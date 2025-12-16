Quali sono le tre influencer che hanno definito il 2025 con il loro linguaggio (e stanno già orientando il 2026)

Da sinistra Sofia Richie Grainge, Camille Charrière, Emili Sindlev - Credits Agf

Ordine e precisione per Sofia Richie Grainge, pensiero e profondità per Camille Charrière, energia e sperimentazione per Emili Sindlev. Tre approcci diversi che hanno superato la dimensione social per entrare nei processi decisionali dell’industria: dai moodboard degli stylist alle strategie dei brand, fino alla costruzione dell’immagine dei nuovi talenti globali. Queste tre donne non stanno inseguendo le tendenze: stanno contribuendo a costruire il linguaggio del presente. Ecco perché, in forme diverse, il 2026 continuerà a parlare anche la loro lingua.

Sofia Richie Grainge, l’architetta del quiet luxury contemporaneo

Il percorso di Sofia Richie Grainge ha conosciuto un punto di svolta netto nel 2023, con il matrimonio celebrato all’Hôtel du Cap-Eden-Roc nel sud della Francia con il produttore musicale Elliot Grainge. Gli abiti Chanel indossati dalla 27enne durante il wedding weekend e la narrazione visiva estremamente controllata dell’evento hanno attirato un’attenzione globale, diventando uno dei momenti più commentati della moda recente. Da lì, l'immaginario minimalista della modella statunitense si è consolidato come un linguaggio riconoscibile e replicabile.

Nel 2025, questa estetica ha trovato una formalizzazione ulteriore con il lancio del suo brand SRG / Sofia Richie Grainge, segnando il passaggio da musa a imprenditrice con una progettualità concreta. Palette neutre, linee pulite, materiali sofisticati e una gestione quasi architettonica del dettaglio sono diventati i pilastri di uno stile che dialoga apertamente con il concetto di quiet luxury. Più che inventare questa tendenza, Richie Grainge l’ha resa accessibile, pop e desiderabile, contribuendo a trasformarla in uno standard aspirazionale globale. La sua presenza a eventi chiave – dal Met Gala 2025 ai principali appuntamenti mondani e fashion – ha rafforzato un’idea di lusso silenzioso come nuova forma di status: sobrio, misurato, apparentemente semplice ma altamente costruito. Un’estetica che nel 2025 è entrata stabilmente nel vocabolario visivo di stylist, brand e celebrities, e che continua a orientare il mercato.