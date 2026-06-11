Sneakers colorate e leggere, ecco quali indossare quest’estate

Street style - Credits: Getty
È sneakers mania anche durante la bella stagione. Allo stesso modo dei jeans, infatti, le trainers si indossano in ogni momento dell’anno, 4 stagioni su 4. Cosa cambia durante l’estate? Le tonalità, i materiali e le silhouette che si fanno più affusolate e meno chunky. Via libera quindi a sneakers colorate e leggere, perfette per dare vita a look di tendenza senza rinunciare al comfort. Ideali per seguirci in vacanza o per dare un tocco vitaminico all’estate in città. Non vedete l’ora di sfoggiarne un paio?
Ecco per voi una piccola guida ai modelli più trendy del momento, tra le immancabili scarpe da ginnastica in tela colorata alle trainers in denim, dalle sneakers senza lacci in stile Mary Jane, ma con suola tecnica, alle running shoe leggere e rétro che sembra quasi una ballerina.
No strings
L’idea di poter infilare e sfilare le scarpe in un batter d’occhio è irresistibile, soprattutto d’estate. Quelle viste in passerella da Issey Miyake in collaborazione con Camper sono vitaminiche come il lime e abbracciano il piede come una calza morbida e leggera. La fascetta in stile Mary Jane le rende non solo comode, ma anche in linea con il trend del momento. La suola in gomma alta è il bonus extra per poterle indossare anche in vacanza, soprattutto se avete in programma viaggi on the road o vacanze urban.
Stesso mood, stessa coolness per le sneakers Nike SKIMS in tessuto in mesh e dal design split-toe. Ogni passo è una danza grazie alla morbida schiuma su cui poggiano i piedi. Movimento iper dinamico garantito anche dal modello Adidas by Stella McCartney, abbracciato da un cinturino elastico. La calzata aderente e flessibile rende queste sneakers - realizzate interamente con materiali vegani - l’opzione perfetta per look sportivi o casual.
Da sinistra: Issey Miyake - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Nike x SKIMS; Adidas by Stella McCartney
Urban style
Correre da un lato all'altro della città per un incontro di lavoro informale o un aperitivo con le amiche richiede una scarpa comoda e funzionale. Le più cool? Le New Balance in pelle e tessuto che garantiscono stile e performance. La palette cromatica - che si muove tra bianco, marrone, grigio della suola e arancione dei lacci - dona al look un tocco maculato in stile urban western. Sotto a gonne al polpaccio? Perfette. E se abbinate a calzini corti, ancora di più. Sono un vero feticcio tra le it-girl le sneakers Miu Miu 530 SL in collaborazione con New Balance.
Il loro color ciliegia intenso si sdoppia tra tessuto e camoscio, in un gioco di texture che rende queste trainer - sportive per natura - un accessorio sofisticato. E poi c’è il verde salvia delle Reelwind Supervintage di Autry. Realizzate in suede e nylon - ma senza rinunciare agli inserti in pelle - queste sneakers vantano una suola personalizzata con motivo a stelle. Immancabile la A-arrow che rivisita il logo del brand in chiave moderna. Il tocco in più? I lacci in nuance differenti, che donano all'accessorio un super original touch.
Da sinistra: New Balance - Credits: Getty; Miu Miu; Autry
Basket mood
Il mondo del basket e le iconiche silhouette Chuck Taylor hanno creato un vero e proprio filone di stile e continuano a esercitare il loro fascino sia in passerella sia nella street culture. Non è un caso infatti che il brand avant garde Collina Strada abbia proposto in sfilata un modello scarpe high-top realizzate proprio in collaborazione con Converse. La tomaia in jacquard floreale con stampa a quadri in combo e i charm colorati creano un effetto girlish ma urban. Perfette sotto un vestito corto o con un bikini e shorts in denim, per arrivare dirette in spiaggia. Sfumature argentee splendono invece sulle Golden Goose ricamate con paillettes all-over, perfette per night party estivi e per brillare sotto le stelle. Voliamo in Giappone con le Converse x Hello Kitty in edizione limitata, tempestate dalle grafiche del mitico personaggio di Sanrio.
Da sinistra, Collina Strada x Converse - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight; Golden Goose; Converse
Urban style vitaminico
Le sneakers in tela in stile Old School coniugano stile, comfort ed estetica vintage. Come le scarpe da ginnastica Prada bordeaux con suola in gomma e profili bianchi.Le linee semplici e pulite le rendono perfette sotto a jeans e tute leggere, per everyday look da sfoggiare tra città e località vacanziere. Si vola sull’Isola di Capri con le vivaci sneakers Dolce&Gabbana in canvas con stampa maiolica. Tonalità agrumate anche per le leggendarie Vans, dove un giallo pieno e corposo si unisce al bianco della rubber sole: una color combo piena d’energia, perfetta per l’estate.
Da sinistra: Prada; Dolce&Gabbana; Vans
Balletcore
Il mondo della danza è il vero big trend in fatto di sneakers ed ecco che camminare per la città diventa leggiadro come danzare sulle note di Tchaikovsky. Si può puntare su quelle in stile ballet in raso rosa, come le Plabala di Onitsuka Tiger, una combo perfetta di eleganza e stile casual. I lacci a cordoncino neri dal mood outdoor e gli inserti in pelle scamosciata creano un leggero contrasto di texture, per chi ha dentro di sé un animo da ballerina tigre. Atmosfera fiabesca da capo a piedi con le sneakers in raso e pelle scamosciata di Emé, veri e propri fiori che sbocciano nella nuance Blossom Mauve.
I nastri in raso la rendono super chic anche sotto abiti da cerimonia. Con un grand jeté si passa dal raso al pizzo floreale con il modello Sunny F di Jimmy Choo, rivisitazione baby pink della classica versione low-top. Gli inserti in pelle e la suola in gomma donano sostegno a questo accessorio delicato, ideale sotto camicie e pantaloni Capri dal taglio classico o bermuda.
Da sinistra: Onitsuka Tiger - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Emé; Jimmy Choo
Pezze per il denim
Gli anni 2000 non si scordano. E nemmeno le tendenze più celebri della decade, tra cui il total denim. Vi ricordate Britney Spears e Justin Timberlake insieme agli American Music Awards nel 2001? Ecco allora che le sneakers in tela jeans si sono fatte strada e rivendicano il proprio posto nei guardaroba più cool. Allure rétro e mood contemporaneo si uniscono nelle Hogan Cool, realizzate in jeans e con profili sfrangiati. Sui lati, l'H iconica del marchio. Si gioca con l’effetto denim nel modello 2750 Cotton Dyed di Superga. Le famose scarpe dalla rubber sole vulcanizzata portano con sé un’allure preppy chic.
Il quid in più? La nuance colora sia la tomaia in cotone che la base “a buccia d’arancia”, donando all’accessorio un tocco grunge. Perfette su tutto, come le mise più casual, ma pronte anche a sdrammatizzare completi eleganti. Stile campestre per le sneakers Royco di Valentino. I ricami a filo con micro paillettes danno vita a motivi floreali che profumano di giardini segreti. I lacci bianchi e la suola in gomma beige donano leggerezza alla scarpa, mentre un mini fibbia con logo la illumina sul davanti.
Da sinistra: Hogan; Superga; Valentino