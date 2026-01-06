Montone in pelle shearling: come indossarlo (e perché resta il capospalla più potente dell’inverno)
Iconico, caldo e sempre attuale: il montone in pelle shearling è tornato protagonista dell’inverno. Dalla sua storia alle celeb che lo amano, fino ai consigli pratici per abbinarlo senza sbagliare e farlo funzionare davvero, ogni giorno
Condividi:
Alcuni look dallo Street Fashion FW25 - Credits: Getty Images
Il montone in pelle shearling nasce lontano dalla moda, come capo tecnico pensato per proteggere dal freddo estremo. È negli anni Trenta e Quaranta che diventa indispensabile per i piloti dell’aviazione, grazie alla capacità di unire calore, resistenza e comfort. Da lì il salto nell’immaginario collettivo è rapido: cinema, rock e controculture lo trasformano in simbolo di indipendenza e carattere. Negli anni Settanta entra stabilmente nel guardaroba fashion, attraversando decenni e tendenze senza mai perdere identità. Oggi il suo ritorno non ha nulla di nostalgico: il montone è un classico che parla al presente.
Perché oggi il montone shearling è il capospalla più potente
In un momento storico in cui la moda riscopre i materiali veri e il valore della durata, il montone in pelle shearling rappresenta una risposta chiara. È caldo, materico, non ha bisogno di loghi né di eccessi per imporsi. Non sorprende che il montone sia tornato sotto i riflettori grazie allo street style delle celebrity e delle influencer più osservate.
Kendall Jenner lo ha indossato più volte in versione shearling oversize, abbinato a denim dritto, maglie neutre e scarpe essenziali, trasformandolo in un manifesto di coolness urbana. Bella Hadid lo ha reinterpretato in chiave anni Settanta, tra volumi importanti e accessori minimali. Hailey Bieber lo ha eletto a capospalla quotidiano, dimostrando come il montone possa funzionare perfettamente anche nella vita cittadina, con una cura quasi maniacale dei dettagli.
Accanto a loro, Sydney Sweeney lo ha portato con un’attitudine più femminile e sensuale, giocando su contrasti tra shearling robusto e silhouette pulite. Natalia Vodianova ne ha scelto versioni essenziali e senza tempo, confermando l’anima sofisticata e consapevole del capo. Elizabeth Jagger lo ha inserito in look dal sapore vintage e rock, mentre Elsa Hosk continua a proporlo in chiave scandinava, pulita e funzionale, tra layering impeccabili e palette naturali. Segno che il montone non è una semplice tendenza stagionale, ma un capospalla trasversale, capace di attraversare stili, generazioni e immaginari.
Da sinistra l'attrice Sydney Sweeney, la modella Natalia Vodianova e la figlia del frontman dei Rolling Stones Mick, Elizabeth Jagger - Credits Getty Images
Come abbinare il montone shearling corto
Nelle versioni corte, ispirate ai modelli aviator, funziona al meglio quando viene accostato a capi essenziali e ben costruiti: un paio di jeans dritti o leggermente flare, pantaloni neri, una t-shirt o un dolcevita sottile in lana, magari infilato nei pantaloni, e scarpe pulite come stivaletti in pelle liscia, anfibi minimali o mocassini chunky. L’insieme deve sembrare semplice, quasi spontaneo, ma ogni elemento è scelto per non rubare la scena al montone.
Credits: Getty Images
Come abbinare il montone shearling lungo
Quando il montone si allunga e diventa più strutturato, il linguaggio cambia. Qui può sostituire il cappotto classico e accompagnare outfit più eleganti senza sforzo. Sta benissimo sopra a jeans e pantaloni sartoriali a vita alta, in lana o flanella, con una camicia pulita o una maglia fine girocollo. Ai piedi funzionano ankle boots affilati, stivaletti con tacco medio o stringate maschili. Le palette restano sobrie – nero, grigio, crema, marrone – e il gioco delle proporzioni diventa centrale: linee dritte, volumi controllati, nessun dettaglio superfluo. Il risultato è un’eleganza rilassata, contemporanea, lontana da qualsiasi rigidità formale.
Sul fronte femminile, il montone dà il meglio di sé quando viene bilanciato con capi più asciutti sotto: una gonna mini o midi in pelle o lana, un abito in maglia aderente, leggings strutturati o pantaloni slim. Completano il look stivali al ginocchio, cuissardes o stivaletti netti. È un contrasto studiato, che rende il montone più urbano, trasformandolo in una vera dichiarazione di stile.
Credits: Getty Images
Un classico che non segue le mode
In un panorama moda sempre più veloce, il montone in pelle shearling resta una certezza. Non rincorre le tendenze: le attraversa. È un investimento di stile che parla di personalità, controllo dell’immagine e amore per i materiali autentici. E forse è proprio questo il motivo per cui, ogni inverno, torna a imporsi con la stessa naturalezza di sempre.