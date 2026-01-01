Buoni propositi di gennaio: le app per ripartire (e mantenerli)

Crediti: Matteo Dall’Ava

Ormai esiste un’app per tutto e quando si tratta di buoni propositi ancora di più. Ogni gennaio sembra una questione di forza di volontà. Si parte convinti, si stilano elenchi ordinati, si promette a sé stessi che questa volta sarà diverso. Eppure, secondo le ricerche più citate sul tema, oltre il 90% dei buoni propositi si dissolve entro la fine di marzo. Non per mancanza di desiderio, ma per un errore di impostazione: si confonde l’intenzione con l’architettura che dovrebbe sostenerla nel tempo (tradotto: la forza di volontà).

Chi arriva a dicembre non lo fa perché è più motivato, ma perché ha costruito un sistema capace di funzionare anche quando la motivazione sparisce.

Abbiamo pensato quindi a una serie di app che, mese dopo mese, possano aiutare a identificare e mantenere gli obiettivi. Per far sì che ogni buon proposito diventi realtà.

Gennaio–febbraio: dare forma all’intenzione

All’inizio dell’anno il problema non è decidere cosa si vuole, ma evitare che il proposito resti un desiderio ben scritto. Le app pensate per questa fase non servono a ricordare cosa fare, ma a rendere esplicito cosa non fare. Strides, per esempio, lavora come un cruscotto annuale: trasforma obiettivi vaghi in traiettorie visibili, mostrando progressi, rallentamenti e punti di rottura prima che diventino irreversibili. È uno strumento che racconta una storia nel tempo, più che spingere all’azione quotidiana.

GoalsOnTrack sceglie un’altra strada, più progettuale. Qui il proposito viene scomposto in milestone, task e orizzonti temporali, fino a diventare un sistema quasi ingegneristico. Un piano di battaglia ben congegnato. L’ideale quando l’obiettivo ha una natura complessa: cambiare lavoro, avviare un progetto, riorganizzare una parte della propria vita professionale. In questo contesto, la tecnologia non motiva: toglie ambiguità.

Negli ultimi anni sono emerse anche soluzioni ibride come Tampo o Pattrn, che affiancano al goal setting (la definizione strutturata degli obiettivi) una lettura sistematica dei comportamenti quotidiani. Non si limitano a chiedere cosa si vuole ottenere, ma osservano come ci si muove davvero nel tempo: frequenze, interruzioni, ricorrenze. Il proposito viene così costruito non sull’ideale di sé, ma sui pattern reali, quelli che tendono a ripetersi anche quando l’entusiasmo iniziale si affievolisce. Queste applicazioni mettono in relazione abitudini, cicli di energia e ricorrenze emotive. Il proposito smette di essere una promessa e diventa una mappa.