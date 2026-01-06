Montone in pelle shearling: come indossarlo (e perché resta il capospalla più potente dell’inverno)

Alcuni look dallo Street Fashion FW25 - Credits: Getty Images

Il montone in pelle shearling nasce lontano dalla moda, come capo tecnico pensato per proteggere dal freddo estremo. È negli anni Trenta e Quaranta che diventa indispensabile per i piloti dell’aviazione, grazie alla capacità di unire calore, resistenza e comfort. Da lì il salto nell’immaginario collettivo è rapido: cinema, rock e controculture lo trasformano in simbolo di indipendenza e carattere. Negli anni Settanta entra stabilmente nel guardaroba fashion, attraversando decenni e tendenze senza mai perdere identità. Oggi il suo ritorno non ha nulla di nostalgico: il montone è un classico che parla al presente.

Perché oggi il montone shearling è il capospalla più potente

In un momento storico in cui la moda riscopre i materiali veri e il valore della durata, il montone in pelle shearling rappresenta una risposta chiara. È caldo, materico, non ha bisogno di loghi né di eccessi per imporsi. Non sorprende che il montone sia tornato sotto i riflettori grazie allo street style delle celebrity e delle influencer più osservate.

Kendall Jenner lo ha indossato più volte in versione shearling oversize, abbinato a denim dritto, maglie neutre e scarpe essenziali, trasformandolo in un manifesto di coolness urbana. Bella Hadid lo ha reinterpretato in chiave anni Settanta, tra volumi importanti e accessori minimali. Hailey Bieber lo ha eletto a capospalla quotidiano, dimostrando come il montone possa funzionare perfettamente anche nella vita cittadina, con una cura quasi maniacale dei dettagli.

Accanto a loro, Sydney Sweeney lo ha portato con un’attitudine più femminile e sensuale, giocando su contrasti tra shearling robusto e silhouette pulite. Natalia Vodianova ne ha scelto versioni essenziali e senza tempo, confermando l’anima sofisticata e consapevole del capo. Elizabeth Jagger lo ha inserito in look dal sapore vintage e rock, mentre Elsa Hosk continua a proporlo in chiave scandinava, pulita e funzionale, tra layering impeccabili e palette naturali. Segno che il montone non è una semplice tendenza stagionale, ma un capospalla trasversale, capace di attraversare stili, generazioni e immaginari.