Etro venduto a un pool di investitori: il nuovo assetto societario

Dalla sfilata di Etro del 21 settembre 2023 - Crediti: AGF

Etro volta pagina. La storica maison milanese avvia un nuovo riassetto societario con l’uscita della famiglia fondatrice dal capitale e l’ingresso di un pool di investitori industriali e finanziari. Un’operazione di cui si parlava da qualche giorno, che ridefinisce la governance del brand e consolida il percorso di trasformazione iniziato già negli ultimi anni, mantenendo il fondo L Catterton nel ruolo di socio di controllo e regista della strategia di crescita internazionale.

Etro cambia volto: in cosa consiste l’accordo

L’operazione prevede la cessione della partecipazione detenuta dalla famiglia Etro a favore di una cordata di investitori, composta da soggetti industriali e finanziari con un orizzonte di lungo periodo. Tra i nuovi soci figurano il gruppo Rams Global, l’imprenditore Mathias Facchini – attraverso Swinger International – e il banchiere Giulio Gallazzi con Sri Group.

L Catterton, già azionista di maggioranza della maison, subentrato nel 2021, mantiene il controllo della società e continua a guidarne la strategia industriale e creativa. Il riassetto, secondo quanto si apprende, punta a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo, integrando competenze complementari e sostenendo i piani di sviluppo del marchio nel segmento del lusso globale.

Le origini del brand

Fondata a Milano nel 1968 da Gerolamo “Gimmo” Etro, la maison nasce come azienda tessile specializzata in tessuti pregiati. Nel corso degli anni, Etro costruisce un’identità fortemente riconoscibile grazie a un linguaggio decorativo ricco e colto, ispirato al viaggio e all’esotico, diventando celebre a livello internazionale per l’uso del motivo paisley, introdotto negli anni Ottanta e destinato a diventare uno dei simboli del brand.

Dalla moda uomo e donna agli accessori, dalle fragranze fino alle collezioni home, Etro ha sviluppato un universo estetico coerente, fondato su artigianalità, ricerca sui materiali e un immaginario che intreccia cultura, viaggio e colore.

Per anni la direzione creativa delle collezioni è stata in mano ai figli di Gimmo, Kean, Veronica e Jacopo, rispettivamente a capo delle linee uomo, donna e accessori.