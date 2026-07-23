The Weeknd a Milano: da Bella Hadid a Selena Gomez, lo stile delle donne della sua vita

Milano si prepara a entrare nella notte di The Weeknd. Il 24, 25 e 26 luglio 2026 Abel Tesfaye porterà l’After Hours Til Dawn Tour allo Stadio San Siro, affiancato da Playboi Carti: tre date consecutive per uno degli appuntamenti musicali più imponenti dell’estate italiana. Parlare soltanto di concerto, nel suo caso, sarebbe però riduttivo. The Weeknd ha costruito negli anni un sistema visivo completo, riconoscibile prima ancora che inizi una canzone. Il rosso febbrile di After Hours, gli smoking neri, le automobili lanciate nella notte, le luci al neon, gli hotel, i corridoi senza uscita e quella sensazione costante che la festa sia già finita male.

Abel non mette semplicemente in musica le proprie relazioni ma le trasforma in atmosfera. Anche le donne entrate nella sua storia pubblica hanno contribuito, ciascuna con un’identità autonoma, a definire le diverse stagioni del personaggio. Bella Hadid è stata il grande romanzo dark, Selena Gomez la parentesi più apertamente pop e romantica, Simi Khadra la figura riservata e quasi indecifrabile degli ultimi anni. Tre donne che non potrebbero vestirsi in modo più diverso. Tre modi di stare sotto i flash. E, inevitabilmente, tre diverse versioni di The Weeknd.

Bella Hadid, il grande amore vestito di nero

La storia con Bella Hadid resta quella che più si è sovrapposta all’immaginario musicale di The Weeknd. I due furono legati, tra separazioni e ritorni, dal 2015 al 2019: abbastanza a lungo da attraversare Grammy Awards, Met Gala, Fashion Week, videoclip, viaggi, rotture e riavvicinamenti seguiti quasi in tempo reale dal pubblico. Il loro debutto ufficiale sul red carpet arrivò ai Grammy del 2016. Lui in uno smoking Givenchy interamente nero, lei in un abito Alexandre Vauthier dalla profonda scollatura, con cut-out in vita e spacco vertiginoso: più che coordinati, sembravano provenire dallo stesso universo notturno. Bella, allora diciannovenne, stava costruendo la propria identità di modella e di fashion icon.

Già possedeva gli elementi che sarebbero diventati la sua firma: la sensualità scoperta ma mai zuccherosa, gli occhiali sottili, il nero, la pelle, le silhouette aderenti e una capacità quasi istintiva di trasformare l’abito più difficile in qualcosa di personale. Accanto a Tesfaye appariva come il suo doppio femminile. Lui raccontava notti che sembravano non finire mai; lei si vestiva come se fosse appena uscita da una di quelle notti. Miniabiti, trasparenze, spacchi, choker, completi asciutti, stivali e gioielli metallici costruivano una sensualità urbana, più vicina a un videoclip che alla tradizionale eleganza da red carpet.

La moda di Bella si sarebbe poi fatta molto più complessa. Oggi alterna pezzi d’archivio, naked dress, sportswear, accessori eccentrici e suggestioni western ma anche il vintage raro, la moda che scopre il corpo, gli occhiali statement e la recente passione per stivali e cinture da cowgirl. Nel 2026, durante il Festival di Cannes e i giorni trascorsi sulla Costa Azzurra, ha continuato a lavorare sul dialogo tra contemporaneo e archivio, indossando Prada, Alaïa, Elie Saab e altri pezzi d’epoca scelti insieme alla stylist Mimi Cuttrell. Con The Weeknd rimane fissata nella memoria collettiva in una versione precisa: capelli scuri, abiti neri, pelle luminosa e quella distanza leggermente malinconica che rendeva la coppia irresistibile anche quando sorrideva. Bella non era soltanto “la fidanzata modella”. Era la donna che sembrava già conoscere il finale delle sue canzoni.