Helen Mirren fa brillare la 72ª edizione del Taormina Film Festival

ENTERTAINMENT 10 giugno 2026

L'attrice riceverà il premio alla carriera, unica artista ad aver conquistato la cosiddetta "tripla corona" della recitazione sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Tutto quello che c’è da sapere su di lei e sul programma della manifestazione al Teatro Antico di Taormina

Di Marta Perego

Dame Helen Mirren posa nel backstage durante i Premi Olivier 2026, che celebrano il loro 50º anniversario, alla Royal Albert Hall il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra - Credits: Getty Images

Sarà Helen Mirren a fare brillare la 72ª edizione del Taormina Film Festival. L'attrice, che l'anno scorso ha compiuto 80 anni, porta a Taormina il peso di una carriera che pochi possono vantare: cinquant'anni tra cinema, teatro e televisione, un Oscar, tre Golden Globe, quattro BAFTA, la Coppa Volpi a Venezia, due premi a Cannes. È l'unica artista ad aver conquistato la cosiddetta "tripla corona" della recitazione sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, ovvero aver vinto, in entrambi i paesi, i tre premi considerati i più prestigiosi per teatro, cinema e televisione: il Tony, l'Oscar e l'Emmy in America; l'Olivier Award, il BAFTA e l'Emmy britannico nel Regno Unito. Con una carriera che ha ricevuto un’impennata dopo i 60 anni, quando, nel 2006, divenne per tutti The Queen, nel film di Stephen Frears che le è valso il premio Oscar, oltre che il successo e riconoscimento mondiale.

La regina Elizabeth II incontra Helen Mirren (a destra) durante un ricevimento dedicato alle arti performative presso Buckingham Palace il 9 maggio 2011 a Londra - Credits: Getty Images

Nata a Chiswick, nella Grande Londra, nel 1945 il suo vero nome è Ilyena Lydia Vasilievna Mironoff, fu il padre a cambiarlo in Mirren nel 1951, per renderlo più inglese. Le radici russe, però, non si cancellano facilmente. Il bisnonno paterno era un aristocratico ufficiale dello zar, arrivato in Gran Bretagna per negoziare un accordo sulle armi e bloccato lì dalla rivoluzione del 1917. Qualcosa di quella storia deve essersi depositato nel sangue, perché quando il regista Trevor Nunn la diresse alla Royal Shakespeare Company, la soprannominò “principessa russa”. E non sorprende che uno dei suoi ruoli televisivi più acclamati sia stato proprio quello di Caterina la Grande. In tutto, ha interpretato sette regine nel corso della carriera: da Elisabetta I a Elisabetta II, dalla Regina delle Nevi alla zarina. C'è qualcosa di naturalmente regale in lei, eppure fu proprio lei a rifiutare inizialmente, nel 2003, il titolo di Dame Commander dell'Impero Britannico. Per poi però accettarlo, dalle mani di Elisabetta II.

Helen Mirren interpreta il ruolo di Elizabeth I durante lo spettacolo 'A Gallop Through History', parte delle celebrazioni ufficiali del Platinum Jubilee of Elizabeth II, in occasione del Royal Windsor Horse Show presso Home Park, accanto a Windsor Castle, il 15 maggio 2022 a Windsor - Credits: Getty Images

La formazione La sua formazione è classica, shakespeariana. A tredici anni assiste a una rappresentazione di Amleto e ne resta folgorata; a vent'anni interpreta Cleopatra all'Old Vic con il National Youth Theatre, ruolo che, come ha raccontato lei stessa, lancia la sua carriera. Da lì alla Royal Shakespeare Company, dove lavora per anni costruendo una tecnica che si sente ancora oggi in ogni suo ruolo. Il cinema arriva presto: Excalibur nel 1981, poi Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante di Peter Greenaway nel 1989, poi La pazzia di Re Giorgio nel 1994, prima nomination all'Oscar. In televisione, tra il 1991 e il 2006, è l'ispettrice Jane Tennison nella serie Prime Suspect - tre BAFTA televisivi e due Emmy. Nel 2005 interpreta Elisabetta I nell'omonima miniserie HBO, Golden Globe ed Emmy anche per questo. L'anno dopo, The Queen di Stephen Frears le dà l'Oscar come miglior attrice protagonista. Da quel momento la carriera non frena: Gosford Park di Robert Altman, Calendar Girls, Woman in Gold, Ella & John di Paolo Virzì con Donald Sutherland, fino alla saga di Fast & Furious, in cui compare in quattro film. Una carriera che non ha mai smesso di muoversi, di cambiare registro, di rifiutare le gabbie. Come il suo look: capelli rosa, viola, platino, tagliati in modi imprevisti anche dopo i settant'anni. Non è un caso che nel 2026 le sia stato assegnato anche il Cecil B. DeMille Award dei Golden Globe, il riconoscimento alla carriera più prestigioso dell'industria cinematografica americana.

Helen Mirren partecipa agli EE British Academy Film Awards presso la Royal Opera House il 10 febbraio 2013 a Londra; Helen Mirren partecipa alla proiezione del film Les Plus Belles Années d'une Vie durante la 72ª edizione del Cannes Film Festival, il 18 maggio 2019 a Cannes, in Francia - Credits: Getty Images

Helen Mirren e l’Italia Con l'Italia ha un legame che va oltre il set. Mirren è proprietaria di una masseria nel Salento, e chiama il nostro paese la sua “patria d’adozione”, un amore nato quando 15enne, in un pomeriggio piovoso, nella buia sala di un cinema inglese, vide l’Avventura di Michelangelo Antonioni. Al Teatro Antico di Taormina, riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award in una serata che la direttrice artistica Tiziana Rocca ha voluto dedicare ad Anna Magnani, un accostamento non casuale: due donne, due epoche, due culture cinematografiche diverse, unite dalla stessa capacità di abitare lo schermo con una verità difficile da insegnare. Per l'occasione sarà proiettata la versione restaurata di Bellissima di Luchino Visconti, nel 75º anniversario dall'uscita del film.

Helen Mirren partecipa all'Ora! Film Festival, il 3 giugno 2023 a Monopoli, in Italia - Credits: Getty Images