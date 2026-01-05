Trucco in rosa, la tendenza passe-partout che illumina il viso

beauty 05 gennaio 2026

Le sfumature bonbon donano alla pelle una ventata di freschezza, più che mai necessaria in questo periodo dell’anno. Ecco come declinarle su occhi, guance e labbra, prendendo ispirazione dalle passerelle

Con le feste alle spalle, gennaio mette tutti un po’ alla prova. Non a caso il 18 del mese si celebra il Blue Monday, la giornata più triste dell’anno, quella in cui si realizza non solo che Natale è ormai un ricordo (e che forse abbiamo speso un po’ troppo in shopping e regali) ma anche che le prossime ferie sono un miraggio lontano. Che fare? Per combattere la tristezza, niente di meglio di un tocco di colore per accendere il viso e restituire il glow che in questo periodo può risultare un po’ spento.

Dal backstage della sfilata di Elisabetta Franchi SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nessuna tonalità è migliore del rosa per restituire vitalità all’incarnato: non a caso, sulle passerelle della Primavera-Estate 2026 si è visto ovunque. Segno che la nuova stagione in arrivo porterà, oltre al ritorno del sole, una ventata di romanticismo nel beauty case. Ecco, dunque, come declinare i toni zucchero filato all over, insieme con i prodotti chiave per realizzare il perfetto beauty look a tinte pink. Guance bubblegum I toni bubblegum sono perfetti per ricreare lo stesso effetto di una passeggiata all’aria aperta, quando le gote si colorano di un rosa naturale e luminoso. Proprio come quello che ha acceso il viso delle modelle di Antonio Marras, con il pigmento concentrato nella parte frontale del viso, sotto gli occhi. Un look da bambola, amplificato dalle sopracciglia argento abbinate al gloss trasparente. DI Petsa, invece, ha puntato sulla blush blindness, la tendenza virale sui social che prevede una stesura molto generosa del phard, abbinato a bocca in nuance. Per ricreare lo stesso effetto visto sulle due passerelle, basta usare un prodotto in crema multiuso, come Dior Backstage Rosy Glow Stick, la cui texture PH-reagente dona al viso una tonalità su misura, dal finish luminoso e leggermente perlato. Per una stesura impeccabile, si applica con il pennello concentrando il pigmento a piacere, per poi sfumarlo in modo da donargli un effetto acquerello molto naturale.

Da sinistra, trucco dalla sfilata di Antonio Marras SS26; beauty look dalla sfilata di Di Petsa SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Dior, Dior Backstage Rosy Glow Stick - Credits: Ufficio Stampa

Labbra effetto Barbie Quando ci si sente un po’ sottotono, come può capitare in questo momento dell’anno, ma anche per illuminare istantaneamente il viso, è il rossetto il migliore alleato. Se il rosso può risultare un po’ formale, il fucsia è la tonalità giusta per donare freschezza, specialmente se abbinata a una pelle nude, perfezionata il giusto, grazie a una base leggera. Se Elisabetta Franchi ha optato per una tonalità Barbie dalla texture vinilica, le modelle di Enfants Riches Déprimés sfoggiavano un rossetto effetto bouche mordue, dai contorni delicatamente sfumati. In entrambi i casi, si inizia stendendo un lipstick dalla texture matte e vellutata come Lip Suede di Westman Atelier, per poi aggiungere un tocco di balm lucido per dare un look idratato; in alternativa, si sfumano i contorni della bocca con un pennellino conferendogli un aspetto blurred, leggermente vissuto.

Da sinistra, trucco dalla sfilata di Elisabetta Franchi SS26; beauty look dalla sfilata di Enfants Riches Déprimés SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Westman Atelier, Lip Suede - Credits: Ufficio Stampa

Occhi pink nuanced A sorpresa, la prossima stagione andrà il rosa anche sulle palpebre, ma non come ci si potrebbe aspettare. Sulla passerella di Shuting Qiu, per esempio, il pigmento era concentrato solo nella parte interna dell’occhio e sfumato fino alle sopracciglia lasciando il resto dello sguardo al naturale. Anche Hui ha puntato su un’applicazione diffusa, sfumando l’ombretto anche sugli zigomi. Per replicare l’effetto proposto dai due designer, basta puntare su un prodotto dalla texture setosa e scorrevole come quella di Colour Crush di Valentino Beauty, una polvere due in uno che si può utilizzare sia come ombretto che come blush, grazie ai pigmenti finissimi e infusi di perle che enfatizzano il colore donando una luminosità radiosa.

Da sinistra, trucco dalla sfilata di Shuting Qiu SS26; beauty look dalla sfilata di Hui SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Valentino Beauty, Color Crush - Credits: Ufficio Stampa