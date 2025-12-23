La top 10 dei beauty look delle star che hanno segnato il 2025

Anche il 2025 è stato un susseguirsi di party, premiazioni, prime ed eventi mondani di ogni tipo, dal Met Gala agli Oscar, passando per Grammy e Golden Globes. Per le celebrities sul tappeto rosso, però, l’imperativo è uno solo: apparire al meglio, azzeccando outfit, trucco e capelli. Se nel corso dell’anno abbiamo visto look non sempre riusciti, che hanno finito per spaccare il pubblico tra chi li ha apprezzati e chi li ha criticati, di certo alcuni hanno spiccato in modo particolare.

Prima di iniziare il carosello dei beauty look più belli visti fino ad ora, però, non si può non riconoscere una menzione d’onore a Kris Jenner. La momger è stata infatti al centro dell’attenzione da quando ha annunciato pubblicamente di essersi regalata un lifting che le ha restituito un aspetto giovane e fresco. Dell’intervento ha parlato in modo trasparente e con grande entusiasmo, guadagnando i consensi del pubblico e stimolando un sano dibattito in fatto di chirurgia estetica, tema sul quale molte star sono ancora restie a parlare.