Kate Middleton, dalla tiara al cappotto: il messaggio nascosto nei suoi look

Il principe William e Kate Middleton durante la visita di Stato nel Regno Unito del Presidente della Repubblica Federale di Germania - Credits: Getty Images

Kate Middleton è tornata. La Principessa di Galles è ormai rientrata a pieno regime tra i reali più attivi e presenti nelle manifestazioni pubbliche. Specie ora che si avvicinano le feste. A Windsor, nel cuore della St George’s Hall illuminata da centinaia di candele e da un albero di Natale monumentale, Catherine ha lanciato un messaggio chiaro: dopo mesi difficili, la macchina reale riparte anche da lei, e lei sa perfettamente come utilizzare la sua immagine per definire il proprio ruolo e quello della Corona.

Il banchetto di Stato per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è stato solo l'ultimo degli impegni pubblici che ha sancito il suo trionfo di stile. William impeccabile al suo fianco, un parterre internazionale, un protocollo di altissimo profilo.

Dopo l’abito in velluto verde indossato alla Royal Albert Hall qualche settimana fa, stavolta Kate ha scelto l’azzurro e ha voluto brillare.

L’attenzione, infatti, è scivolata inevitabilmente sulla imponente tiara ricoperta di diamanti, uno dei gioielli più rari della Corona. Non un’ostentazione, ma una dichiarazione di appartenenza e continuità all’interno della monarchia.

La Oriental Circlet: perché è molto più di una tiara

La scena è la St George’s Hall, illuminata da centinaia di candele e dominata da un gigantesco abete di Natale. Ma a rubare l’attenzione non è stato lo sfarzo del banchetto di Stato per il Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, è stata Catherine.

La Principessa del Galles ha lasciato nel cassetto la amata Lover’s Knot per indossare l’Oriental Circlet, uno dei pezzi più rari e simbolici della collezione reale. Disegnata dal Principe Alberto per la Regina Vittoria nel 1853, è un gioiello che unisce design moghul, storia familiare ed ereditarietà dinastica.

Una struttura in oro incastonata da circa 2.600 diamanti, originariamente affiancati da opali poi sostituiti da rubini birmani.

Il valore economico è impressionante, ma quello simbolico lo supera. Per decenni è stata la tiara prediletta della Regina Madre, tanto che Elisabetta II, per rispetto, non la indossò quasi mai: un’unica apparizione nel 2005, a Malta.

Il fatto che oggi sia Kate a riportarla in pubblico è la conferma che la Principessa del Galles sta entrando nella fase della rappresentanza piena, quella che richiede stabilità, conoscenza della tradizione e una padronanza impeccabile del linguaggio simbolico della monarchia.