Fenomenologia dello stile scandinavo: i segreti per vestirsi come una scandi girl

fashion 16 luglio 2026

Minimalismo, layering impeccabili e dettagli inaspettati, lo Scandi style conquista la moda globale

Di Serena Savardi

Street Style - Credits: Getty Images

C’è stato un tempo in cui le tendenze della moda ruotavano esclusivamente attorno a Parigi, Milano e New York, oggi, invece, la bussola di chi predilige uno stile minimalista, casual e “sbadatamente” classico sembra puntare più a Nord, verso Copenaghen, Oslo e Stoccolma.Stiamo parlando dello stile scandinavo, o meglio dello scandi style come lo chiamano gli addetti ai lavori, oggi diventato un linguaggio estetico capace di mettere d’accordo essenzialità e personalità, daywear, eleganza e comfort, estate e inverno, dando vita a look apparentemente spontanei che, in realtà, sono costruiti con estrema precisione.

Sophie Sss, Darja Barannik e Nina Sandbech durante la Oslo Fashion Week, il 26 agosto 2025 a Oslo, in Norvegia - Credits: Getty Images

Tre regole d’oro per replicare lo stile scandinavo e vesirsi come una scandi girl Nato dall’incontro tra il design nordico e una filosofia più consapevole del vestire, lo stile scandinavo ha saputo trasformare la semplicità in un elemento di desiderio costruendo un’immagine sofisticata e spontanea che segue delle regole ben precise.

Credits: IG @ Josefine Haaning Jensen

La prima è quella di investire in un guardaroba di grande qualità fatto da pochi pezzi capaci di vivere attraverso più combinazioni, piuttosto che inseguire i trend del momento. Tra i capi passepartout di questo guardaroba si annoverano almeno un blazer dalle proporzioni perfette, un maglione e una camicia oversize, un paio di jeans dal taglio rilassato o mum-fit, una T-shirt bianca di eccellente fattura, mocassini e ballerine.

Credits: IG @pernilleteisbaek

La seconda regola si riassume in una parola: layering, ovvero la sovrapposizione di capi leggeri come camicie in popeline ampie spesso azzurre e rigorosamente lasciate aperte sopra un top a costine o infilate solo parzialmente nei pantaloni, maglioni adagiati sulle spalle e trench che convivono con il tutto quasi fossero un accessorio da portare a spasso più che un capospalla vero e proprio.

Credits: IG @emilsindlev

La terza regola invece ci parla di minimalismo e si esprime attraverso una palette cromatica ben precisa e “insensibile” ai trend di stagione: bianco ottico, panna, burro, grigio melange, sabbia, cioccolato, nero e blu navy costituiscono la base del guardaroba mentre agli accessori semplici e mai invadenti vengono concesse nuance più vivaci.

Credits: IG @thora_valdimars

Anche i gioielli sono pochi e vengono utilizzati laddove c’è bisogno di porre l’attenzione come sulle mani curate ma prive di smalti e su decolletè scoperti ma mai volgari enfatizzati solo da collane sottili da sovrapporre con eleganza.

Credits: IG @darjabarannik

Le scandi girl più cool e lo street style di Copenhagen Negli ultimi anni Copenhagen è diventata dunque l’epicentro di questa rivoluzione estetica che in un certo senso è anche culturale, il merito non è solo della sua fashion week che va in scena quando tutti sotto l’ombrellone scrollano il feed di Instagram, ma soprattutto grazie anche a una generazione di designer, autrici, fashion editor e blogger che propongono una moda in cui innovazione, sostenibilità e creatività convivono.

Annabel Rosendahl, Darja Barannik, Tine Andre e un’altra ospite durante la Copenhagen Fashion Week SS26 - Credits: Getty Images

Tra loro la stylist e fashion icon Pernille Teisbaek che in un decennio è diventata il punto di riferimento di un certa eleganza discreta, o Emili Sindlev che ha fatto del tailoring un vero e proprio statement, o ancora Annabel Rosendahl che ha dimostrato che non importa essere bionde per matchare alla perfezione con questa tendenza estetica.

Alcuni look dalla Copenaghen Fashion Week - Credits: Getty Images