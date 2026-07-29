Come realizzare un trucco waterproof, a prova di caldo, mare e piscina 

C'è chi non rinuncia a mascara e correttore neppure in spiaggia e chi, vedendo il solito make-up sciogliersi a causa del clima rovente, preferisce puntare su formule a lunga tenuta. In entrambi i casi, la soluzione sta nel ricorrere a prodotti resistenti all'acqua, pensati per aderire con più fermezza alla pelle senza colare, sbiadire o migrare in altre parti del viso. Rientrano in questa categoria non solo il mascara, come ci si potrebbe aspettare, ma un ampio ventaglio di cosmetici pensati proprio per resistere alle situazioni più disparate, che si tratti di un tuffo in piscina o del clima tropicale degli ultimi tempi. Così, chi ama indossare il trucco in ogni circostanza e condizione atmosferica può continuare a farlo, con la certezza che, a fine giornata, fondotinta e rossetto saranno ancora al loro posto.

Al mare o in città, un make-up a lunga tenuta

Long-lasting e waterproof non sono necessariamente sinonimi: se il primo allude alla capacità di polveri e pigmenti di mantenere un aspetto impeccabile nel corso dell'intera giornata, il secondo è garanzia che, anche se immerso in acqua, il prodotto manterrà la presa senza dissolversi. Entrambi sono dotati di una formula destinata a non muoversi di un millimetro rispetto a dove è stata applicata, anche se si suda e c'è un alto tasso di umidità nell'aria.

Se l'obiettivo è semplicemente quello di creare un make-up resistente a una lunga giornata, dunque, si può fare affidamento a entrambe le diciture; se, invece, si ha in programma una festa a bordo piscina meglio puntare su prodotti pensati per resistere all'acqua, dunque a prova di tuffo. Per rimuoverli, la classica acqua micellare potrebbe non essere sufficiente: meglio ricorrere quindi a un olio o a un balsamo oleoso da massaggiare sul viso fino a dissolvere il pigmento, in modo da essere sicuri di averne eliminata ogni traccia.

Dal fondotinta al blush, senza dimenticare lo sguardo

Se si è abituati al trucco, i primi giorni in spiaggia senza fondotinta possono far venire voglia di ricorrere comunque a prodotti in grado di garantire un po' di coprenza, magari perché, in attesa di sviluppare la tintarella, il viso appare pallido e le occhiaie più marcate. In questo caso non occorre utilizzare la classica base, meglio optare per un SPF colorato, in grado di offrire al tempo stesso protezione e coprenza.

Crème Solaire Teintée SPF50 di Patyka, per esempio, è un foto protettore minerale ad ampio spettro dalla texture leggera e uniformante, con finish opaco che, grazie agli antiossidanti d'origine botanica, protegge la pelle dai radicali liberi. Se, al contrario, il problema è che il make-up non tiene a causa del caldo intenso e si è in cerca di una formula che risulti fresca anche dopo otto ore in ufficio, meglio puntare su formule a lunga tenuta dalla texture matte come Forever Skinwear di Dior che resiste a calore e umidità ha una texture fluida e sottile che uniforma, opacizza e attenua l'aspetto di eventuali imperfezioni.