Dolci della Befana: un giro del mondo attraverso i capolavori della tradizione

L’Italia celebra l'Epifania con biscotti speziati e focacce profumate d’arancio, ma nel resto del mondo il 6 gennaio è un palcoscenico sorprendente: tra torte portafortuna, sfoglie regalate ai Re Magi e lievitati che nascondono un piccolo talismano.
Un viaggio in dieci tappe, per scoprire i dessert dell’Epifania che raccontano storie, riti e superstizioni.
Un tour tra le regioni italiane
La Focaccia della Befana
Nel Cuneese, la Befana ha il sapore di casa: la Focaccia della Befana è un lievitato dolce a forma di fiore, decorato con zuccherini e canditi colorati. Dentro si nasconde una fava secca o una monetina, mentre l’impasto profuma di arancia e acqua di fiori.
Cavallucci di Siena
A Siena si gustano i cavallucci, dei dolcetti spolverati di zucchero a velo che non ricordano per niente dei piccoli cavalli! Si trovano ricette di questi dolcetti fin nelle cronache medicee, quando venivano preparati con farina, miele, anice, noce, pepe e zenzero. La ricetta odierna, invece, prevede l’uso di canditi e mandorle.
Pinza de la Marantega
In Veneto, e più precisamente a Venezia, troviamo la pinza de la Marantega: è un dolce a base di farina di mais e ripieno di frutta secca come uvetta, fichi secchi, pinoli e arancia candita. È una di quelle ricette tradizionali della cucina contadina che anticamente veniva cotta sui carboni ardenti dei falò, talvolta anche racchiuda in foglie di cavolo.
Cartellate
Un classico pugliese, specialmente barese, sono frittelle sottili a forma di rosa fatte con farina, olio e vino bianco, immerse nel mosto cotto o nel miele, spesso con granella di pistacchi.
Befanini
Tra Lucca e Viareggio possiamo trovare i Befanini: frollini a base di agrumi e rum, solitamente decorati con zuccherini colorati o glassa. Si possono trovare in tantissime forme, l’importante è che ricordino i simboli tipici della Befana: la calza, la befana, la scopa e la stella cometa.
Dolci dal mondo
Francia: Galette des Rois: la regina dell’Epifania
In Francia, l’Epifania profuma di burro e mandorle. La Galette des Rois è un guscio dorato di pasta sfoglia ripieno di crema frangipane, lucido come una medaglia e inciso da disegni geometrici che ricordano la haute pâtisserie parigina. Tradizione vuole che all’interno si nasconda la fève, una piccola statuina in ceramica: chi la trova diventa “re” o “regina” della festa e indossa la corona dorata che accompagna ogni galette.
Paesi anglosassoni: Twelfth Night Cake
Prima ancora dei plum cake e dei Christmas pudding, la vera regina delle feste inglesi era la Twelfth Night Cake, la torta della dodicesima notte. Ricca, alta, speziata, punteggiata da frutta candita e glassata con ghiaccia reale, veniva servita alla fine delle celebrazioni natalizie spesso accompagnata da una lotteria di ruoli buffi ispirati alle commedie elisabettiane. Oggi è meno diffusa ma sopravvive nelle bakeries più tradizionali del Regno Unito e nelle rievocazioni storiche, dove mantiene intatto lo spirito teatrale tipico della cultura britannica.
Grecia: Vasilopita, la torta della fortuna
In Grecia la Vasilopita si taglia il primo giorno dell'anno, ma è parte delle celebrazioni epifaniche e della tradizione ortodossa. Morbida come un pan brioche, profumata di agrumi e mastice greco, racchiude una monetina portafortuna: chi la trova sarà benedetto per tutto l’anno. Ogni famiglia segue un rituale preciso: il primo taglio è dedicato a Cristo, il secondo alla casa, i successivi ai presenti. Le pasticcerie ateniesi ne propongono versioni moderne con glassature al cioccolato e inserti croccanti.
Svizzera, Dreikönigskuchen
La Dreikönigskuchen è il dolce che si mangia in Svizzera per la Befana. Difficile la pronuncia, ma dolce come un fiore. È un pan brioche dalla forma particolare: sono tante “palline” di pasta disposte su una teglia che durante la lievitazione si fondono insieme.
Spagna e America Latina, Rosca de Reyes
In Spagna, Messico e in gran parte dell’America Latina, la Befana incontra i Re Magi: il Roscón de Reyes, o Rosca de Reyes, è una grande ciambella soffice, profumata di acqua di fiori d’arancio e ricoperta da frutta candita che simboleggia gemme e corone. Anche qui, immancabile, il piccolo personaggio nascosto nell’impasto. In molte famiglie chi lo trova deve organizzare un pranzo nel mese successivo: una dolce responsabilità che rende la festa ancora più conviviale.