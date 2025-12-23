La top 10 dei beauty look delle star che hanno segnato il 2025
Hanno fatto discutere, lanciato nuovi trend o, semplicemente, fatto venire voglia di replicarli seduta stante. Dallo stile bombshell di Sabrina Carpenter al trucco minimal di Pamela Anderson, ecco una classifica della bellezza legata a hair style e make up sui red carpet
Anche il 2025 è stato un susseguirsi di party, premiazioni, prime ed eventi mondani di ogni tipo, dal Met Gala agli Oscar, passando per Grammy e Golden Globes. Per le celebrities sul tappeto rosso, però, l’imperativo è uno solo: apparire al meglio, azzeccando outfit, trucco e capelli. Se nel corso dell’anno abbiamo visto look non sempre riusciti, che hanno finito per spaccare il pubblico tra chi li ha apprezzati e chi li ha criticati, di certo alcuni hanno spiccato in modo particolare.
Prima di iniziare il carosello dei beauty look più belli visti fino ad ora, però, non si può non riconoscere una menzione d’onore a Kris Jenner. La momger è stata infatti al centro dell’attenzione da quando ha annunciato pubblicamente di essersi regalata un lifting che le ha restituito un aspetto giovane e fresco. Dell’intervento ha parlato in modo trasparente e con grande entusiasmo, guadagnando i consensi del pubblico e stimolando un sano dibattito in fatto di chirurgia estetica, tema sul quale molte star sono ancora restie a parlare.
Kim Kardashian e Kris Jenner, All's Fair Premiere - Credits Getty Images
Di seguito, invece, i 10 beauty look delle star più belli e riusciti, dall'hair style al make up, che hanno segnato il 2025.
Sabrina Carpenter, Video Music Awards
Dall’acconciatura ispirata a Dolly Parton, passando per il blush effetto zucchero filato (che sui social ha dato vita alla tendenza ‘blush blindness’) la cantante di Manchild, nel 2025 ha puntato su un look rétro, da vera pin-up. Ai recenti Video Music Awards Sabrina Carpenter ha sfoggiato una versione più light del suo trucco abituale, con labbra glossy e guance effetto acquerello, eleganti ma sempre molto glam. Come le unghie, decorate da cristalli in pendant con l’abito fiammeggiante.
Sabrina Carpenter, Video Music Awards 2025 - Credits Getty Images
Selena Gomez, Academy Museum Gala
La star, da poco convolata a nozze con il produttore Benny Blanco, nel corso del 2025 ha puntato su un look vecchia Hollywood che le calza a pennello. In occasione dell’evento che a Los Angeles mixa moda, cinema e charity, invece delle solite onde stile Veronica Lake ha sorpreso il pubblico con un raccolto elegante, abbinato a labbra color rubino e incarnato impeccabile e radioso.
Selena Gomez, Academy Museum Gala 2025 - Credits Getty Images
Nicole Kidman, Met Gala
Per la serata che riunisce a New York il gotha di moda, musica e arte, l'attrice ha lasciato tutti a bocca aperta rivelando un taglio cortissimo, che lasciava scoperta la nuca. Un cambiamento drastico considerando che l’attrice è conosciuta anche per la sua lunga chioma. In seguito ha poi svelato di aver usato una parrucca, così bella e naturale da aver ingannato tutti. All’unanimità, però, pubblico e critica hanno concordato che il long bob asimmetrico, abbinato al trucco minimalista ed elegante, le regalava un look azzeccato e decisamente grintoso.
Nicole Kidman, Met Gala 2025 - Credits Getty Images
Jenna Ortega, Emmy Awards
La star di Mercoledì e Beetlejuice Beetlejuice è ormai portavoce dell’estetica soft goth glam, che non manca di sfoggiare puntualmente in occasione di eventi e party. Per gli Emmy, per esempio, ha abbinato all’abito tempestato di gemme labbra color vino, chioma scompigliata dal tocco grunge e un tocco inedito, ovvero le sopracciglia decolorate.
L’attrice si è fatta ambasciatrice di uno stile acqua e sapone molto cool, che ha entusiasmato critica e fan. Se di solito non indossa praticamente nulla a parte la skincare, per il Met ha fatto un’eccezione, optando per un make-up leggero, fresco e luminoso abbinato al carré rosso con frangia sbarazzina LINKARE Hair look: i nuovi colori di capelli delle star.
Pamela Anderson, Met Gala 2025 - Credits Getty Images
Emma Stone, Golden Globe
Per il suo ruolo in Bugonia, di Yorgos Lanthimos, la star si è davvero rasata a zero i capelli: motivo per cui, a distanza di qualche mese dall’uscita nelle sale del lungometraggio, ha sfoggiato sul tappeto rosso un pixie cut cortissimo che ricordava molto il taglio di Mia Farrow in Rosemary’s Baby.
Emma Stone, Golden Globe 2025 - Credits Getty Images
Dua Lipa, Met Gala
Come una moderna Josephine Baker, la star ha sfoggiato un raccolto lucidissimo impreziosito da ciuffi tirabaci e un make-up nei toni del beige, illuminato da un tocco glitter per far brillare lo sguardo.
Dua Lipa, Met Gala 2025 - Credits Getty Images
Cynthia Erivo e Ariana Grande
Il secondo capitolo di Wicked è appena uscito nelle sale e le due star continuano a essere protagoniste sul red carpet grazie ai look sempre coordinati. In fatto di beauty, ognuna ha il proprio stile: buzzcut, eye-liner e unghie lunghissime e tridimensionali per Erivo, mentre Grande sfoggia sempre make-up e acconciatura direttamente ispirati a Audrey Hepburn, con tanto di ciglia finte, raccolti sleek e labbra rosate.
Cynthie Erivo e Ariana Grande, Golden Globe 2025 - Credits Getty Images
Gracie Adams, Grammy 2025
Negli Anni 40, per proiettare sul viso di Greta Garbo una luce delicata e soffusa, i registi che lavoravano con l’attrice erano soliti coprire l’obiettivo della camera da presa con una garza. Un effetto ribattezzato ‘Garbo glow’ che è stato usato per descrivere anche il trucco soft e romantico della popstar in occasione dei Grammy.
Gracie Abrams, Grammy 2025 - Credits Getty Images
Emily Ratajkowski, Academy Museum Gala
Labbra nude e sguardo felino, tutto nei toni del beige: in occasione del gala dedicato a moda e charity la star ha sfoggiato il perfetto toasty make-up, il trucco luminoso nelle sfumature caramello visto sulle passerelle e molto amato sui social.
Emily Ratajkowski, Academy Museum Gala 2025 - Credits Getty Images