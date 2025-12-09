I look natalizi di Kate Middleton da copiare, dall’abito in velluto al cappotto verde bosco
Al concerto natalizio Together at Christmas la principessa ha scelto un capospalla verde foresta già utilizzato nel 2020. Dopo la tiara e l’abito in velluto, Catherine dà il via alla stagione delle feste e diventa un’ispirazione per tutte le donne
Condividi:
Il Principe William, Principe del Galles, il Principe George del Galles, il Principe Louis del Galles, la Principessa Charlotte del Galles e Catherine, Principessa del Galles, partecipano al servizio di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster il 5 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra - Credits: Getty Images
Kate detta stile anche la notte di Natale. Durante la quinta edizione di Together at Christmas (che verrà trasmesso dalla tv britannica la Vigilia di Natale e che è andato in scena all’abbazia di Westminster a Londra) la principessa ha catalizzato l’attenzione con un nuovo look dai colori natalizi: cappotto verde bosco con collo faux fur e tacchi a spillo.
Al concerto, tradizionalmente organizzato dalla Principessa del Galles e sostenuto dalla Royal Foundation, c’erano oltre 1.600 persone provenienti da tutto il Regno Unito, che hanno ascoltato alcuni dei canti di Natale più amati della nazione, insieme con le esibizioni musicali di Zak Abel, Dan Smith, Griff, Katie Melua e del gruppo di musica folk della Cornovaglia, Fisherman's Friends. Durante l’evento, nato dopo la pandemia dall’idea di celebrare chi lavora nel sociale e dedica tempo agli altri, Kate ha mandato un messaggio di pace a tutti i presenti: una riflessione sull'impatto che abbiamo gli uni sugli altri e su come il periodo natalizio ci inviti a ricordare il potere della connessione.
La Principessa Charlotte, il Principe Louis e Catherine, Principessa del Galles, durante il servizio di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster il 5 dicembre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images
Il cappotto verde di Kate
Catherine per l’occasione ha scelto un cappotto Catherine Walker con colletto oversize, una gonna tartan Miu Miu che compare solo mentre cammina e stivali altissimi. Il capospalla, verde bosco e con bottoni gioiello, ha fatto centro ancora una volta. Infatti, era già stato utilizzato dalla principessa nel 2020 per un viaggio in Irlanda. Una questione green, ma anche di stile: perché La Principessa del Galles ha insegnato che riusare i vestiti oggi è quasi più chic che comprarne di nuovi.
Ma c’è una differenza rispetto a cinque anni fa: l’aggiunta di quel colletto oversize in pelliccia ecologica firmato Troy London che trasforma tutto il look. Sotto il cappotto, poi, spunta una gonna lunga scozzese di Miu Miu rossa, verde e nera; ai piedi i suoi stivali Ralph Lauren in camoscio con il tacco alto, che aggiungono verticalità e definizione alla figura, mentre gli orecchini a stella di Robinson Pelham amplificano la magia natalizia. Come sempre un look misurato e pensato.
Catherine, Principessa del Galles, partecipa al servizio di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster il 5 dicembre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images
Charlotte come una “mini-Kate” e l’assenza di Pippa
Anche i tre figli di Kate dettano lo stile per le feste. Al concerto di Natale erano tutti elegantissimi in blu scuro: Charlotte, dieci anni compiuti a maggio, si è presentata con un vestito di velluto blu con colletto di pizzo bianco e fiocco. E così la principessina emerge come una piccola icona, una versione “mini” della sua mamma che sembra uscire da un racconto natalizio inglese. Accanto a lei il piccolo George, che indossava la cravatta, e Louis in un completo doppiopetto.
La famiglia Middleton si è presentata quasi al completo a Westminster Abbey: tra i primi ad arrivare Carole e Michael Middleton, e poi James Middleton insieme con la moglie Alizée Thevenet. Si è fatta notare per l’assenza invece Pippa, la sorella di Kate, che ha preferito concedersi una vacanza insieme con il marito James Matthews ad Abu Dhabi, per seguire la finale del Gran Premio di Formula 1. Con una visuale privilegiata, Pippa era nel paddock della F1, grazie alle conoscenze del marito, ex pilota e oggi membro del Consiglio di amministrazione della Williams Racing.
La Principessa Charlotte del Galles partecipa al servizio di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster il 5 dicembre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images
Il cappotto blu e la tiara
In questo periodo che precede il Natale Kate ha già iniziato a dare consigli di stile in vista delle feste durante i suoi impegni pubblici, usando la moda come linguaggio istituzionale e personale. Al banchetto di Stato per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, per esempio, aveva scelto l’azzurro e la luce assoluta, indossando l’Oriental Circlet, uno dei pezzi più rari e simbolici della collezione reale.
L’imponente tiara ricoperta di diamanti è stata disegnata dal Principe Alberto per la Regina Vittoria nel 1853: una struttura in oro incastonata da circa 2.600 diamanti, per decenni la tiara prediletta della Regina Madre. Molto più che un gioiello di famiglia, ma un simbolo messo lì, sulla testa della principessa, a ricordare la sua appartenenza e continuità all’interno della monarchia. La mattina stessa aveva già dato un’indicazione precisa accogliendo gli ospiti con un look interamente blu, colore identitario della famiglia reale. Un capo, anche questo, già indossato in occasione della sua ultima apparizione, il 25 dicembre 2023, prima della diagnosi della sua malattia.
Il principe William e Kate Middleton durante la visita di Stato nel Regno Unito del Presidente della Repubblica Federale di Germania; Il Principe William, Principe del Galles, e Kate, Principessa del Galles, prima dell’accoglienza cerimoniale per la visita di Stato nel Regno Unito del Presidente della Repubblica Federale di Germania e di sua moglie Elke Büdenbender, il 3 dicembre 2025 a Windsor, in Inghilterra - Credits: Getty Images
L'abito verde
Kate aveva scelto ancora una volta i colori delle feste qualche giorno prima alla Royal Albert Hall di Londra, per il Royal Variety Performance, con un abito in velluto verde smeraldo firmato Talbot Runhof. Lungo fino ai piedi, aderente sul busto e con una linea a sirena che si apre leggermente sul fondo, il vestito accompagna la figura e si apre in un piccolo strascico, creando riflessi sempre diversi, ora verde più profondo ora più brillante. Un'altra ispirazione principesca per il Natale e il Capodanno 2025.
Catherine, Principessa del Galles, partecipa al Royal Variety Performance alla Royal Albert Hall il 19 novembre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images