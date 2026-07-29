Come realizzare un trucco waterproof, a prova di caldo, mare e piscina 

C'è chi non rinuncia a mascara e correttore neppure in spiaggia e chi, vedendo il solito make-up sciogliersi a causa del clima rovente, preferisce puntare su formule a lunga tenuta. In entrambi i casi, la soluzione sta nel ricorrere a prodotti resistenti all'acqua, pensati per aderire con più fermezza alla pelle senza colare, sbiadire o migrare in altre parti del viso. Rientrano in questa categoria non solo il mascara, come ci si potrebbe aspettare, ma un ampio ventaglio di cosmetici pensati proprio per resistere alle situazioni più disparate, che si tratti di un tuffo in piscina o del clima tropicale degli ultimi tempi. Così, chi ama indossare il trucco in ogni circostanza e condizione atmosferica può continuare a farlo, con la certezza che, a fine giornata, fondotinta e rossetto saranno ancora al loro posto.
Al mare o in città, un make-up a lunga tenuta
Long-lasting e waterproof non sono necessariamente sinonimi: se il primo allude alla capacità di polveri e pigmenti di mantenere un aspetto impeccabile nel corso dell'intera giornata, il secondo è garanzia che, anche se immerso in acqua, il prodotto manterrà la presa senza dissolversi. Entrambi sono dotati di una formula destinata a non muoversi di un millimetro rispetto a dove è stata applicata, anche se si suda e c'è un alto tasso di umidità nell'aria.
Se l'obiettivo è semplicemente quello di creare un make-up resistente a una lunga giornata, dunque, si può fare affidamento a entrambe le diciture; se, invece, si ha in programma una festa a bordo piscina meglio puntare su prodotti pensati per resistere all'acqua, dunque a prova di tuffo. Per rimuoverli, la classica acqua micellare potrebbe non essere sufficiente: meglio ricorrere quindi a un olio o a un balsamo oleoso da massaggiare sul viso fino a dissolvere il pigmento, in modo da essere sicuri di averne eliminata ogni traccia.
Dal fondotinta al blush, senza dimenticare lo sguardo
Se si è abituati al trucco, i primi giorni in spiaggia senza fondotinta possono far venire voglia di ricorrere comunque a prodotti in grado di garantire un po' di coprenza, magari perché, in attesa di sviluppare la tintarella, il viso appare pallido e le occhiaie più marcate. In questo caso non occorre utilizzare la classica base, meglio optare per un SPF colorato, in grado di offrire al tempo stesso protezione e coprenza.
Crème Solaire Teintée SPF50 di Patyka, per esempio, è un foto protettore minerale ad ampio spettro dalla texture leggera e uniformante, con finish opaco che, grazie agli antiossidanti d'origine botanica, protegge la pelle dai radicali liberi. Se, al contrario, il problema è che il make-up non tiene a causa del caldo intenso e si è in cerca di una formula che risulti fresca anche dopo otto ore in ufficio, meglio puntare su formule a lunga tenuta dalla texture matte come Forever Skinwear di Dior che resiste a calore e umidità ha una texture fluida e sottile che uniforma, opacizza e attenua l'aspetto di eventuali imperfezioni.
Patyka, Crème Solaire Teintée; Dior, Forever Skinwear - Credits: Courtesy Press Office
Per resistere al caldo o all'acqua, dopo la stesura la base deve per forza essere fissata, in modo da prolungarne la durata. Le opzioni sono due: chi desidera opacizzare la pelle, eliminando ogni traccia di lucidità, può stendere la classica cipria compatta come All Nighter Waterproof Powder di Urban Decay, polvere fissante impermeabile che perfeziona il fondotinta, minimizza l'aspetto dei pori e offre una copertura leggera migliorando la tenuta del trucco.
In spiaggia, un finish vellutati potrebbe risultare un po' innaturale, meglio allora ricorrere all'apposito spray fissante da vaporizzare sul viso, che protegge il make-up creando un velo matte, ma naturale sulla pelle. Spray Opacizzante On 'Til Dawn Waterproof di One Size è uno spray ultra-fine che offre fino a 16 ore di tenuta impeccabile, resistendo a caldo, acqua e sudore.
Urban Decay, All Nighter Waterproof Powder; One Size, Spray Opacizzante On 'Til Dawn Waterproof - Credits: Courtesy Press Office
Per donare un tocco di colore duraturo a guance e labbra, la soluzione sta poi nel ricorrere alle cosiddette tint, che ultimamente dettano tendenza proprio perché garantiscono un tratto che non sbiadisce e resiste praticamente a tutto. Se si desidera avere gote rosate e bocca perfettamente delineata anche in spiaggia, dunque, i prodotti che combinano pigmenti colorati a una base acquosa saranno perfetti. Anche se danno l'impressione di essere leggeri, una volta stesi depositano un velo di colore no-transfer in grado dir esistere a un intero pasto, così come a una lunga nuotata.
Cooling Water Jelly Tint di Milk Makeup è uno stick per labbra e guance dalla texture gel idratante, che si sfuma facilmente e dura tutto il giorno. Water Lip Stain di Clarins ha una formula innovativa che unisce la leggerezza dell'acqua alla lunga tenuta di una tinta: impercettibile sulle labbra, oltre ad acido ialuronico e olio di lampone bio racchiude uno speciale complesso che aiuta a fissare il colore.
Milk Makeup, Cooling Water Jelly Tint; Clarins, Water-Lip Stain - Credits: Courtesy Press Office
Sottolineare lo sguardo, anche solo con una passata di mascara e un velo di ombretto fa la differenza: come per magia, anche il resto del viso appare più sveglio e riposato. Comprensibile, dunque, che ci sia chi non rinuncia mai a questi due must-have, persino al mare. Ma anche in città c'è chi opta per le formule waterproof, proprio perché nota che, a causa del caldo, il pigmento dalle ciglia finisce per trasferirsi tutto intorno, creando un antiestetico alone scuro. E allora meglio puntare su prodotti che non perdono la presa per 24 ore, tra le onde così come nel corso di un afoso pomeriggio cittadino.
È il caso di Mascara Volume Effet Faux Cils Waterproof di Yves Saint Laurent che ha una formula cremosa e water-resistant che moltiplica le ciglia donando uno scenografico effetto ventaglio. Yeux Paint di Violette_FR è invece un ombretto in crema dalla texture matte, leggerissima e transfer-proof che può essere usato anche come eyeliner.
Yves Saint Laurent, Mascara Volume Effet Faux Cils Waterproof; Yeux Paint, Violette_FR - Credits: Courtesy Press Office