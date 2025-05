Dal trucco nude alle unghie esagerate, tra cilindri, spille e velette a sfilare anche i beauty look delle star. E subito, fanno tendenza

Il dandy al maschile. Così le star si sono omologate, senza rinunciare alla femminilità. Tra smoking, sigari e linee mannish i make-up hanno sottolineato il Met mood, enfatizzando i dettagli e lasciando un naturale, ricercatissimo, effetto nude. Protagonisti quindi i tocchi leggeri e sfumati, il contouring, i flash di luce, le ciglia e le unghie lunghissime insieme a labbra appena sottolineate dal grande ritorno del contorno, in piena tendenza anni 90.

Tutte pazze per le labbra Juicy

Dall’attrice Zendaya, regale con un cappello a falda larga, a Sidney Sweeney, luccicante nel suo black dress, nel beauty look la bocca è protagonista! Il bordo è disegnato alla perfezione con matite dalle nuances scure e inquadra il centro ammorbidito da rossetti più chiari. Il tocco finale? Un po' di gloss sfumato.

Credit: Getty Images

I riccioli Anni 20

Tra chi si è tagliata i capelli o ha adottato un bob demure, molti look hanno strizzato l’occhio agli Anni 20. Tra questi Gigi Hadid, con “rotolini” ai lati della testa in puro stile hollywoodiano anni 40. Ma a fare tendenza sono i riccioli di Dua Lipa e dell’atleta Simon Biles. Le ciocche laccate proprio come Betty Boop adornano chiome e fronte e arricchiscono i volti, donando un’allure retrò alle figure. Il nome è dolce come un bacio: si chiamano kiss curls.

Credit: Getty Images

Il trucco nude

Un viso dal trucco esistente ma non visibile. Tra questi Gigi Hadid e Hailey Bieber conquistano i fotografi con visi puliti, addolciti da tocchi di blush tenui e labbra neutre. Entrambe brillano: Gigi in un abito oro e Hailey con una parure di diamanti da sogno che illumina un minidress a giacca. Stesso discorso per Miley Cyrus, ci aveva abituate a make-up molto evidenti, invece al Met è tutto un gioco perlescente di contouring. Bella (quasi) al naturale.

Credit: Getty Images

Ponytail che passione

La coda di cavallo è sia casual che elegante. Al Met Gala spopola la ponytail dall’allure posh e glamour, come portano in scena sul red carpet l’attrice Anne Hathaway e la rapper Megan Thee Stallion. I capelli neri spiccano sulla camicia bianca nel look dell’attrice de Il diavolo veste Prada mentre Megan fa partire la coda da un triplo chignon. L’effetto lifting è assicurato.

Credit: Getty Images

Unghie esagerate

Mani stravaganti con unghie esagerate e non solo. Whoopy Goldberg, cilindro, veletta, testa in parte rasata e in parte con i dreadlocks, sembra aver intinto messo le mani nell’oro più luminoso. Ditali dorati ricoprono le dita e anelli con cristalli rifiniscono le mani. Lunghissime e verdi, invece, le unghie di Cardi B, che sfoggia una chioma afro dal taglio tridimensionale.

Credit: Getty Images

C’è di cosa ispirarsi insomma, almeno fino al prossimo red carpet.