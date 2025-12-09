I look natalizi di Kate Middleton da copiare, dall’abito in velluto al cappotto verde bosco

Il Principe William, Principe del Galles, il Principe George del Galles, il Principe Louis del Galles, la Principessa Charlotte del Galles e Catherine, Principessa del Galles, partecipano al servizio di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster il 5 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra - Credits: Getty Images

Al concerto, tradizionalmente organizzato dalla Principessa del Galles e sostenuto dalla Royal Foundation, c’erano oltre 1.600 persone provenienti da tutto il Regno Unito, che hanno ascoltato alcuni dei canti di Natale più amati della nazione, insieme con le esibizioni musicali di Zak Abel, Dan Smith, Griff, Katie Melua e del gruppo di musica folk della Cornovaglia, Fisherman's Friends. Durante l’evento, nato dopo la pandemia dall’idea di celebrare chi lavora nel sociale e dedica tempo agli altri, Kate ha mandato un messaggio di pace a tutti i presenti: una riflessione sull'impatto che abbiamo gli uni sugli altri e su come il periodo natalizio ci inviti a ricordare il potere della connessione.

Kate detta stile anche la notte di Natale. Durante la quinta edizione di Together at Christmas (che verrà trasmesso dalla tv britannica la Vigilia di Natale e che è andato in scena all’abbazia di Westminster a Londra) la principessa ha catalizzato l’attenzione con un nuovo look dai colori natalizi: cappotto verde bosco con collo faux fur e tacchi a spillo.

La Principessa Charlotte, il Principe Louis e Catherine, Principessa del Galles, durante il servizio di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster il 5 dicembre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images

Il cappotto verde di Kate

Catherine per l’occasione ha scelto un cappotto Catherine Walker con colletto oversize, una gonna tartan Miu Miu che compare solo mentre cammina e stivali altissimi. Il capospalla, verde bosco e con bottoni gioiello, ha fatto centro ancora una volta. Infatti, era già stato utilizzato dalla principessa nel 2020 per un viaggio in Irlanda. Una questione green, ma anche di stile: perché La Principessa del Galles ha insegnato che riusare i vestiti oggi è quasi più chic che comprarne di nuovi.

Ma c’è una differenza rispetto a cinque anni fa: l’aggiunta di quel colletto oversize in pelliccia ecologica firmato Troy London che trasforma tutto il look. Sotto il cappotto, poi, spunta una gonna lunga scozzese di Miu Miu rossa, verde e nera; ai piedi i suoi stivali Ralph Lauren in camoscio con il tacco alto, che aggiungono verticalità e definizione alla figura, mentre gli orecchini a stella di Robinson Pelham amplificano la magia natalizia. Come sempre un look misurato e pensato.