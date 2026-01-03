5 scarpe di tendenza che indosseremo nel 2026

La giornalista Carrie Bradshaw, in una scena della serie And Just Like That…, con lo sguardo sognante davanti alla sua scarpiera. Tra i modelli in primo piano spiccano le famose Manolo Blahnik pumps Hangisi blu con fibbia di cristalli - Credits: Ufficio Stampa HBO

La tendenza color block domina la scena della PE26, trasformando le scarpe in autentiche dichiarazioni di stile. Le mule di Chloé, ad esempio, mixano il verde smeraldo reso luminoso dalla finitura in raso con un tacco kitten ultraviolet, creando un contrasto vibrante e sofisticato. Loewe invece reinventa le décolletées futuristiche combinando il giallo e il nero, con texture lucide che amplificano l’effetto scenico. Perfette per chi vuole osare con eleganza, audacia e tanto (anzi, tantissimo) carattere.

Chloé SS26; Loewe SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Giambattista Valli SS26; Rabanne SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Uma Wang SS26; Mugler SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Décolletées rosse: audacia e sensualità

Le décolletées rosse tornano come icone di audacia e sensualità. Ferragamo e Stella McCartney le propongono in passerella in versioni classiche e reinterpretate, per aggiungere energia e personalità anche all’outfit più minimal. Queste calzature sono il simbolo di chi osa, di chi vuole farsi notare senza compromessi: un vero e proprio tocco di fuoco per i look primaverili (e anche quelli estivi).