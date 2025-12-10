Lily Collins imita Victoria Beckham e fa impazzire i fan in abitino nero e caschetto impeccabile
L'attrice britannica e l'ex Posh Spice si sono incontrate in uno show televisivo e hanno sorpreso tutti con un video insieme in cui duettano cantando Wannabe. Due generazioni di "posh girl" a confronto
Lily Collins e Victoria Beckham ospiti del Tonight Show Starring di Jimmy Fallon - Foto tratta dal profilo Instagram fallontonightbts
Sembrano quasi due sorelle Lily Collins e Victoria Beckham. L'attrice e l'ex Spice Girl si sono divertite a girare insieme un video cliccatissimo sui social in cui duettano cantando in playback Wannabe, il grande successo che ha reso famosa Victoria e la sua girl band negli Anni 90. L'occasione è stata il backstage del Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, durante il quale Lily, che oggi ha 36 anni, ha conosciuto la donna che durante la sua infanzia - come ha confessato - è stata per lei un mito e un esempio di eleganza impeccabile, oggi diventata un'affermata stilista riconosciuta dal fashion system. "Era il mio mito!" ha detto commossa la figlia d'arte quando ha incontrato Victoria di fronte alle telecamere.
L'abito trasparente cut out di Lily Collins
Il confronto tv ha fatto impazzire i fan delle due star, che subito hanno notato l'abito nero con cut-out firmato Fendi sfoggiato dall'attrice e immortalato fuori dagli studi, che sembra proprio una citazione di mini dress total black firmati Gucci che fecero guadagnare a Victoria il soprannome di Posh Spice negli Anni '90 e grazie ai quali attirò l'attenzione di David Beckham. A completare il look gli stivali neri lucidi alti fino al ginocchio e una borsa rosso acceso che ha aggiunto un tocco di colore.
A sinistra Lily Collins ospite al Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, a destra Victoria Beckham - Credits Getty Images
Il caschetto impeccabile di Lily Collins
E poi quel caschetto, identico a quello che Vicky ha sfoggiato come una sorta di divisa all'epoca dei concerti con le sue quattro amiche cantanti.
Cortissimo super grafico, lucido, con la riga centrale dall'effetto parigino e con taglio netto e precisa che arriva appena sotto le orecchie, incorniciando e abbracciando il volto con delicatezza.
A sinistra Lily Collins ospite al Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, a destra Victoria Beckham - Foto tratta dal profilo Instagram fallontonightbts; Credits Getty Images
Lo stile "posh" di Lily Collins
Non è la prima che Lily Collins stupisce tutti per il suo stile.
Di recente si è fatta notare con un abito nero trasparente a pois con dettagli in pizzo e volant di un'eleganza raffinata. Sarà che si prepara a tornare in streaming per interpretare di nuovo Emily Cooper in Emily in Paris, la ragazza americana paracadutata nella elegantissima Parigi, tra carriera, nuove relazioni e bien vivere. Lily Collins, che di recente all'ultima alla NY Fashion Week di settembre era stata giudicata per la sua magrezza eccessiva, sembra aver recuperato un po' di forma e anche di buon umore, complice forse anche la sua maternità. A febbraio ha infatti avuto una bambina, Tove Jane, con il marito Charlie McDowell.
Lily Collins durante la New York Fashion Week 2025 - Credits Getty Images