Cortina si prepara alle Olimpiadi. Guida alle attività più chic fra le montagne dei Giochi

Cortina D’Ampezzo vista dall’alto - Credits Getty Images

La fiamma dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata in Italia, a Roma. Dopo l’accensione di pochi giorni fa a Olimpia, là dove sono nati i Giochi nel 776 a.C., il simbolo delle Olimpiadi inizierà un cammino di 63 giorni , lungo 12.000 km, attraverso 60 città, 300 paesi e tutti i siti italiani dell’Unesco. Un viaggio per costruire ponti e abbattere barriere, come solo lo sport è capace di fare. L'ultima tappa sarà lo stadio milanese di San Siro, per la cerimonia inaugurale del prossimo 6 febbraio.

Cortina D’Ampezzo - Credits Getty Images

Da quel momento l'attenzione del mondo intero sarà tutta su Milano e Cortina, un binomio di eccellenze, espressione globale del Made in Italy di alta gamma. Il capoluogo lombardo ha già dimostrato di avere potenzialità immense, soprattutto dopo l’esperienza di Expo 2015, che ha proiettato la città come eccellenza a livello mondiale nel campo dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, evolvendosi da polo industriale a hub internazionale, tra glamour, moda, economia fiorente e cultura. D'altro canto Cortina è sempre stata lo specchio vacanziero del bien vivre e del bien être, a partire dalla Dolce vita tra gli Anni 50 e 60 .

Sophia Loren, Cortina D’Ampezzo, 1956 - Credits Getty Images

Con Sophia Loren abbracciata a Ralf Vallone nel gran ballo delle Olimpiadi del 1956; con Brigitte Bardot fotografata da Giancolombo per Paris Match ; con i salotti della contessa Marta Marzotto popolati dai suoi ospiti nottambuli; e persino con le vacanze sobrie di Andreotti, che di giorno passeggiava per le strade della città con la moglie Livia, e al tramonto si spostava alla galleria d’arte Contini o all'hotel Savoia per un incontro letterario. Così, la “buona società” di allora ha trasformato Cortina in regina tra le Dolomiti . Gli Anni 80 , poi, complice anche una certa cinematografia, hanno lanciato marchi di grido e look scintillanti, una vera estetica invernale che ha reso la cittadina montana una delle cattedrali alpine dello stile , dove i brand di moda hanno iniziato ad aprire boutique e lanciare tendenze. Fino a oggi, con il jet set internazionale che ha dato alla città un nuovo volto cosmopolita.

Brigitte Bardot, Cortina D’Ampezzo, 1956 - Credits Getty Images

All’incrocio tra Nord e Sud, tra Alpi e Mediterraneo, Cortina d'Ampezzo, resta un gioiello di classe ed eleganza, che si intravede nel look dei frequentatori e nell’approccio elegante di chi la sceglie come meta di svago . Ed è proprio dallo shopping che può partire il tour nell’anima fashionista di Cortina. Fendi, Dior, Gucci, Yves Saint Laurent e molte altre maison sono approdate qui. Rimangono un’istituzione le vetrine di Franz Kraler, dove i migliori brand dedicano angoli e salottini alle capsule collection pensate in esclusiva per la clientela del posto, come Etro, Burberry, Saint Laurent, Fendi, Valentino, Roger Vivier, Balenciaga, Loro Piana, Brunello Cucinelli e Chloé. Che Cortina sia diventata un piccolo tempio della moda lo dimostra anche l’appuntamento che compie 15 anni proprio quest’anno, il Cortina Fashion Weekend. In programma dal 5 all’8 dicembre 2025 , la quattro giorni segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale e trasforma la località in una passerella a cielo aperto.

Cortina Fashion Weekend - Courtesy Press Office

Le vie del centro si animano con concerti, talk e installazioni, nel segno di “Elevate - Rise with Excellence”, format di questa edizione, per “elevare” gli orizzonti, raccontando la trasformazione della meta simbolo delle Dolomiti alla vigilia dei Giochi Olimpici, e dando voce al Made in Italy come linguaggio universale. Tra gli appuntamenti più curiosi da segnare la presentazione della “Stella di Cortina”, un diamante del peso di oltre 10 carati; e poi il Cortina 360, una ciaspolata di gruppo in programma sia al mattino che al tramonto; infine la novità dello Ski Village, un’esperienza immersiva ai piedi delle Tofane per gli appassionati di outdoor, per testare nuove attrezzature e partecipare ad attività sportive tra tecnica e adrenalina.

Cortina Fashion Weekend - Courtesy Press Office

Le esperienze culinarie a Cortina d’Ampezzo

L’anima di Cortina è una fusione di bellezza, colori e anche sapori. Sono tanti, infatti, i luoghi dove poter fare esperienze culinarie di alto livello. Qui trovano degna rappresentazione la cucina tirolese, veneta, nazionale e internazionale. Per chi è abituato a cercare esperienze gastronomiche globali ovunque si trovi, l’indirizzo da segnare è Zuma, celebre marchio di ristoranti giapponesi nato a Londra, che apre qui il quarto locale italiano a dicembre, un nuovo indirizzo di sushi in alta quota in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Il ristorante che oggi è presente in oltre 20 città nel mondo — da Dubai a New York, da Tokyo a Roma e nel 2026 anche a Milano — introduce un nuovo format per la montagna, con uno spazio pensato come incontro tra due culture: il minimalismo del Giappone e il calore della tradizione alpina.

Nasce poi un interessante progetto enogastronomico dalla collaborazione tra The Roof, Cortina Bistrot & Lounge Bar e la storica cantina Bertani in Valpolicella. Questa sinergia avrà durata triennale e trasformerà The Roof nella “casa Bertani” sulle Dolomiti, uno spazio dove assaggiare dalla colazione alla cena i piatti dello chef stellato Graziano Prest, abbinati ai vini della cantina veronese. Il tutto affacciandosi sulla terrazza panoramica sulle cime Tofane, ma anche sulla Croda da Lago, il Becco di Mezzodì, il Faloria e le spettacolari Cinque Torri.

Sarà interessante provare anche il ristorante della nuova struttura del Grand hotel Ampezzo firmato Dhom Collection, che aprirà a febbraio. A pochi passi dalla funivia Faloria, l’edificio ospiterà 70 camere, tra cui 26 suite, la spa di The Longevity Suite da mille metri quadrati e aree lounge, con il bar Ampezzino Cafè e, appunto, il ristorante Cucina. L’anima di Cortina è anche questo: bontà, gusto e classe.