Design e riedizioni: non ho l’età (per finire in un museo)

Sedia Dalila, Gaetano Pesce, Cassina - Courtesy Francesco Dolfo
C'è qualcosa di profondamente rassicurante nel possedere un oggetto che ha già vissuto. Un tavolo che ha resistito ai decenni, una sedia che non segue le mode perché semplicemente non invecchia. Forse è questo quello che cerchiamo davvero quando acquistiamo un pezzo di design: non soltanto una funzione o una forma ben disegnata, ma un racconto. Una visione. Un legame con qualcuno che ha pensato a come dovrebbe stare una mano su un bracciolo, come dovrebbe cadere la luce su una superficie. Portiamo dentro casa il pensiero di qualcun altro, i gesti ripetuti di chi lo ha costruito, i segni lasciati dal tempo. Accumuliamo una memoria che non è nostra, ma che diventa nostra. Questa verità è stata celebrata con forza durante la XXIX edizione del Compasso d'Oro all'ADI Design Museum di Milano, quando tre oggetti hanno ricevuto i Premi alla Carriera del Prodotto. Tre pezzi che hanno attraversato i decenni restando attuali, non per nostalgia, ma per forza pura.
La sedia '64 di AG Fronzoni per Cappellini è costruita così: quattro gambe, uno schienale, la struttura minima. Nulla da aggiungere, nulla da togliere. Il tavolo Eros di Angelo Mangiarotti per Agapecasa sembra sfidare la gravità, con il piano di marmo che si appoggia ai sostegni conici senza una singola vite, senza giunzioni. È un equilibrio che potrebbe sembrare fragile, eppure regge da decenni. E poi c'è il Tavolo con ruote di Gae Aulenti per FontanaArte, che nasce da un'intuizione quasi dadaista: prendere un carrello industriale per il trasporto di vetri, sostituire il piano in legno con una lastra di cristallo molato, e trasformarlo in un pezzo d'arredo. È il tipo di idea che potrebbe sembrare una battuta, invece è diventata un'icona.
Tre oggetti completamente diversi, eppure uniti da una stessa convinzione: che il grande design non segue il tempo. Lo attraversa.
Da sinistra: Sedia '64, AG Fronzoni, Cappellini - Courtesy Cappellini; Tavolo Eros, Angelo Mangiarotti, Agape - Courtesy Agapecasa; Tavolo con ruote, Gae Aulenti, FontanaArte - Courtesy FontanaArte
L'archivio come miniera
Negli ultimi anni il modo di leggere il design è cambiato. Non si tratta più di archiviare il passato in una bacheca di museo. Quello che sta accadendo è diverso: archivi di aziende, fondazioni, cassetti di eredi, vengono aperti come giacimenti di idee ancora vive. Si seleziona, si aggiorna, si rimette in produzione. Non è nostalgia. È ricerca. È successo con Zanotta, che grazie a un accordo con lo Stato italiano ha ottenuto l'accesso esclusivo all'archivio di Carlo Mollino, architetto torinese capace di fare cose visionarie. Dentro quell'archivio dormivano trenta progetti rimasti sulla carta. Alcuni mai industrializzati, altri mai realizzati. Sembrava quasi una tomba di idee, finché qualcuno non ha deciso di farle respirare di nuovo.
Uno di questi progetti è il tavolo Vertebra, che sembra costruito sulla spina dorsale: curve organiche, ritmi che evocano lo sci e il volo, temi che ossessionavano Mollino. Non è una riedizione nel senso tradizionale. Non è un "riprendiamo quello che avevamo fatto prima". È la trasformazione di un'idea rimasta sospesa in attesa del suo tempo. Che è arrivato adesso. Quella di Mollino è solo una delle storie in circolazione. È il momento in cui i designer del passato tornano a parlare con voce contemporanea.
Tavolo Vertebra, Carlo Mollino, Zanotta - Courtesy Zanotta
Le voci che ritornano
Il punto non è più recuperare il passato, ma tenerlo attivo. Archivi di aziende, fondazioni, eredi dei maestri vengono trattati come giacimenti progettuali: si seleziona, si aggiorna, si rimette in produzione. A volte si tratta di icone già conosciute, altre volte di disegni rimasti fermi per decenni. Dentro questo movimento c’è anche una logica culturale precisa: il nuovo da solo non basta più a definire il valore. Conta la continuità, la qualità del progetto nel tempo, la capacità di reggere una seconda vita.
La Dalila di Gaetano Pesce per Cassina - una sedia che letteralmente sembra sciogliersi sotto il corpo - riporta al presente il suo linguaggio dell'imperfezione come forza. Pesce non crede nel rigore assoluto. Crede che una forma un po' instabile, un po' molle, possa dire più di un profilo perfetto. La Dalila lo dimostra: il poliuretano espanso trattiene una carica emotiva diretta, senza mediazioni. La Peacock Chair di Verner Panton per Karakter e Cassina rimette in gioco il suo universo più strano: una struttura in rete diventata supporto per cuscini disposti a raggiera. Non è un oggetto e basta. È tra l'oggetto e l'installazione, tra il mobile e l'ambiente. Panton costruiva sedute come composizioni cromatiche, come ambienti dove sedersi. Disegnato nel 1971 da Lodovico Acerbis per Acerbis, anche Parioli, è un sistema modulare che ha attraversato il tempo mantenendo intatta la propria forza progettuale. La struttura in acciaio inox satinato definisce il profilo del mobile e ne sottolinea l’architettura, creando un elegante gioco di profondità tra pieni e vuoti.
A sinistra: Peacock Chair, Verner Panton, Karakter / Cassina - Courtesy Karakter / Cassina; a destra: Sistema modulare Parioli, Lodovico Acerbis, Acerbis - Courtesy Lorenzo Cappellini Baio
La R 513 di Vico Magistretti per Gervasoni merita uno sguardo più lungo. Magistretti era un architetto milanese con il vizio dei calzini rossi, li indossava sempre in studio, come una firma personale. Dettagli così piccoli, così assolutamente personali, lo rendevano riconoscibile ancora prima di vedere il suo nome. La R 513 è un esercizio di sottrazione spinta: il rattan diventa una linea continua che costruisce sia la forma che la funzione. Non c'è interruzione, non c'è elemento superfluo. È il tipo di semplicità che richiede decenni di esperienza per non sbagliare. Artona di Tobia Scarpa per Tacchini chiude il percorso con un registro più rigoroso. Scarpa costruisce il legno con una grammatica precisa: struttura e misura coincidono, ogni elemento ha il suo posto esatto.
A sinistra: Collezione Artona, Tobia Scarpa, Tacchini - Courtesy Andrea Ferrari; a destra: Sedia R 513, Vico Magistretti, Gervasoni - Courtesy Gervasoni