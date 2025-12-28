Quattro mostre per bambini (e adulti) da vedere nel 2026

Pippi Calzelunghe davanti a Villa Villekulla, simbolo di autonomia, fantasia e libertà dell’infanzia - Crediti: Ufficio Stampa

Portare i bambini al museo non è un gesto educativo in senso stretto. È una scelta culturale, e anche politica, nel significato più alto del termine. Vuol dire decidere che il tempo condiviso vale più della distrazione continua, che lo sguardo può essere allenato, che la complessità non va semplificata ma abitata. Il museo non chiede ai bambini di capire tutto, né agli adulti di spiegare tutto. Chiede a entrambi di stare dentro un racconto. Di perdersi un po’. Di fare domande senza risposta immediata.

In un’epoca che misura tutto in prestazioni e velocità, il museo resta uno dei pochi luoghi dove il tempo rallenta e diventa fertile. Per questo motivo, le quattro mostre che abbiamo selezionato non sono “a misura di bambino” nel senso più riduttivo del termine: sono esperienze intelligenti, stratificate, capaci di parlare a età diverse senza cambiare voce. Ed è proprio qui che avviene la crescita, insieme.

Se invece siete appassionati di sport e non vedete l’ora che inizino le Olimpiadi di Milano Cortina, qui vi suggeriamo delle mostre per ingannare l’attesa.

Oltre Pinocchio – Museo Castiglioni, Varese

Oltre Pinocchio non è una mostra su Pinocchio. O meglio: non solo. È una riflessione sull’infanzia come territorio di passaggio, sul diventare grandi come forma di attraversamento culturale, simbolico, antropologico. Inserita nel Museo Castiglioni di Varese, la mostra trova una collocazione quasi inevitabile. Qui sono custoditi i reperti raccolti da Angelo e Alfredo Castiglioni, studiosi e ultimi avventurieri della storia moderna; esploratori che hanno attraversato l’Africa non per colonizzare, ma per capire.

Pinocchio dialoga con giocattoli africani, fotografie di bambini di altri continenti, riti di iniziazione che raccontano come ogni cultura affronti la stessa domanda: come si cresce? Il burattino di Collodi diventa così una figura universale, fragile e ostinata, che parla ai bambini senza edulcorare e agli adulti senza nostalgia. Un museo che non infantilizza l’infanzia, ma la prende sul serio.