Sandali gioiello per l’estate 2026, i veri must-have per look scintillanti

fashion 15 luglio 2026

Cristalli, strass e dettagli shiny. Dai modelli flat ai tacchi preziosi, il fashion diktat è solo uno: brillare

Di Federica Caiazzo

Street Style - Credits: Getty Images

Catturano i riflessi del sole durante il giorno, illuminano le serate più calde sotto le stelle: come non decretare un amore a prima vista con i sandali gioiello di tendenza per l’estate 2026? Il diktat più prezioso di questa stagione torna con la puntualità di chi sembra conoscere benissimo l’esigenza del guardaroba femminile: brillare, brillare, brillare. Un verbo che ci invita a connetterci con la parte più glamour della nostra essenza, tra cristalli, strass e dettagli scintillanti. Dalle versioni flat per le giornate in città e le vacanze al mare, passando per le proposte con il tacco per le occasioni speciali, fino ai modelli jellypiù luminosi, i sandali gioiello protagonisti di questa stagione offrono un’idea di eleganza ancor più versatile, in cui questi must-have dall’effetto wow si preparano a essere indossati letteralmente da mattina a sera. Dalle ispirazioni street style alle idee shopping più interessanti del momento, ecco il prontuario di stile definitivo per look dallo spirito decisamente bling-bling. Look con sandali gioiello: anche di giorno o solo di sera? La risposta delle it-girl è una sola: da mattina a sera. Foto street style alla mano, la prova evidente è che i sandali gioiello hanno già conquistato il cuore delle it-girls grazie alla loro versatile capacità di adattarsi alle interpretazioni più disparate. Per il giorno, la scelta più raffinata ricade sui sandali gioiello dalle linee essenziali, con cristalli dalle dimensioni contenute. Sono la scelta perfetta anche per un look da ufficio nei mesi estivi: aggiungendo la giusta dose di luminosità anche a un semplice completo in lino.

Street Style - Credits: Getty Images

Nel pomeriggio, quando l’atmosfera si fa più rilassata e le giornate si protendono verso il magico momento del tramonto, spazio ai sandali infradito gioiello con cascate di strass e dettagli sparkling. Sono da abbinare a gonne midi, vestiti fluidi e silhouette impalpabili perché possano avere tutta la scena. Quando arriva la sera, invece, entrano in scena i sandali gioiello con il tacco: a blocco per un approccio più confortevole, oppure stiletto per un effetto più sensuale. I cristalli restano tuttavia i veri catalizzatori di attenzione, specialmente se applicati anche sui tacchi stessi. Sandali gioiello con il tacco: la luce protagonista dopo il tramonto

Da sinistra, sandali gioiello con tacco Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Chloé - Credits: Courtesy Press Office

Dalle 18 in poi il ritmo cambia e il sandalo gioiello si trasforma nel protagonista assoluto dei look serali. Il tacco torna centrale, declinato sia nelle forme più comode a blocco sia nelle silhouette più sottili dello stiletto. Dolce&Gabbana punta sull’effetto squisitamente italiano delle maioliche mediterranee, abbinate a gemme oversize nelle tonalità del blu, del celeste e dell’azzurro. Una palette acquatica che richiama i fondali del Mediterraneo. Anche Jimmy Choo sceglie il blu come protagonista, ma lo interpreta in chiave più minimal e sofisticata. Il raso lucido accoglie così un unico dettaglio gioiello, un elemento sferico e prezioso che cattura lo sguardo esterno. Per Chloé, invece, la soluzione più chic dell’estate nasce dall’incontro tra due grandi tendenze: il camoscio e la pelle dall’effetto metallizzato. Il risultato è un sandalo elegante con profilature gioiello e cinturini tempestati di strass, da sperimentare anche con il denim. Sandali gioiello con suole flat: la comodità è chic

Da sinistra, sandali gioiello con suole flat Valentino Garavani, Balenciaga, Roger Vivier - Credits: Courtesy Press Office

Le versioni gioiello dei sandali flat sono tra le più passepartout della stagione corrente. Tra le interpretazioni più sorprendenti c’è quella di Balenciaga, che rilegge le flip flop in gomma morbida, simbolo per eccellenza delle giornate al mare, con un’attitudine più lussuosa. Maxi borchie impreziosite da strass decorano la superficie mentre piccoli cristalli arricchiscono anche le fibbie, trasformando un modello casual in un must-have sbalorditivo. Più sofisticata e iconica è la proposta di Valentino Garavani, dove il rosso diventa il filo conduttore di un sandalo con lacci intrecciati alla caviglia. I cristalli, lavorati come vere gemme preziose, giocano con tagli differenti e sfumature dégradé sulla stessa palette cromatica. Anche la tendenza chunky si veste di luce: Roger Vivier propone una versione con suola dentellata e doppia fibbia tempestata di gemme, dove l’estetica utility incontra il fascino prezioso dei cristalli. I sandali jelly in chiave gioiello: il ritorno più glamour degli anni Novanta

Da sinistra, sandali jelly in chiave gioiello Casadei, Melissa, Christian Louboutin - Credits: Courtesy Press Office