Borse a secchiello, l’accessorio chic per look effervescenti

fashion 17 luglio 2026

Nata come porta champagne, la bucket bag ha conquistato il gotha degli accessori. Dal classico modello color cuoio alle versioni più estive in rafia o crochet, ecco i must-have firmati dell’estate 2026

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

Può un accessorio d’uso pratico diventare un’icona fashion? Eccome! È il caso della borsa a secchiello, vera e propria it-bag con animo e linee sofisticate, che negli anni ’60 da oggetto funzionale si trasforma in componente d'élite delle mise di chi ha stile da vendere. Versatile e capiente, questa compagna di scorribande è perfetta sopra look più o meno formali, per creare outfit dall’eleganza effortless. E dire che è nata come porta champagne! Merito di Gaston-Louis Vuitton, figlio del fondatore della celebre maison francese, che, nel 1932 - per esaudire la richiesta di un cliente intento a regalare ai propri dipendenti una borsa da viaggio resistente, che potesse contenere più bottiglie delle bollicine da lui prodotte - creò l’iconica bucket bag. Da lì, questo pezzo intramontabile ha conquistato tutti, diventando un must-have irrinunciabile, che si conferma tale anche per l’estate 2026. Monogram style

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Louis Vuitton

C’è chi ama comunicare attraverso la filosofia del less is more e chi, invece, preferisce esibire loghi che parlino da soli. Gli accessori spesso sono la tela su cui questi dettagli si esibiscono al meglio. È il caso della borsa Noé di Louis Vuitton - grande, slouchy e trionfo dell’iconico monogramma - erede primaria del porta champagne ideato dal delfino di casa LV. La borsa a secchiello per eccellenza, ideale per accompagnare outfit casual chic e non solo. Palette agrumata

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Christian Dior

Estate fa rima con colori accesi e le palette “vitaminiche” sono perfette sugli accessori per catalizzare l’attenzione. Ecco, allora, che le vere it-girl non possono farsi mancare una borsa a secchiello giallo intenso. Perfetto il modello Petit Trèfle firmato Christian Dior. Dal design originale con base a quadrifoglio, questa mini bucket bag ravviva la figura e i look. Si indossa sia a spalla che crossbody e illumina tutti i look estivi, sia al mare sia in città. Secchiello di cuoio

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Ralph Lauren

Hamptons. Old Money style. Ralph Lauren ha fatto di questo universo il proprio marchio di fabbrica. Tra capi e accessori, un pezzo intramontabile è la bucket bag in pelle color cuoio. Ideale da portare a tracolla su outfit country chic, cade bene anche su look total black, ottenendo un deciso effetto a contrasto. Ampia, morbida e con chiusura metallica a cerchio, questa borsa si porta anche a mano su mise più formali, pronta a conquistare i salotti più chic. Rete da pesca

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Miu Miu

Le borse a rete sono tra gli accessori più cool di stagione. Anche quella a secchiello abbraccia il mood e si veste di maglie larghe. Le fashioniste abboccano all’amo con il modello Miu Miu, composto da un sacchetto interno in tessuto chiaro e fishnet realizzata con perline di legno, perfetto su outfit vacanzieri al sapore di mare, sapore di sale. Classy, mini e senza tempo

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Saint Laurent

Alleate indispensabili per la sera, le bucket bag in versione small da portare a mano sono un vero passepartout, soprattutto se nere: un classico intramontabile. Come la mitica Le 37 di Saint Laurent con dettagli dorati, tra cui l’iconica chiusura Cassandre. Su preppy look? Un gioiellino. Secchiello in vimini, ed è subito estate

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Chloé

Reso iconico da Brigitte Bardot e Jane Birkin, il cestino in vimini o in midollino è la borsa estiva per eccellenza. Se ironica ancora meglio. Per donare vibe esotiche e funny alle nostre mise quella di Chloé con manico a tucano è perfetta. Un secchiello dai toni neutri con inserti in pelle scura, da abbinare a capi casual o per sdrammatizzare un outfit elegante. Très chic. Pastello e crochet

Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Bimba y Lola