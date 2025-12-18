Pronte per brillare con le scarpe gioiello, vere protagoniste dei look festivi

fashion 18 dicembre 2025

Tra cristalli, perle e dettagli scintillanti, le scarpe gioiello si confermano il must-have delle feste, per trasformare ogni look - dal più elegante al più casual - in un concentrato di glamour e sofisticatezza

Rene Caovilla FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Brillanti, preziose, irresistibilmente scenografiche: non c’è tendenza che regga la competizione davanti alle scarpe gioiello, must-have imprescindibili per dare massimo sfoggio al glamour dei look festivi. Tra Natale e Capodanno, décolletée, mule e sandali con dettagli preziosi diventano la conditio sine qua non di chi ama osare con cristalli, perle e scintillii a prova di effetto Wow. Perché indossarle? Mood festivo a parte, bastano loro a contraddistinguere un ensemble di tutto rispetto: dal classico tubino nero, evergreen delle occasioni speciali, fino ai jeans da reinterpretare in chiave urban chic, le scarpe gioiello più belle delle sfilate Autunno-Inverno 2025-26 sono fonte di grande ispirazione per le nostre mise. E non resta che scoprirle tutte.

Santoni FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Tacchi scultorei e dettagli scintillanti Quando il tacco diventa una vera e propria opera d’arte, c’è solo da arrendersi alla magia di tanta bellezza. È ciò che chiede la sfilata Autunno-Inverno 2025-26 firmata Chanel, dove la classica décolleté Mary-Jane viene a incantarci con un tacco a forma di maxi-perla oversize, impreziosita dal logo a vista: un dettaglio decisamente iconico. Sarawong, stilista cinese ormai fiore all’occhiello della Milano Fashion Week, punta invece su un tacco sinuoso dalla silhouette a goccia, abbinato a un tripudio di paillettes oversize che tempestano la più glamour delle mules (ed è subito disco mood, il look di Capodanno è un enigma risolto). Da Roberto Cavalli, infine, è la décolleté con cavigliera gioiello a fare la differenza, donando ancor più carattere e personalità a una scarpa chiaramente disegnata per non passare inosservata.

Da sinistra Sarawong FW25; Chanel FW25; Roberto Cavalli FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Con o senza collant, i sandali puntano sul glamour Chi ha detto che i sandali gioiello siano solo estivi? Durante le feste di Natale e Capodanno si indossano eccome, e anche con i collant velati per un risultato sensuale. Contrasti audaci e styling d’impatto non sono certo l’unica opzione possibile, perché possono essere anche sfoggiati come focus del look, in abbinamento con vestiti monocromatici e tailleur con pantaloni a sigaretta. Tra le sfilate più belle, emerge la proposta della collezione firmata Valentino, dove i sandali neri tempestati di mini-cristalli argentati sono abbinati a collant rossi per un twist deciso e contemporaneo. In passerella da Dolce & Gabbana si osa con gemme colorate e maxi, accostate tra loro in un’esplosione barocca di luce e colore. Versace, infine, punta su inserti metallici e cristalli per sandali dal fascino audace e sensuale. Glamour sì, ma da abbinare con grinta, per look festivi che non passano inosservati.

Da sinistra Dolce & Gabbana FW25; Valentino FW25; Versace FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Décolleté nera? Sì, ma preziosa Grande classico del guardaroba femminile, la décolleté nera non passa mai di moda. Per le feste, però, si reinventa in chiave gioiello, vestendosi di una preziosità nuova e sofisticata. Genny firma un delicatissimo effetto vedo-non-vedo, trasformando la décolleté stiletto in un raffinato mix di luminosità e trasparenze. Di nuovo, Valentino punta su linee rétro con una décolleté (accollatissima), in cui il guizzo creativo è affidato a perline e fiocchi. Dulcis in fundo Pamella Roland, che enfatizza la silhouette del tacco rendendola ancora più sinuosa grazie a un design bombato e luminoso. Il risultato? Una scarpa essenziale, ma capace di brillare tutta la notte nel segno dell’eleganza.

Da sinistra Genny FW25; Pamella Roland FW25; Valentino FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight