Antologia del total white: 12 idee look per indossare il bianco (da testa a piedi)

fashion 20 luglio 2026

Il colore più luminoso dell’estate domina le passerelle e si conferma il miglior alleato dell'abbronzatura. Tra trasparenze, drappeggi e silhouette strategiche, ecco i look da cui prendere ispirazione

Di Federica Caiazzo

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Alleato infallibile di qualsiasi incarnato baciato dal sole, il bianco torna con grande puntualità per essere il colore di tendenza della moda Estate 2026. Candido, immacolato e luminoso, riesce nell'impresa di esaltare l'abbronzatura senza dover assolutamente eccedere in qualsiasi altra tattica di styling. Vedere per credere le sfilate Primavera/Estate 2026, che confermano questa inclinazione trasformando il total whitenella conditio sine qua non dei look da vacanza e da città. Come sempre, a venire in aiuto nell’ispirazione sono diktat ben specifici in fatto di abiti, ma anche completi coordinati, layering studiati con precisione e abbinamenti costruiti con intelligenza. Il bianco diventa così il punto di partenza per look sofisticati e versatili in cui la parola d'ordine è una (e una sola): equilibrio. Tutto ciò che occorre è giocare con i volumi, le trasparenze, le texture e le proporzioni. La gonna midi bianca, infallibile passepartout estivo La gonna bianca dal taglio midi fa da massimo comune denominatore nelle collezioni Primavera/Estate 2026. In passerella da COS, la silhouette resta pura ed essenziale: la gonna con spacco frontale si abbina così a una maxi T-shirt oversize, mixando comfort e personalità in un delicato gioco di proporzioni audaci. Marc Jacobs sceglie invece una versione a tubino in pelle dalla finitura lucida, indossata con una camicia decorata da rouches frontali. Un contrasto tattile perfetto per i look da sera.

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Più sperimentale la proposta di Niccolò Pasqualetti, che firma una gonna midi leggermente a vita bassa, svasata e caratterizzata da un delicato effetto vedo-non-vedo. Il top in raso lucido con cut-out laterali crea un'illusione ottica sofisticata, e il risultato è quello di un abito unico. Drappeggi, ruches e balze: il bianco all’insegna della volumetria Quale migliore espediente stilistico – se non proprio drappeggi, ruches e balze - per aggiungere tridimensionalità ai look estivi? Bastano pochi dettagli (scenici) per donare alle silhouette più essenziali un carattere dalla forte presenza scenica. È il caso delle mise da sera, che donano al total white un carattere teatrale e squisitamente audace. Gabriela Hearst interpreta questa tendenza con un lungo abito bianco dalle maniche corte e maxi, abbinato a sandali bassi chunky e a una maxi pouch.

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Chloé percorre invece la strada del ricamo più elaborato, proponendo un abito lungo con scollo a barca impreziosito da una ricca passamaneria sugli orli. Anche Bottega Veneta sceglie uno scollo a barca e conferma il successo del bianco lattiginoso, particolarmente indicato per chi a fine agosto avrà ancora un incarnato chiaro. Il drappeggio che accompagna le maniche e lo scollo a cuore scolpisce la figura, mentre la ciabattina bassa rende l'abito sorprendentemente versatile, perfetto tanto di giorno quanto nelle serate estive. Vestiti bianchi trasparenti: il vedo-non-vedo che illumina la pelle Pochi capi valorizzano l'abbronzatura (tanto) quanto un abito bianco trasparente. Il motivo è semplice: il chiaro-scuro creato dai tessuti see-through lascia intravedere la pelle, amplificando il contrasto tra il bianco e l'incarnato dorato. Ma quale bianco scegliere? La risposta arriva direttamente dalle passerelle. Se l'abbronzatura è ancora delicata, il bianco latte (in una sfumatura cremosa che richiama la nuance panna e il burro) risulta più armonioso, perché addolcisce il contrasto con la pelle.

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Ferrari interpreta questa nuance con un abito aderente e trasparente che abbraccia la tendenza braless, eliminando completamente il reggiseno per lasciare che sia il tessuto a disegnare la silhouette. Diverso il linguaggio di Lacoste e Giambattista Valli, che affidano la sensualità a pizzi, merletti e lavorazioni see-through. Le asimmetrie dialogano con la lingerie lasciata volutamente a vista, trasformando la trasparenza in un dettaglio sofisticato piuttosto che provocatorio. Pantaloni bianchi: il power dressing in total white Tra i protagonisti del guardaroba dell’estate 2026 non possono mancare i pantaloni bianchi, interpreti dell'eleganza femminile, dalle occasioni quotidiane agli appuntamenti serali. Givenchy firma la versione più sensuale del power dressing. I pantaloni sartoriali a sigaretta dialogano con il blazer coordinato in un impeccabile total white, spezzato soltanto dal reggiseno nero lasciato volutamente in vista.

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