Dove vanno in vacanza i reali? Le mete estive dei Windsor e delle dinastie europee

Dove vanno in vacanza i Reali? Sebbene abbiano la possibilità di scegliere qualsiasi posto nel mondo, i coronati europei hanno comunque delle tradizioni da rispettare. Non si tratta infatti di semplici viaggi, ma di veri e propri rituali che si tramandano intatti da generazioni. Per quanto le destinazioni cambino – dalle scogliere battute dal vento del Nord Europa alle acque turchesi del Mediterraneo – i requisiti per la perfetta villeggiatura reale rimangono sempre gli stessi: un isolamento totale a prova di paparazzi e ampi spazi aperti per dedicarsi allo sport e alla natura. Dai Windsor ai sovrani di Spagna: ecco come trascorrono le vacanze estive i sovrani europei.
L'Honka Hut, una baita di legno di proprietà e utilizzata dai membri della famiglia reale, si affaccia sul torrente Glenbeg nella foresta di Ballochbuie, all'interno della tenuta reale di Balmoral del Re, il 14 agosto 2024, nei pressi di Braemar, in Scozia. La baita, conosciuta localmente come "Queen's Bothy" (il rifugio della Regina), fu donata a Sua Maestà la Regina Elisabetta II dall'industria forestale finlandese negli anni Settanta - Credits: Getty Images
Il richiamo della Scozia e i rifugi dei Windsor
Per la famiglia reale britannica, l’estate ha un solo nome: Balmoral. Dal 1852, anno in cui il principe Alberto acquistò la tenuta di 20.000 ettari per la regina Vittoria, le Highlands rappresentano il cuore pulsante delle vacanze dei Windsor. Qui è dove si trovavano William e Harry con il papà e la nonna quando li ha raggiunti la tragica notizia della morte di Lady Diana. Era infatti il luogo dell'anima di Elisabetta II e, sotto il regno di Carlo III, la tradizione non si interrompe.
Ogni estate il sovrano e la regina Camilla si trasferiscono a Birkhall, la loro residenza preferita all'interno della tenuta, mentre il principe William e Kate Middleton scelgono l'intimità del cottage di Tam-Na-Ghar. Tra picnic informali sul prato, battute di pesca nel fiume Dee e lunghe camminate nei boschi, la quotidianità si spoglia del rigido protocollo di corte.
Prima di salire a nord, i principi di Galles amano trascorrere del tempo anche ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk, frequentando le spiagge locali e i pub della zona insieme ai giovani George, Charlotte e Louis. Ma nel cuore di Kate Middleton c'è un posto speciale per le isole Scilly, al largo della Cornovaglia. Un tempo frequentate anche da Lady D, queste isole selvagge offrono spiagge bianchissime e una riservatezza assoluta, ben lontana dagli eccessi glamour dell'isola caraibica di Mustique, che negli anni Settanta fece da sfondo agli scandali della principessa Margaret.
Il principe William, Duca di Cambridge, e Catherine, Duchessa di Cambridge, salutano con la mano mentre si dirigono verso l'elicottero reale dopo aver visitato l'isola di St Martin's, nelle Isole Scilly, il 2 settembre 2016 a St Martin's, in Inghilterra. La visita del Duca e della Duchessa alle Isole Scilly era stata rinviata quella mattina a causa del maltempo - Credits: Getty Images
Il sole del Mediterraneo: Maiorca, Peloponneso e la costa francese
Se i Windsor cercano la frescura scozzese, le altre dinastie europee preferiscono il caldo del Sud. Filippo VI e Letizia di Spagna rimangono fedeli al Palazzo di Marivent, a Palma di Maiorca. Circondata da 13.000 ettari di pinete e impreziosita da dodici sculture di Joan Miró, questa dimora del XX secolo ospita la famiglia reale dai primi anni Settanta. Negli anni ha accolto ospiti illustri come Diana con i giovani William e Harry, e successivamente le famiglie Clinton e Obama.
Guglielmo Alessandro d'Olanda ha invece preferito investire in Grecia, acquistando nel 2012 una spettacolare villa da 4,5 milioni di euro a Kranidi, nel Peloponneso. Dotata di piscina, porticciolo e spiaggia privata, la proprietà garantisce ai reali olandesi una totale schermatura dalle intrusioni dei media.
Re Felipe VI di Spagna, la Regina Letizia di Spagna, la Principessa delle Asturie Leonor di Spagna, l'Infanta Sofia di Spagna e la Regina Sofia hanno ospitato una cena per le autorità presso il Palazzo di Marivent il 4 agosto 2025 a Palma di Maiorca, in Spagna - Credits: Getty Images
Tra vigne francesi e isole incontaminate
La Francia resta una delle mete predilette per le vacanze coronate. La famiglia reale danese si ritira regolarmente allo Château de Cayx, un magnifico castello con vigneto acquistato negli anni Settanta dalla regina Margherita II e dal consorte francese, il principe Henrik, che qui produceva il proprio vino. Oggi la proprietà è diventata il punto di riferimento per le nuove generazioni della dinastia, che vi si riuniscono per celebrare le ricorrenze familiari.
Filippo e Mathilde del Belgio hanno invece scelto il fascino rude di L’Île d’Yeu, un'isola atlantica dove nel 2019 hanno acquistato una proprietà. Tra kitesurfing, escursioni in bicicletta e passeggiate anonime, i sovrani cercano la normalità, anche se il loro tentativo di ampliare la villa per ospitare il personale di sicurezza ha recentemente sollevato le proteste dei residenti, decisi a tutelare il paesaggio incontaminato dell'isola.
La regina Margherita II di Danimarca e il principe Henrik si trovano nei giardini del loro Castello di Caïx l'8 agosto 2002, nel villaggio di Caïx, nel sud-ovest della Francia. La regina e il principe trascorreranno insieme tre settimane di vacanza nella loro residenza estiva - Credits: Getty Images
La nostalgia italiana della Svezia
I reali svedesi preferiscono non varcare i confini nazionali, scegliendo come buen retiro estivo Villa Solliden, sull'isola meridionale di Öland. Fatta costruire nel 1906 dalla regina Vittoria di Baden per giovare alla sua salute cagionevole, la residenza è un esplicito omaggio all'Italia: la struttura si ispira a Villa San Michele a Capri e vanta elementi architettonici e statue fatti arrivare direttamente dal nostro Paese.
Oggi il re Carlo XVI Gustavo ha aperto i giardini al pubblico, ma la villa rimane il luogo in cui ogni anno il popolo svedese si riunisce per festeggiare il compleanno della principessa ereditaria Vittoria, celebrando un legame indissolubile tra la corona e le sue tradizioni estive. E proprio a Capri sono stati spesso visti il principe Carlo Filippo e la principessa Sofia.
Il principe Carl Philip e la principessa Sofia di Svezia partecipano all'inaugurazione del punto panoramico dedicato al principe Alexander presso la riserva naturale di Nynäs il 23 agosto 2018 a Gisesjön, in Svezia - Credits: Getty Images