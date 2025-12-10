Lily Collins imita Victoria Beckham e fa impazzire i fan in abitino nero e caschetto impeccabile

Lily Collins e Victoria Beckham ospiti del Tonight Show Starring di Jimmy Fallon - Foto tratta dal profilo Instagram fallontonightbts

Sembrano quasi due sorelle Lily Collins e Victoria Beckham. L'attrice e l'ex Spice Girl si sono divertite a girare insieme un video cliccatissimo sui social in cui duettano cantando in playback Wannabe, il grande successo che ha reso famosa Victoria e la sua girl band negli Anni 90. L'occasione è stata il backstage del Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, durante il quale Lily, che oggi ha 36 anni, ha conosciuto la donna che durante la sua infanzia - come ha confessato - è stata per lei un mito e un esempio di eleganza impeccabile, oggi diventata un'affermata stilista riconosciuta dal fashion system. "Era il mio mito!" ha detto commossa la figlia d'arte quando ha incontrato Victoria di fronte alle telecamere.

L'abito trasparente cut out di Lily Collins

Il confronto tv ha fatto impazzire i fan delle due star, che subito hanno notato l'abito nero con cut-out firmato Fendi sfoggiato dall'attrice e immortalato fuori dagli studi, che sembra proprio una citazione di mini dress total black firmati Gucci che fecero guadagnare a Victoria il soprannome di Posh Spice negli Anni '90 e grazie ai quali attirò l'attenzione di David Beckham. A completare il look gli stivali neri lucidi alti fino al ginocchio e una borsa rosso acceso che ha aggiunto un tocco di colore.