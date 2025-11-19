Blusa con il fiocco, come indossarla da regina

fashion 19 novembre 2025

Delicate, donano un tocco di grazia ai look. Sono le camicette e bluse con il fiocco sul colletto. Chiamate anche pussy-bow, sono amate anche dalle teste coronate e noi possiamo seguire le orme dei reali per splendere con mises da sogno

La pussy-bow è protagonista nelle collezioni dei grandi designer e incanta da sempre anche le esponenti della nobiltà

Un nastro più o meno leggero e lungo annodato sotto il mento. Così il collo, il décolleté e tutta la figura vengono avvolti da un’allure romantica. Tutto merito delle camicette e bluse che si chiudono con un fiocchetto e danno vita a mises dall’aspetto elegante e bon ton grazie a cotone, seta o altri materiali fini che vestono la donna in modo impeccabile. Portati come capi da indossare sopra a gonne o pantaloni oppure come miniabiti, questi capi dal bow detail - portato anche sciolto - non devono mancare nel guardaroba Autunno/inverno 2025/2026 delle amanti di look da sogno. Pensate che tra queste ci sono anche Regine e Principesse… Pussy-bow, la camicia di corte Un capo diffusosi per permettere alle donne di camuffarsi all’interno di ambienti prettamente maschili, senza perdere però quel tocco femminile dato dal fiocco posto a livello del colletto. La pussy-bow porta con sé la storia della moda e dello stile che si evolvono, insieme ad un nome che gioca su tre significati: quello dolce ed innocente legato alla figura del gatto, quello che allude alla “debolezza” del genere femminile e quello che strizza l’occhio ad outfit leziosi “tipici delle donne”. Una storia che giunge, con successo, fino ai giorni nostri. Il fiocchetto che chiude la camicia femminile annodandosi dolcemente, infatti, fa capolino nel 1700 grazie al piglio originale ed estroso dell’amante “ufficiale” di Re Luigi XIV, Louise de La Vallière. La duchessa era sì innamorata del Re, ma anche delle sue cravatte, tanto da ricrearne per sé dando vita ad un modo di “agghindare” la camicia talmente fashion da fare nascere l’espressione “fiocco alla lavallière” e da conquistare ancora oggi la più alta nobiltà e non solo.

Ritratto di Louis XIV (1638-1715), Re di Francia, in cui si può notare, soprattutto nel dettaglio messo in risalto, il fiocco della camicia allacciato sotto il mento; circa 1670; artista di scuola francese – Credits: Getty Images

Grande amante di questo capo è la Regina di Spagna, Letizia Ortiz: la moglie di Felipe, infatti, la indossa spesso agli eventi ufficiali, come è accaduto anche recentemente in Cina, dove è apparsa splendida in tailleur viola e camicetta nera con fiocco annodato sotto il mento. Impeccabile nella sua sobrietà.

La Regina di Spagna Letizia Ortiz in Cina durante un evento per promuovere lo Spagnolo all’Università degli studi Esteri di Pechino, il 13 novembre 2025 - Credits: Getty Images

Come lei, anche la Principessa del Galles, Kate Middleton, sceglie la blusa con fiocchetto per presenziare ad occasioni importanti, durante le quali catalizza l’attenzione di stampa e pubblico non solo grazie al ruolo che ricopre, ma anche per la scelta di mises sempre raffinate e ricercate. Tra le diverse circostanze, Kate sceglie questo capo anche durante la visita - insieme al marito William - alla Farnborough Road Infant and Junior School a Southport, in Inghilterra, momento in cui sfoggia una pussy-bow nella nuance del rosa pastello sotto ad un cappotto grigio scuro. Il risultato è magico.

La Principessa del Galles Kate Middleton ed il marito, il Principe William, visitano la Farnborough Road Infant and Junior School a Southport, in Inghilterra, il 23 settembre 2025 - Credits: Getty Images

Che sia un’eredità ottenuta dalla tanto compianta Lady D? La Principessa del popolo in fatto di fascino e stile non era seconda a nessuno - un po' come ora lo è la nuora Kate - e già durante il giorno dell’annunciazione del fidanzamento ufficiale tra lei, membro di una delle famiglie più antiche e facoltose del Regno Unito, gli Spencer, e l’erede al trono, il Principe Carlo, scelse di sorridere davanti ai fotografi con un completo giacca e gonna di un intenso azzurro cielo, accompagnato da una leggera camicetta bianca con fiocco allacciato lateralmente. Un look aggraziato come l’animo di Lady D.

Lady Diana Spencer all’esterno di Buckingham Palace sorride insieme al Principe Carlo, eredo al trono d’Inghilterra, dopo l’annunciazione del loro fidanzamento ufficiale il 24 febbraio 1981, a Londra – Credits: Getty Images

La pussy-bow è un capo che da sempre conquista cuori ed outfit delle donne più belle ed ambite di tutto il mondo. E per essere come loro, anche noi possiamo spulciare tra le collezioni delle maison più prestigiose - quelle Autunno/Inverno 2025/2026 sono pronte a soddisfare ogni desiderio - per dare vita ad accostamenti perfetti all’insegna di splendide camicette e bluse con fiocco. X-Style ne ha selezionate alcune per voi. Camicette e bluse con fiocco, mille sfumature Portate dentro i pantaloni, sopra a lunghe gonne o a miniabito, le camicette o bluse con fiocco in versione maxi o con un nastro delicato che abbraccia il collo sussurrando sono uno dei must-have di questo inverno. Per vivere l’aria frizzantina di Parigi cadono a pennello le pussy-bow firmate Louis Vuitton. Immerse in look le cui palette colori vanno dalle nuances più scure come il nero alle tonalità più chiare come il beige, fino a quelle più accese come il rosso, queste deliziose camicette fanno capolino sbocciando da impermeabili o cappotti con i loro nastri, che prendono forma in fiocchi delicati o in versione maxi dai risvolti bombati e giocosi.

Alcuni look dalla sfilata di Louis Vuitton FW2526 – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un salto di cromie anche in casa Vivetta, dove bluse a manica lunga con cappuccio e profilate con ruches si tingono di rosso fiammante in abbinamento a culotte e collant della stessa nuance, per un perfetto stile da cappuccetto rosso. Si vira poi verso la palette tenue del panna, per camicette – anch’esse con cappuccio – ideali da indossare sotto a mini jacket in felpa con zip e sopra a gonne a pieghe.

Alcuni look dalla sfilata di Vivetta FW2526 -Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Mesi freddi all’insegna del colore della neve per Chanel, dove il candore del bianco conquista look dall’allure sofisticata. Bluse ricamate in satin di seta, con perle fantasia che arricchiscono il morbido fiocco sotto il mento, si muovono leggere su gonne midi della stessa consistenza impalpabile, donando movimento alla figura anche grazie al taglio baloon di polsi e bordature. Le amanti del look mannish possono optare per i modelli in popeline di cotone perfetti per essere alloggiati dentro pantaloni dal taglio sartoriale tenuti con cintura bijoux ricoperta di perle. Il tocco da lady? Il fiocco in versione oversize. E per chi allo stesso tempo non può fare a meno di camicie bianche e mini-dress? Ecco i modelli di camicia “miniabito” con manica lunga da indossare anche la sera sotto a long dress di pizzo nero ricamato con paillettes, per look mix and match funzionali e glamour in pieno stile Coco.

Alcuni look dalla sfilata di Chanel FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Abiti corti che nascono da camicie con fiocco anche per il brand newyorkese Carolina Herrera, che li propone in cotone - nella palette del bianco e del nero - dal taglio oversize con profondi scolli a “V” e indossati sopra a gonne modello Lace Petticoat ball, sottovesti in crinolina ricoperte da un delicato strato di pizzo chantilly. Gli abbinamenti - originali nelle forme - danno vita ad outfit che catturano l’attenzione con il loro essere all’avanguardia, unendo stile maschile e femminile. Il tocco sbarazzino? Il nastro del fiocco può essere lasciato libero e sciolto - per un look più mannish - pronto a svolazzare e ad essere annodato quando si desidera uno stile più girly. In ogni caso, il risultato è da passerella!

Alcuni look dalla sfilata di Carolina Herrera FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Versace la seta regna sovrana nelle camicie con colletto lavallière con stampa Cheetah barocco Rock 'n' Royalty, dall’abbottonatura nascosta. Il pattern animalier dona un’allure grintosa ai capi, le cui maniche sono lunghe e a palloncino. La palette colori si immerge nell’oro, che però lascia spazio anche al rosso e al viola, senza rinunciare a rifiniture nella nuance del nero. Queste bluse sono perfette da abbinare a giacche dal taglio maschile e a pantaloni di pelle, sia in tonalità black che cognac. Tra i dettagli, immancabili i designi che riprendono l’iconico simbolo della maison: la testa di Medusa.

Alcuni look dalla sfilata di Versace FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chi ama cuori, quadri, picche e fiori può scegliere le bluse firmate Emporio Armani, dove la fantasia stampata all over a tema carte da gioco - fil rouge della collezione FW2526 - da vita a creazioni in creponne di seta dalla grafica asimmetrica e dalla personalità frizzante e giocosa, in cui il collo foulard con lembi annodabili forma nodi o fiocchi che donano un tocco femminile a look d’ispirazione maschile. La palette colori sposa il blu navy e accoglie tocchi di bianco, rosso e verde. Perfette se abbracciate da tailleur composti da giacca doppiopetto e pantaloni sartoriali grigio chiaro, queste bluse fanno nascere abbinamenti classici e dall’eleganza senza tempo. Stesso mood in casa Valentino, dove sotto a giacche in tweed verde oliva e sopra a pantaloni classici bianchi spuntano camicette in seta nera dai pois verdi con nastro annodato all’insegna della morbidezza. Per uno stile Anni ’60 dove non manca l’occhiale a goccia.

Alcuni look dalle sfilate di Emporio Armani, Giambattista Valli, Genny e Valentino; FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight