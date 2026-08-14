Dove vanno in vacanza i reali? Le mete estive dei Windsor e delle dinastie europee

Dove vanno in vacanza i Reali? Sebbene abbiano la possibilità di scegliere qualsiasi posto nel mondo, i coronati europei hanno comunque delle tradizioni da rispettare. Non si tratta infatti di semplici viaggi, ma di veri e propri rituali che si tramandano intatti da generazioni . Per quanto le destinazioni cambino – dalle scogliere battute dal vento del Nord Europa alle acque turchesi del Mediterraneo – i requisiti per la perfetta villeggiatura reale rimangono sempre gli stessi: un isolamento totale a prova di paparazzi e ampi spazi aperti per dedicarsi allo sport e alla natura. Dai Windsor ai sovrani di Spagna: ecco come trascorrono le vacanze estive i sovrani europei.

L'Honka Hut, una baita di legno di proprietà e utilizzata dai membri della famiglia reale, si affaccia sul torrente Glenbeg nella foresta di Ballochbuie, all'interno della tenuta reale di Balmoral del Re, il 14 agosto 2024, nei pressi di Braemar, in Scozia. La baita, conosciuta localmente come "Queen's Bothy" (il rifugio della Regina), fu donata a Sua Maestà la Regina Elisabetta II dall'industria forestale finlandese negli anni Settanta - Credits: Getty Images

Il richiamo della Scozia e i rifugi dei Windsor

Per la famiglia reale britannica, l’estate ha un solo nome: Balmoral. Dal 1852, anno in cui il principe Alberto acquistò la tenuta di 20.000 ettari per la regina Vittoria, le Highlands rappresentano il cuore pulsante delle vacanze dei Windsor. Qui è dove si trovavano William e Harry con il papà e la nonna quando li ha raggiunti la tragica notizia della morte di Lady Diana. Era infatti il luogo dell'anima di Elisabetta II e, sotto il regno di Carlo III, la tradizione non si interrompe.

Ogni estate il sovrano e la regina Camilla si trasferiscono a Birkhall, la loro residenza preferita all'interno della tenuta, mentre il principe William e Kate Middleton scelgono l'intimità del cottage di Tam-Na-Ghar. Tra picnic informali sul prato, battute di pesca nel fiume Dee e lunghe camminate nei boschi, la quotidianità si spoglia del rigido protocollo di corte.

Prima di salire a nord, i principi di Galles amano trascorrere del tempo anche ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk, frequentando le spiagge locali e i pub della zona insieme ai giovani George, Charlotte e Louis. Ma nel cuore di Kate Middleton c'è un posto speciale per le isole Scilly, al largo della Cornovaglia. Un tempo frequentate anche da Lady D, queste isole selvagge offrono spiagge bianchissime e una riservatezza assoluta, ben lontana dagli eccessi glamour dell'isola caraibica di Mustique, che negli anni Settanta fece da sfondo agli scandali della principessa Margaret.