Dolci della Befana: un giro del mondo attraverso i capolavori della tradizione

Tra Lucca e Viareggio possiamo trovare i Befanini: frollini a base di agrumi e rum, solitamente decorati con zuccherini colorati o glassa. Si possono trovare in tantissime forme, l’importante è che ricordino i simboli tipici della Befana: la calza, la befana, la scopa e la stella cometa.

Un classico pugliese, specialmente barese, sono frittelle sottili a forma di rosa fatte con farina, olio e vino bianco, immerse nel mosto cotto o nel miele, spesso con granella di pistacchi.

In Veneto, e più precisamente a Venezia, troviamo la pinza de la Marantega: è un dolce a base di farina di mais e ripieno di frutta secca come uvetta, fichi secchi, pinoli e arancia candita. È una di quelle ricette tradizionali della cucina contadina che anticamente veniva cotta sui carboni ardenti dei falò, talvolta anche racchiuda in foglie di cavolo.

A Siena si gustano i cavallucci, dei dolcetti spolverati di zucchero a velo che non ricordano per niente dei piccoli cavalli! Si trovano ricette di questi dolcetti fin nelle cronache medicee, quando venivano preparati con farina, miele, anice, noce, pepe e zenzero. La ricetta odierna, invece, prevede l’uso di canditi e mandorle.

Nel Cuneese, la Befana ha il sapore di casa: la Focaccia della Befana è un lievitato dolce a forma di fiore, decorato con zuccherini e canditi colorati. Dentro si nasconde una fava secca o una monetina, mentre l’impasto profuma di arancia e acqua di fiori.

L’Italia celebra l' Epifania con biscotti speziati e focacce profumate d’arancio, ma nel resto del mondo il 6 gennaio è un palcoscenico sorprendente: tra torte portafortuna, sfoglie regalate ai Re Magi e lievitati che nascondono un piccolo talismano.

Befanini

Dolci dal mondo

Francia: Galette des Rois: la regina dell’Epifania

In Francia, l’Epifania profuma di burro e mandorle. La Galette des Rois è un guscio dorato di pasta sfoglia ripieno di crema frangipane, lucido come una medaglia e inciso da disegni geometrici che ricordano la haute pâtisserie parigina. Tradizione vuole che all’interno si nasconda la fève, una piccola statuina in ceramica: chi la trova diventa “re” o “regina” della festa e indossa la corona dorata che accompagna ogni galette.

Paesi anglosassoni: Twelfth Night Cake

Prima ancora dei plum cake e dei Christmas pudding, la vera regina delle feste inglesi era la Twelfth Night Cake, la torta della dodicesima notte. Ricca, alta, speziata, punteggiata da frutta candita e glassata con ghiaccia reale, veniva servita alla fine delle celebrazioni natalizie spesso accompagnata da una lotteria di ruoli buffi ispirati alle commedie elisabettiane. Oggi è meno diffusa ma sopravvive nelle bakeries più tradizionali del Regno Unito e nelle rievocazioni storiche, dove mantiene intatto lo spirito teatrale tipico della cultura britannica.

Grecia: Vasilopita, la torta della fortuna

In Grecia la Vasilopita si taglia il primo giorno dell'anno, ma è parte delle celebrazioni epifaniche e della tradizione ortodossa. Morbida come un pan brioche, profumata di agrumi e mastice greco, racchiude una monetina portafortuna: chi la trova sarà benedetto per tutto l’anno. Ogni famiglia segue un rituale preciso: il primo taglio è dedicato a Cristo, il secondo alla casa, i successivi ai presenti. Le pasticcerie ateniesi ne propongono versioni moderne con glassature al cioccolato e inserti croccanti.

Svizzera, Dreikönigskuchen

La Dreikönigskuchen è il dolce che si mangia in Svizzera per la Befana. Difficile la pronuncia, ma dolce come un fiore. È un pan brioche dalla forma particolare: sono tante “palline” di pasta disposte su una teglia che durante la lievitazione si fondono insieme.

Spagna e America Latina, Rosca de Reyes

In Spagna, Messico e in gran parte dell’America Latina, la Befana incontra i Re Magi: il Roscón de Reyes, o Rosca de Reyes, è una grande ciambella soffice, profumata di acqua di fiori d’arancio e ricoperta da frutta candita che simboleggia gemme e corone. Anche qui, immancabile, il piccolo personaggio nascosto nell’impasto. In molte famiglie chi lo trova deve organizzare un pranzo nel mese successivo: una dolce responsabilità che rende la festa ancora più conviviale.