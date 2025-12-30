Lo stile da copiare per vestire neo-minimal la notte di Capodanno

Da sinistra Givenchy; Kiko Kostadinov; Ferragamo FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Iniziare il nuovo anno con raffinatezza e misura può essere il modo giusto per continuare ancora meglio. E così la notte di Capodanno lo stile può essere semplice, senza risultare poco adeguato, perché la sobrietà si è confermata la vera essenza dell'eleganza sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026. Quel neo-minimal che pesca dal passato delle dive senza tempo, con le linee pulite, il purismo dei tagli, i colori che non urlano, tutti elementi che definiscono una nuova idea di rigore contemporaneo. Il neo-minimalismo torna protagonista delle collezioni trasformandosi in un linguaggio estetico che parla di equilibrio e consapevolezza. Le silhouette si fanno essenziali ma mai troppo austere, costruite su proporzioni calibrate e materiali pregiati.

Tre look di Carolyn Bessette da replicare

Una femminilità sobria e potente, che abbandona l’eccesso per abbracciare l’arte del sottrarre, da copiare riguardando le foto di dive senza tempo, come Carolyn Bessette, che quando iniziò a frequentare John F. Kennedy Jr. alla fine degli Anni ‘90, sempre impeccabilmente vestita, divenne subito icona di stile. Lei, che per un fundraising Gala al Whitney Museum of American Art trasformò una camicia bianca in un capo da sera, semplicemente creando uno scollo sbottonandola fino allo sterno e abbinandola a una maxi gonna a balze, sandali neri e borsetta di perline color oro. Lei che in occasione del 30° anniversario del Whitney Museum a New York indossò un abito nero sotto il ginocchio con un generoso scollo, sotto un cappotto nero e abbinato a un paio di décolleté nere con cinturino. Lei che al Grand Central Gala, per la celebrazione della Municipal Art Society’s, scelse un abito nero con le spalle scoperte, con un paio di scarpe con tacco alto a punta, labbra scarlatte e chignon elegante. Con il suo viso acqua e sapone e i capelli al naturale, Carolyn Bessette ha incarnato l'immagine simbolo del minimalismo Anni ‘90, quello stile che si è evoluto nel quiet luxury che ispira i designer di oggi: look sempre ricercati, ma assolutamente discreti, e per questo intramontabili.