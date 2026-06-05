Design e riedizioni: non ho l’età (per finire in un museo)

C'è qualcosa di profondamente rassicurante nel possedere un oggetto che ha già vissuto. Un tavolo che ha resistito ai decenni, una sedia che non segue le mode perché semplicemente non invecchia. Forse è questo quello che cerchiamo davvero quando acquistiamo un pezzo di design: non soltanto una funzione o una forma ben disegnata, ma un racconto. Una visione. Un legame con qualcuno che ha pensato a come dovrebbe stare una mano su un bracciolo, come dovrebbe cadere la luce su una superficie. Portiamo dentro casa il pensiero di qualcun altro, i gesti ripetuti di chi lo ha costruito, i segni lasciati dal tempo. Accumuliamo una memoria che non è nostra, ma che diventa nostra. Questa verità è stata celebrata con forza durante la XXIX edizione del Compasso d'Oro all'ADI Design Museum di Milano, quando tre oggetti hanno ricevuto i Premi alla Carriera del Prodotto. Tre pezzi che hanno attraversato i decenni restando attuali, non per nostalgia, ma per forza pura.

La sedia '64 di AG Fronzoni per Cappellini è costruita così: quattro gambe, uno schienale, la struttura minima. Nulla da aggiungere, nulla da togliere. Il tavolo Eros di Angelo Mangiarotti per Agapecasa sembra sfidare la gravità, con il piano di marmo che si appoggia ai sostegni conici senza una singola vite, senza giunzioni. È un equilibrio che potrebbe sembrare fragile, eppure regge da decenni. E poi c'è il Tavolo con ruote di Gae Aulenti per FontanaArte, che nasce da un'intuizione quasi dadaista: prendere un carrello industriale per il trasporto di vetri, sostituire il piano in legno con una lastra di cristallo molato, e trasformarlo in un pezzo d'arredo. È il tipo di idea che potrebbe sembrare una battuta, invece è diventata un'icona.

Tre oggetti completamente diversi, eppure uniti da una stessa convinzione: che il grande design non segue il tempo. Lo attraversa.