del viaggio contemporaneo resta poi la Keepall Bandoulière 50 di Louis Vuitton, uno dei modelli più riconoscibili in assoluto, reinterpretato stagione dopo stagione con nuove varianti del celebre Damier. Più artigianale e raffinato è invece il lavoro di Serapian, con la Slim Business Bag della linea Mestieri d’Arte, realizzata con la celebre lavorazione Mosaico intrecciata a mano.
A chiudere questo percorso c’è Valextra con la Babila Boston, un borsone che incarna l’eleganza milanese più essenziale: linee pulite, pelle Millepunte e un design che punta più sulla qualità delle proporzioni che sull’ostentazione.
Trolley morbidi: i più versatili quando lo spazio diventa prezioso
I trolley in tessuto hanno un vantaggio che quelli rigidi non potranno mai avere: la capacità di adattarsi. Se serve qualche centimetro in più, il materiale si comprime e rende il bagaglio più tollerante ai controlli delle dimensioni.
Un esempio molto diffuso tra i viaggiatori frequenti è il Tranverz S di Eastpak, un modello diventato quasi un classico grazie alla struttura bifrontale e alle cinghie di compressione che aiutano a organizzare lo spazio. Il design resta semplice e resistente, con un’anima urbana che lo rende ideale per spostamenti frequenti.
In una direzione più tecnica si muove invece Tumi, con il borsone con ruote Alpha Bravo, un modello ibrido che può essere utilizzato sia come trolley sia come zaino. Il nylon balistico, materiale simbolo del brand, è pensato per resistere a viaggi intensi e utilizzi continui.
Trolley rigidi: quando la valigia diventa un oggetto di design
Il trolley rigido è oggi il simbolo del bagaglio a mano contemporaneo. Gran parte del merito è del policarbonato, materiale leggero e resistente che ha trasformato la valigia in un vero oggetto di design.
Tra i modelli più riconoscibili c’è la Icon Cabin di Crash Baggage, celebre per la sua estetica volutamente ammaccata che trasforma i segni del viaggio in una dichiarazione di stile. Un approccio completamente diverso è quello di Piquadro, con il PQ-Light, progettato per chi viaggia con tecnologia e dispositivi grazie a una tasca frontale dedicata al laptop.
Nel segmento più sofisticato si colloca invece il #MY4810 Cabin di Montblanc, un trolley che unisce scocca in policarbonato ad alte prestazioni e dettagli in pelle, con un design pulito e silenzioso che riflette l’eleganza del marchio.
Trolley in alluminio: l’icona del viaggio contemporaneo
L’alluminio resta il materiale simbolo delle valigie da cabina. Solido, brillante e immediatamente riconoscibile, è diventato negli anni un vero codice estetico del viaggio.
Il nome più iconico è Rimowa, con la Original Cabin, celebre per le scanalature in alluminio anodizzato che hanno definito l’immaginario del trolley moderno. Accanto a questo linguaggio industriale convivono interpretazioni diverse: FPM Fabbrica Pelletterie Milano propone con la Bank S Spinner 53 una lettura più artigianale, con chiusure a farfalla e dettagli in pelle che ricordano i trunk storici.
Nel territorio della pelletteria di lusso si colloca invece Berluti con la Formula 1005 Rolling Suitcase, una valigia che combina struttura in alluminio e pelle Venezia, trasformando il bagaglio da cabina in un oggetto quasi sartoriale.