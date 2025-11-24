La tendenza toasty make-up veste il viso con un delicato effetto abbronzatura

Emily Ratajkowski - Credits: Getty Images

Dona al viso un glow radioso e naturale, persino adesso che il sole sembra essere andato in letargo, grazie all’uso strategico di bronzer, blush e rossetto, rigorosamente ton sur ton. Il trucco toasty è il trend del momento: amato da star come Hailey Bieber, Kendall Jenner e Emily Ratajkowski, che lo sfoggiano spesso e volentieri su red carpet e dintorni, è stato avvistato anche su numerose passerelle dell’Autunno/Inverno 2025-2026. Ricorda l’effetto sunkissed ma, al posto di sfumature dal sottotono rossastro che mimano l’effetto dei raggi sulla pelle, si utilizzano toni caramello, caffelatte e terracotta per scaldare e scolpire i tratti.

Un look semplice da realizzare, specialmente se si ricorre a prodotti dalla texture morbida e scorrevole. Si inizia sfumando su zigomi e palpebre una terra luminosa e satinata, meglio se con sottotono dorato, per contrastare il pallore invernale. Si prosegue poi applicando un blush dai toni ambrati sulle gote per poi tingere le labbra con nuance toffee e cannella.