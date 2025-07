Sarà una Mostra del Cinema da ricordare quella in programma dal 27 agosto al 6 settembre in Laguna: ecco tutto quello che c’è da sapere

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ad aprire la rassegna, che si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025, sotto la direzione di Alberto Barbera e la presidenza della Biennale firmata da Pietrangelo Buttafuoco sarà La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino.

Presentazione 82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 2025 Credit: Getty Images

A presiedere la giuria il regista due volte premio Oscar Alexander Payne. 21 i film in concorso tra cui spiccano ben 5 pellicole italiane, due i Leoni d’Oro alla carriera: Kim Novak e Werner Herzog.

Tra i film più attesi degli autori internazionali: A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, l'attesissimo Frankenstein di Guillermo del Toro; Bugonia di Yorgos Lanthimos che sceglie ancora una volta come protagonista Emma Stone.

Ecco tutto quello che c’è da sapere, in pillole, sulla nuova edizione.

Venezia 82, i film italiani in concorso

Oltre a La Grazia di Paolo Sorrentino, che, come precedentemente anticipato, aprirà il festival, in gara ci saranno anche Elisa di Leonardo di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per Bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.

George Clooney e Julia Roberts Credit: Getty Images

Le star attese sul red carpet del Lido a Venezia

Si preannuncia una parata di divi sul tappeto rosso dell’82esima edizione della Mostra. George Clooney romperà il ghiaccio già il 28 agosto. Ci sarà anche Julia Roberts, che sbarcherà per la prima volta al Lido come protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, After the hunt presentato fuori concorso.

E poi: Cate Blanchett, Emma Stone, Jude Law, Oscar Isaac, Amanda Seyfried, Al Pacino, Martin Scorsese, Adele Exerchopoulos, Laura Dern, Idris Elba, Rebecca Ferguson, Adam Sandler. Ma sono attese anche altre star.

I 21 film in concorso a Venezia

The Wizard of the Kremlin, di Olivier Assayas, con Jude Law

Jay Kelly di Noah Baumbach

The Voice of Hind Rajab, di Kaouther Ben Hania

A House of Dynamite, di Kathryn Bigelow, con Idris Elba e Rebecca Ferguson

Ri Gua Zhong Tian (The Sun Rises On Us All), di Cai Shangjui

Frankenstein di Guillermo del Toro

Elisa di Leonardo Di Costanzo

À pied d’œuvre, di Valérie Donzelli

Silent Friend, di Ildikó Enyedi

The Testament of Ann Lee, di Mona Fastvold, con Amanda Seyfried

Father Mother Sister Brother, di Jim Jarmusch, con Tom Waits, Adam Driver e Cate Blanchett

Bugonia di Yorgos Lanthimos

Duse di Pietro Marcello

Un Film Fatto per Bene di Franco Maresco

Orphan, di László Nemes

L’étranger, di François Ozon, tratto dal romanzo Lo straniero di Albert Camus

Eojjeol suga eopda (No Other Choice), di Park Chan-wook

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

The Smashing Machine, di Benny Safdie, con Dwayne Johnson (The Rock) ed Emily Blunt

Nühai (Girl), di Shu Qi

La Grazia di Paolo Sorrentino