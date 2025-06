Un olio per il corpo e per i capelli è tra i "must have" dell'estate da mettere assolutamente nella valigia delle vacanze. Le texture a rapido assorbimento e facili da applicare assicurano nutrimento, donano un tocco di luminosità e un finish satinato, apportano un "boost" di morbidezza e controllano il crespo, rendendo la chioma setosa e disciplinata. Ma non solo. Le ultime novità assicurano anche una protezione ad ampio spettro sotto il sole, prolungano e sublimano l'abbronzatura. Oltre a regalare momenti di vero relax, grazie alle formule sensoriali e a fragranze irresistibili.

Nuxe, Huile Solaire Or SPF50 Una novità assoluta. Nuxe presenta il suo primo olio solare illuminante ad alta protezione, disponibile in SPF30 e SPF50. La texture vellutata si stende con facilità, si assorbe rapidamente e lascia la pelle avvolta da una delicata luminosità iridescente, grazie alla presenza di madreperle 100% di origine naturale. Idratante e resistente all'acqua, la formula arricchita con estratti di riso e rosmarino aiuta a prevenire il fotoinvecchiamento precoce della pelle.

Lierac, Sunissime: Olio Solare Setoso SPF 50 Un trattamento "star" della protezione solare ormai da diversi anni, l'Olio Solare Setoso SPF 50 di Lierac. Sublima la pelle e valorizza l’abbronzatura assicurando uno schermo ottimale contro i raggi UV, infrarossi e luce blu. Setoso, invisibile, sensoriale, è composto da un potente attivo anti-età, l'estratto d’alga bruna, e olio vegetale, che nutre grazie a un cocktail di acidi grassi e omega 6 e 9. Non unge al tatto, regala un finish satinato, nutre e rilascia una deliziosa fragranza di acqua di cocco, bergamotto e gelsomino.

Vichy, Capital Soleil, Cell Protect Olio Invisibile SPF50+ Viso, corpo e punte dei capelli. Cell Protect Olio Invisibile SPF50+ di Vichy migliora la qualità della pelle prevenendo la desquamazione dopo l'esposizione al sole e riducendo la secchezza, la sensazione di pelle che tira e il colorito spento. Protegge dai danni del sole a livello cellulare con una finitura leggera e texture sensoriale. Tra gli ingredienti chiave, lo squalano, dalle proprietà nutrienti, e la vitamina E, che aiuta a proteggere la pelle dall’ossidazione.

Apivita, My Beeloved Oil Un olio secco multiuso, 100% naturale, dalla texture a rapido assorbimento. Nutre, protegge e ripara la pelle del corpo e del viso e i capelli, My Beeloved Oil di Apivita, brand dermocosmetico naturale. A base di una potente miscela di propoli, sei oli preziosi e il 7% di squalano, avvolge con un velo protettivo, dona morbidezza e luminosità. Perfetto anche in estate, esalta la bellezza naturale e sprigiona una delicata fragranza.

Phyto, Plage 1974 Un vero e proprio "cult". Ha poco più di 50 anni un prodotto iconico, Phyto Plage 1974, la prima protezione solare specifica per i capelli. Ispirato al biondo delle icone di quel periodo, protegge da sole, sale e cloro e mantiene morbida la chioma. Un vero e proprio trattamento, ora con una formula rinnovata composta per il 99% da ingredienti di origine naturale e a base di olio di calendula e di karanja, per uno "stile da spiaggia" che non passa mai di moda.

Kérastase, Elixir Ultime Altro "must" per i capelli, ora ricaricabile, è l'Huile Originale Elixir Ultime di Kérastase. Sublimatore, versatile, senza risciacquo. La sua nuova formula contiene camelia francese raccolta a mano e camelia selvatica. La texture leggera protegge, rendendo la chioma più morbida, setosa e lucente. Garantisce risultati professionali.

Klorane, Olio al Tamanu BIO & Monoï Si prende cura dei capelli prima, durante e dopo l'esposizione al sole. Quattordici ingredienti essenziali, tra cui un complesso di quattro olii vegetali, per nutrire, ristrutturare, ammorbidire e donare lucentezza e un piacevole profumo. L'Olio al Tamanu BIO e Monoï di Klorane è un trattamento per l'estate che offre una protezione naturale anche da sabbia, salsedine e cloro. La consistenza fluida e sensoriale e il formato in spray lo rendono facile da applicare.

Un trattamento pre-shampoo, concentrato in principi attivi 100% di origine naturale, che favorisce la crescita fisiologica dei capelli rendendoli più forti e vibranti di vitalità, fin dalle prime applicazioni. Complexe 5 Concentrato stimolante forza e vitalità di René Furterer, ricco in preziosi olii essenziali di arancia, lavanda e ricino biologici, tonifica il cuoio capelluto, rafforza dalle radici e apporta alla chioma una maggiore lucentezza.

Un vero e proprio elisir, da applicare e massaggiare, per favorire l'effetto rivitalizzante e concedersi un momento di benessere e relax, all'insegna anche della sua fragranza tonificante ed energizzante, dal potere rilassante.

