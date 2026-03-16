Oscar 2026: i vincitori, i look e i momenti della notte più glamour di Hollywood

Al Dolby Theatre di Los Angeles , la cerimonia condotta da Conan O’Brien ha alternato ironia e spettacolo a momenti più riflessivi. Molte star hanno indossato spillette contro le politiche migratorie statunitensi e dal palco non sono mancati appelli per la pace nei conflitti che segnano il presente, dall’Ucraina al Medio Oriente. In questo clima, tra emozione e grande cinema, l’Academy ha incoronato il film che più di tutti ha convinto critica e pubblico.

Jessie Buckley sul palco della 98ª edizione degli Oscar - Credits: Getty Images

Una battaglia dopo l'altra: il grande trionfo

Il grande trionfatore della serata è stato Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson, che ha portato a casa ben sei statuette, tra cui quelle più prestigiose per Miglior Film e Miglior Regia. Il regista ha vinto anche per la sceneggiatura non originale, oltre ai premi per montaggio e il “nuovo” premio assegnato al casting, confermando il forte consenso dell’Academy per un’opera intensa e ambiziosa.

Ritirando la statuetta, Anderson ha parlato con emozione del significato del film, spiegando di averlo scritto pensando ai suoi figli e al mondo che le nuove generazioni erediteranno.

Grande attenzione anche per i premi agli interpreti. L’Oscar come Miglior Attrice protagonista è andato a Jessie Buckley per Hamnet, grazie a un’interpretazione intensa e delicata che ha conquistato pubblico e critica. A trionfare tra gli uomini è stato invece Michael B. Jordan, premiato come Miglior Attore Protagonista per I peccatori: una performance particolarmente impegnativa, in cui l’attore interpreta due fratelli, girando le stesse scene due volte per dare vita a due personaggi distinti. Che diventa così il sesto attore afro americano a trionfare in questa categoria, dopo Will Smith nel 2022. Nelle categorie dei non protagonisti l’Academy ha premiato Amy Madigan per Weapons — alla sua prima vittoria dopo la nomination del 1986 — e Sean Penn, vincitore per Una battaglia dopo l’altra, assente però alla cerimonia.