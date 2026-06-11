Sneakers colorate e leggere, ecco quali indossare quest’estate

È sneakers mania anche durante la bella stagione. Allo stesso modo dei jeans, infatti, le trainers si indossano in ogni momento dell’anno, 4 stagioni su 4. Cosa cambia durante l’estate? Le tonalità, i materiali e le silhouette che si fanno più affusolate e meno chunky. Via libera quindi a sneakers colorate e leggere, perfette per dare vita a look di tendenza senza rinunciare al comfort. Ideali per seguirci in vacanza o per dare un tocco vitaminico all’estate in città. Non vedete l’ora di sfoggiarne un paio?

Ecco per voi una piccola guida ai modelli più trendy del momento, tra le immancabili scarpe da ginnastica in tela colorata alle trainers in denim, dalle sneakers senza lacci in stile Mary Jane, ma con suola tecnica, alle running shoe leggere e rétro che sembra quasi una ballerina.

No strings

L’idea di poter infilare e sfilare le scarpe in un batter d’occhio è irresistibile, soprattutto d’estate. Quelle viste in passerella da Issey Miyake in collaborazione con Camper sono vitaminiche come il lime e abbracciano il piede come una calza morbida e leggera. La fascetta in stile Mary Jane le rende non solo comode, ma anche in linea con il trend del momento. La suola in gomma alta è il bonus extra per poterle indossare anche in vacanza, soprattutto se avete in programma viaggi on the road o vacanze urban.

Stesso mood, stessa coolness per le sneakers Nike SKIMS in tessuto in mesh e dal design split-toe. Ogni passo è una danza grazie alla morbida schiuma su cui poggiano i piedi. Movimento iper dinamico garantito anche dal modello Adidas by Stella McCartney, abbracciato da un cinturino elastico. La calzata aderente e flessibile rende queste sneakers - realizzate interamente con materiali vegani - l’opzione perfetta per look sportivi o casual.