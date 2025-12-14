Milano Cortina 2026: le mostre da non perdere

White Entropy, Jacopo Di Cera

Ci siamo. Le Olimpiadi invernali stanno arrivando e, mentre Cortina si accende di eventi ed esperienze glamour, Milano è pronta accoglierle a modo suo. In programma un ricco calendario di iniziative che intrecciano cultura e sport, delineando il ruolo centrale che la città avrà nei mesi olimpici.

Il capoluogo meneghino inaugura, infatti, l’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 con un trittico di mostre che raccontano il rapporto fra sport, paesaggio e memoria.

Dalla Triennale con White Out, che investiga il futuro degli sport invernali, al Poldi Pezzoli con un raffinato viaggio nel mito del Grand Tour, fino all’aeroporto di Malpensa dove White Entropy di Jacopo Di Cera trasforma la fragilità dei ghiacciai in un' esperienza sensoriale.

White Out - The Future of Winter Sport - Triennale Milano

28 gennaio - 29 marzo 2026

È la mostra manifesto dell’Olimpiade Culturale. Curata da Konstantin Grcic e Marco Sammicheli, White Out indaga la relazione tra sport invernali e progetto in un momento storico in cui la montagna è, più che mai, un laboratorio di innovazione (anche di stile). Il titolo richiama il fenomeno ottico che fonde cielo e neve fino a cancellare i contorni: una metafora della nostra epoca, dove lo sport invernale deve reinventarsi tra sostenibilità, materiali innovativi e nuove architetture in movimento.

Il percorso mette in dialogo tra loro prototipi di attrezzature sostenibili, ricerche su nuovi materiali ad alte prestazioni, progetti di infrastrutture e spazi sportivi ripensati per il futuro, un focus sulle tecnologie che stanno trasformando la pratica sportiva. Fino al 15 marzo 2026 saranno esposte anche le torce olimpiche e paralimpiche. Accanto a queste, un ricco calendario di incontri, workshop, e conferenze accompagnerà l’intero periodo dei Giochi. Durante le Olimpiadi, la Triennale Milano sarà molto più di una sede espositiva: diventerà un laboratorio culturale internazionale, dove il futuro dello sport si racconta anche attraverso l'arte e il design.