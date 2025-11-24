La tendenza toasty make-up veste il viso con un delicato effetto abbronzatura
Il trucco più chic di stagione si ispira alle tonalità autunnali più calde e golose, donando luminose sfumature caramello. Come realizzarlo e quali prodotti scegliere
Emily Ratajkowski - Credits: Getty Images
Dona al viso un glow radioso e naturale, persino adesso che il sole sembra essere andato in letargo, grazie all’uso strategico di bronzer, blush e rossetto, rigorosamente ton sur ton. Il trucco toasty è il trend del momento: amato da star come Hailey Bieber, Kendall Jenner e Emily Ratajkowski, che lo sfoggiano spesso e volentieri su red carpet e dintorni, è stato avvistato anche su numerose passerelle dell’Autunno/Inverno 2025-2026. Ricorda l’effetto sunkissed ma, al posto di sfumature dal sottotono rossastro che mimano l’effetto dei raggi sulla pelle, si utilizzano toni caramello, caffelatte e terracotta per scaldare e scolpire i tratti.
Un look semplice da realizzare, specialmente se si ricorre a prodotti dalla texture morbida e scorrevole. Si inizia sfumando su zigomi e palpebre una terra luminosa e satinata, meglio se con sottotono dorato, per contrastare il pallore invernale. Si prosegue poi applicando un blush dai toni ambrati sulle gote per poi tingere le labbra con nuance toffee e cannella.
Ashlyn FW25; Elie Saab FW25; Beccaria FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Tonalità in polvere ispirate al foliage autunnale
Per scaldare l’incarnato e scolpire l’ovale il bronzer è irrinunciabile. Terracotta Light Polvere Glow Abbronzante di Guerlain, grazie alla speciale texture a mosaico, racchiude più tonalità e può essere utilizzata come blush e ombretto, mentre Ever Bronze Compact Powder di Clarins, composta da due colorazioni da mescolare a piacere, scolpisce e illumina al tempo stesso, creando un chiaroscuro naturale.
Fancy Sun Bronzer di Naj Oleari, invece, ha una texture setosa e idratante, grazie alla formula infusa con acido ialuronico.
Prodotti in crema per illuminare
Chi alle polveri preferisce prodotti in crema multiuso non deve fare altro che scegliere un colore versatile, come Blush Butter Balm Toasted Terracotta di Summer Fridays che si può stendere su tutto il viso proprio grazie alla formula morbida e idratante. La palette all-in-one per il viso di Make-up Forever, poi, è un vero problem solver: al suo interno c’è tutto il necessario per realizzare il perfetto toasty make-up, illuminante incluso.
Summer Fridays, Blush Butter Balm; Make Up Forever, Palette all-in-one per il viso - Credits: Courtesy Press Office
I consigli per le labbra
Per labbra sempre in nuance, si inizia delineando la bocca con la matita Lip Cheat Iconic Nude di Charlotte Tilbury per poi stendere un velo di Rouge Dior On Stage di Dior, rossetto satinato ma long-lasting, per poi ultimare con un tocco di Lip Oil di Gisou, che dona riflessi toffee e ha un profumo dolce e invitante.
Charlotte Tilbury, Lip Cheat; Dior, Rouge Dior On Stage; Gisou, Lip Oil Sticky Toffee - Credits: Courtesy Press Office