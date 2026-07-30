Bermuda: venti di cambiamento

Tra il 2024 e il 2026 il mondo della moda ha vissuto uno dei più grandi cambi di paradigma della sua storia. Direttori creativi che lasciano le maison, passaggi di testimone, nuove strategie e un settore chiamato a reinventarsi tra crisi, nuove generazioni e cambiamenti del mercato.

Dietro il continuo susseguirsi di annunci e nomine non c'è soltanto un valzer di poltrone, ma una trasformazione che sta cambiando profondamente il lusso contemporaneo. Le maison sono chiamate a ridefinire la propria identità in un contesto in cui consumi, mercati e linguaggi evolvono a una velocità senza precedenti, mentre il pubblico si divide tra nostalgia per le grandi firme del passato e curiosità per una nuova generazione di creativi. Ma cosa sta succedendo davvero nel fashion system?

È da qui che prende il via Bermuda, il nuovo format - né troppo corto né troppo lungo - di X-Style scritto e condotto da Serena Savardi, che prova ad andare oltre la cronaca per leggere il presente della moda attraverso dati, strategie e fenomeni culturali. Un racconto che mette in relazione le grandi trasformazioni del fashion system con le dinamiche economiche e sociali che stanno ridisegnando il settore, offrendo una chiave di lettura per comprendere perché il mondo della moda stia attraversando una fase così delicata e, allo stesso tempo, così decisiva.

C'è chi parla di un semplice ricambio generazionale, chi di una crisi del lusso e chi, invece, vede in questa stagione di cambiamenti un'opportunità per riscrivere le regole del settore. Ma ogni passaggio di testimone lascia inevitabilmente anche degli "orfani": maison che devono costruire una nuova identità, creativi chiamati a raccogliere eredità pesanti e appassionati che si interrogano su quale sarà il prossimo volto della moda.

In questa prima puntata analizziamo la rivoluzione che ha coinvolto il fashion system internazionale, partendo da Milano per arrivare a Parigi e New York. Un viaggio tra numeri, tendenze, fashion week, Made in Italy, lusso, fast fashion, second hand e nuove sfide per il futuro della moda, cercando di comprendere in quale direzione spirano i venti di cambiamento.

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