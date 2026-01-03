5 scarpe di tendenza che indosseremo nel 2026

Il 2026 porta con sé scarpe che non si limitano a completare il look: sono vere protagoniste. Dai contrasti audaci del color block ai dettagli preziosi e scultorei, passando per punte squadrate e décolletées rosse, ogni declinazione è sinonimo di personalità.
La giornalista Carrie Bradshaw, in una scena della serie And Just Like That…, con lo sguardo sognante davanti alla sua scarpiera. Tra i modelli in primo piano spiccano le famose Manolo Blahnik pumps Hangisi blu con fibbia di cristalli - Credits: Ufficio Stampa HBO
Anno nuovo, nuove tendenze che le più belle collezioni delle sfilate moda Primavera-Estate 2026 avevano già preannunciato. Dai colori audaci ai dettagli preziosi, dalle forme geometriche alle scelte scultoree, le scarpe del prossimo anno diventano più che mai protagoniste di ogni look. Per raccontare il mood e la personalità di ognuna, ma anche per contestualizzarsi a perfezione nell’occasione specifica. Ecco le cinque tendenze scarpe più imperdibili, che ci accompagneranno di look in look nei prossimi mesi.
Color block: energia a ogni passo
La tendenza color block domina la scena della PE26, trasformando le scarpe in autentiche dichiarazioni di stile. Le mule di Chloé, ad esempio, mixano il verde smeraldo reso luminoso dalla finitura in raso con un tacco kitten ultraviolet, creando un contrasto vibrante e sofisticato. Loewe invece reinventa le décolletées futuristiche combinando il giallo e il nero, con texture lucide che amplificano l’effetto scenico. Perfette per chi vuole osare con eleganza, audacia e tanto (anzi, tantissimo) carattere.
Se la prima tendenza punta sul colore, la seconda vira verso l’effetto Wow dei dettagli preziosi. Giambattista Valli sceglie la delicatezza: micro-cristalli adornano mule nere, minuziosi ma capaci di catturare la luce e lo sguardo esterno. Paco Rabanne, invece, esagera con foglie scultoree argentate che trasformano le calzature in veri oggetti di design, perfette per chi non vuole passare inosservata. Che si tratti di raffinatezza discreta o di massima teatralità, il filo conduttore resta uno: il lusso è questione di dettagli.
Le scarpe con punte squadrate segnano una tendenza chiara per la PE26, unendo modernità e versatilità. I sandali ultraflat di Uma Wang sono ideali per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile, mentre le mule di Mugler giocano con le tonalità dell’incarnato, adattandosi a look monocromatici o a mix di colori sofisticati. Questa geometria insolita ridefinisce la silhouette del piede, rendendo la scarpa protagonista discreta ma distintiva al tempo stesso.
Uma Wang SS26; Mugler SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Décolletées rosse: audacia e sensualità
Le décolletées rosse tornano come icone di audacia e sensualità. Ferragamo e Stella McCartney le propongono in passerella in versioni classiche e reinterpretate, per aggiungere energia e personalità anche all’outfit più minimal. Queste calzature sono il simbolo di chi osa, di chi vuole farsi notare senza compromessi: un vero e proprio tocco di fuoco per i look primaverili (e anche quelli estivi).
Infine, le scarpe con dettagli scultorei chiudono l’excursus nelle tendenze PE26. Dior propone micro-fiocchi, delicati ma incisivi, mentre Blumarine punta su farfalle tridimensionali che danzano sul piede, unendo il bon ton più raffinato a un glamour immediato. Due visioni differenti dei dettagli scultorei, ma comunque entrambe validissime: a ognuna la propria, nel segno del proprio stile. Unico e distintivo.