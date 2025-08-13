Olio per capelli, il segreto per una chioma morbida e luminosa
Adatto anche a chi ha lunghezze fini (a patto di scegliere la formula giusta) nutre, ripara e tiene a bada il crespo
Ha un intenso effetto nutriente e, in più, può essere utilizzato per lo styling e persino al mare, per proteggere da sole e salsedine. Alcune formule, inoltre, sono adatte all’epidermide così come alla barba. Facile comprendere, quindi, perché l’olio per capelli è un prodotto smart e versatile, da avere a portata di mano 365 giorni l’anno e in particolare quando siamo in vacanza, proprio in virtù della sua formula multiuso in grado di adattarsi a tutte le esigenze. Ecco perché scegliere quella giusta è fondamentale: in caso di lunghezze molto secche e sfibrate, meglio optare per le texture più ricche e nutrienti, a base di cocco e argan, mentre chi ha capelli fini può scegliere invece elisir più leggeri e impalpabili, a rapido assorbimento. Sono infatti finiti i tempi in cui gli oli erano indicati esclusivamente per le chiome più ispide, ora tutti possono utilizzare questo tipo di trattamento, anche se in modo diverso.
Per un intenso effetto ristrutturante, per esempio, basta stendere il stendere il prodotto la sera prima di andare a dormire in modo da mantenerlo in posa tutta la notte, per poi risciacquarlo la mattina seguente. Per evitare di macchiare il cuscino, basta avvolgere la testa con un foulard di seta, tessuto particolarmente gentile sulle lunghezze. A seconda degli ingredienti che racchiude, l’olio può essere anche applicato sul cuoio capelluto: l’estratto di rosmarino, per esempio, vanta proprietà stimolanti e lenitive adatte a chi desidera velocizzare la ricrescita. Per un semplice effetto disciplinante e per nutrire le punte, invece, basterà applicare l’olio subito dopo l’asciugatura, massaggiandone alcune gocce sui palmi delle mani per poi applicarlo dove serve, come finishing touch.
Chi ha in programma di trascorrere le vacanze al mare o in piscina, invece, non dovrà fare altro che stendere una buona quantità del prezioso elisir sulle lunghezze prima dei bagni, rinnovando la stesura nel corso della giornata, un’accortezza che permetterà di difendere la chioma dalla disidratazione provocata da cloro, salsedine e raggi UV. Non solo protettivo, l’olio permette di combattere l’effetto crespo riducendo l’uso eccessivo dei ferri a caldo, spesso l’unica soluzione per domare le lunghezze nell’umido clima estivo.
The Hair Oil di Augustinus Bader è un trattamento ristrutturante che apporta una dose concentrata di nutrizione alle lunghezze: la sua formula a rapido assorbimento sigilla le doppie punte e previene la rottura.
Huile Fondamentale di Biologique Rechearche è un elisir che combina sei oli botanici puri, noti per le loro proprietà idratanti e rigeneranti, ricchi di acidi grassi essenziali. Aiuta a rafforzare i capelli secchi e fragili e può essere lasciato in posa anche tutta la notte, come trattamento intensivo.
Oi Oil Pozione di Bellezza Assoluta di Davines nutre, dona lucentezza, districa e ha un effetto anticrespo che non appesantisce la chioma. Racchiude olio di roucou, pianta originaria dell’Amazzonia ricchissima di betacarotene che ristruttura i capelli e ne favorisce la corretta crescita.
Honey Infused Hair Oil di Gisou è un olio per capelli multiuso con miele, argan e passiflora che può essere usato come trattamento idratante e nutriente oppure durante lo styling, come step finale.
Olio per Capelli di Leonor Greyl ha una formula naturale al 100% che nutre e aiuta a districare i capelli: può essere lasciato in posa per almeno 10 minuti o tutta la notte e in estate proteggere la chioma dalle aggressioni del sole, dai bagni di mare o dal cloro delle piscine.
Huile Prodigieuse Multifunction di Nuxe è un trattamento multiuso arricchito da sette oli preziosi vegetali, tsubaki, argan, macadamia, borragine, camelia, nocciola e mandorla dolce ricchi di omega 3, 6 e 9 che nutrono pelle e capelli.
Precious Hair Care Oil di Sisley apporta nutrimento, splendore e morbidezza ai capelli grazie all’associazione unica di oli essenziali di frutto della passione, karitè, semi di cotone e moringa che ristrutturano le lunghezze senza appesantirle.
