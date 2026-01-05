5 borse di tendenza che indosseremo nel 2026

fashion 05 gennaio 2026

Dai bauletti morbidi alle maxi tote bag, passando per borse tempestate di perline, frange e fantasie animalier: viaggio a/r nelle tendenze Primavera-Estate 2026 per esprimere personalità, stile e tantissima originalità

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Pronte per il nuovo anno, non resta che approcciarlo con l’accessorio giusto: le tendenze emerse dalle sfilate delle più belle collezioni moda Primavera-Estate 2026 suggeriscono tanta personalità, tanto carattere e – soprattutto – tantissimo stile. In passerella come nel guardaroba quotidiano, i diktat più chic ci invitano a comunicare esattamente la nostra identità: nulla di più. Per farlo al meglio (con un accessorio), ecco le cinque borse di tendenza che domineranno lo scenario del nuovo anno. Bauletti morbidi: capienti e versatili I bauletti morbidi si confermano protagonisti indiscussi del 2026. Perfetti per la vita di tutti i giorni, riescono a contenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza sacrificare lo stile. Chanel e Loewe li propongono in camoscio morbidissimo, un materiale che rende avvolgente il design e dona profondità materica al look. Le nuance cammello e cioccolato aggiungono calore e raffinatezza, ideali per abbinamenti sia casual sia più ricercati. La silhouette soffice e rilassata rende questi bauletti l’alleato perfetto per chi ama la praticità senza rinunciare all’eleganza.

Loewe; Chanel SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Perline e paillettes: l’arte del dettaglio chic Se il proprio stile è sofisticato e femminile, le borse mini decorate con perline e paillettes saranno il prossimo oggetto del desiderio. Victoria Beckham invita a sfoggiare mini-clutch di perline abbinate a tailleur, creando un contrasto irresistibile tra rigore e leggerezza. Giambattista Valli, invece, punta su mini-borse tempestate di paillettes a forma di fiori: un dettaglio luminoso perfetto anche per cerimonie ed eventi speciali.

Valli; Victoria Beckham SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Animalier: stampa effetto pitone tra volumi e audacia L’animalier non passa mai di moda, e per il 2026 torna in chiave audace e moderna. Mugler e MSGM giocano con i volumi, entrambi interpretando la stampa effetto pitone con personalità: Mugler sceglie una clutch stretta e lunga, elegante e quasi scultorea, mentre MSGM propone borse oversize. Lo spirito selvaggio di queste due perfette alleati è per chi non ha paura di osare con un twist energico anche sui look più basici e lineari.

MSGM; Mugler SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Borse con le frange: movimento e personalità Espressione dello stile bohémian, anche le borse con le frange domineranno il guardaroba moda Primavera-Estate 2026. Sportmax le declina a piccole dosi su borse dalla silhouette hobo, aggiungendo un tocco di dinamismo senza eccessi. Balmain, invece, osa con una visione totalizzante: frange ovunque, protagoniste assolute della scena. Il loro movimento crea ritmo e leggerezza.

Sportmax; Balmain SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Maxi tote bag: funzionalità con carattere Infine, le maxi tote bag si confermano indispensabili per chi ama borse capienti e di carattere. Moschino gioca con il patchwork, dando vita a composizioni colorate e pop, che catturano l’occhio e diventano dichiarazione di stile. Bottega Veneta, al contrario, predilige il minimalismo e l’iconico motivo intrecciato, un design pulito e raffinato che è sinonimo di eleganza senza tempo. La maxi tote sarà così versatile da accompagnarci dalla scrivania alla spiaggia, con un tocco di personalità che non passerà affatto inosservato.

Bottega Veneta; Moschino SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight