I pantaloncini sportivi sono il capo facile e funzionale per affrontare il caldo estivo con un tocco cool

fashion 20 luglio 2026

Dai biker shorts ai bermuda da basket, i pantaloncini sportivi non si indossano solo a casa o in palestra. Ecco i cool look che uniscono l’amore per lo sport a quello per il fashion

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty

Confortevoli e veloci da indossare, i pantaloncini sportivi escono dalle palestre e conquistano lo street style. Gli anni ’80 li hanno resi protagonisti dell’everyday look, grazie a colori sgargianti e texture tecniche. Sotto t-shirt o bikini sexy impazzavano sulle spiagge iper assolate di Los Angeles, accompagnando rollerblade sulle note di California dreaming. Così, con il tempo, questi capi pratici e funzionali si sono inseriti a pieno titolo nei guardaroba di it-girl e fashioniste, in versione shorts, bermuda oversize o ciclisti super fascianti, pronti a creare outfit total sporty o a dare vita ad accostamenti disruptive, ma ricchi di stile. I classici

Da sinistra: street style - Credits: Getty; pantaloncini Adidas Originals

Colori accesi, il mantra dell’estate. Quando si tratta di pantaloncini sportivi, ancora di più. E se si parla di classici, il gioco è fatto. I modelli Adidas Originals in felpa non stancano mai. Rossi, blu, in mille tonalità: si indossano d’estate, anche se non leggerissimi. Ma si sa, lo stile ha la priorità. Stanno benissimo con magliette e scarpe da tennis, ma perché non sdrammatizzare il tutto accostandoli, invece, a una camicia a righe oversize, un cappellino con visiera e scarpe slingback con tacco basso? Una mise divertente e non convenzionale per chi ama il mix&match. Workout con il blazer

Da sinistra: street style - Credits: Getty; pantaloncini Terranova

Iper colorati, lucidi e dalla personalità pop. Gli shorts da workout colorati come quelli giallo intenso trasmettono vibe super d’estate. Il modello di Terranova - con banda elastica in vita, laccetto e profili bianchi - è perfetto per accompagnare una canotta bianca in tinta, con una cappello che protegge dal sole e mantiene i capelli in ordine. Ai piedi, sandali open toe in tonalità magenta. Lo stacco di gamba non passa inosservato. Il tocco che fa la differenza? Un maxi blazer rubato dall’armadio di lui, che abbraccia l’intero look con un gioco di proporzioni e volumi dallo stile ultra fashion. Ma per indossarlo aspettate settembre. I pantaloncini tecnici per uno stile sporty&fancy

Da sinistra: street style - Credits: Getty; pantaloncini H&M

Felpa e pantaloncini formano una combo perfetta da indossare per viaggiare o praticare sport. Soprattutto se in monochrome, dando vita al summer suit a prova di caldo. Le tonalità grigie attirano l’attenzione di chi ama sentirsi fresca sotto il sole del giorno. Perfetto il pantaloncino H&M argilla in jersey tecnico, con vita arricciata a punto smock; di lato, la tasca per il cellulare. Adatti per una corsetta o due tiri a calcetto, si indossano anche con t-shirt e friulane per un incontro con le amiche. Più di così. Posh biker shorts

Da sinistra: street style - Credits: Getty; pantaloncini Under Armour

Stretti ed elastici, i pantaloncini da ciclista vestono le gambe come una seconda pelle. Siamo abituati a vederli indosso agli sportivi che ci sfrecciano di fianco in bicicletta nelle strade di campagna, ma ora questi fuseaux corti hanno varcato la soglia dell’abbigliamento fashion. Per dare vita a un look fancy&sporty sono perfetti quelli neri di Under Armour, che sembrano creati ad hoc per essere abbinati ad una felpina corta con cerniera e dalle spalle bombate. Allacciata fino al collo fa le veci di una mini jacket. Ai piedi, un paio di pump nere definiscono un outfit che unisce eleganza e dinamicità, perfetto per sporty girl attente alle ultime tendenze. Come nell’NBA, con i pantaloni da basket rubati a lui

Da sinistra: street style - Credits: Getty; pantaloncini Nike