La Fashion Week di Milano si preannuncia non solo come un grande evento, ma come il palcoscenico di numerosi debutti.

La prima bozza del calendario prevede al momento 55 sfilate fisiche e 4 digitali.

L’edizione di settembre vedrà l'esordio dei direttori creativi Louis Trotter per Bottega Veneta e di Simone Bellotti per Jil Sander. Gucci, inoltre, svelerà la prima collezione del direttore artistico Demna.

Dario Vitale, ex Miu Miu, assume la direzione creativa di Versace senza salire in passerella, si parla però di una presentazione ufficiale in quella che per la maison è una fase fondamentale: si apre infatti una nuova era dopo che Donatella Versace si è congedata dal timone stilistico della griffe diventando brand ambassador, e dopo l'acquisizione della label parte del Gruppo Prada.

Credit: Getty Images

Domenica 28 settembre a chiudere le sfilate in passerella sarà Giorgio Armani che celebrerà i 50 anni del brand.

Prima volta con una sfilata nel calendario Women’s Collection per Dhruv Kapoor e per Knwls, marchio londinese fondato da Knowles e Arsenault.

Presenti per la prima volta nel calendario digitale delle sfilate MEINCORP, brand italiano di Lorenzo Sala, Nadya Dyzak, brand ucraino fondato nel 2008 (negli ultimi anni nel calendario della London Fashion Week) e Zenam, già nelle Men’s Collection.

Ritornano in calendario Boss, Calcaterra, Federico Cina, Stella Jean e The Attico.

Tanti gli eventi organizzati attorno ai défilé.

Martedì 23 settembre, in apertura della Fashion Week si terrà l’evento di inaugurazione del Fashion Hub.

Sabato 27 settembre, al Teatro alla Scala, andrà in scena la quarta edizione dei CNMI Sustainable Fashion Awards, in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano.

Domenica 28 settembre si terrà l’undicesima edizione di Milano Moda Graduate.

Il calendario sfilate definitivo verrà presentato a settembre durante la conferenza stampa della Milano Fashion Week Women’s Collection Spring/Summer 2026.

Il calendario delle sfilate:

martedì 23 settembre 2025

15:00 DIESEL VIA STENDHAL, 36

16:00 DHRUV KAPOOR LOCATION TBC

17:00 ALBERTA FERRETTI LOCATION SEE ON INVITATION

18:00 ICEBERG VIA PALERMO, 10

19:00 GUCCI LOCATION TBC

mercoledì 24 settembre 2025

09:30 LUISA BECCARIA LOCATION TBC

10:30 JIL SANDER LOCATION SEE ON INVITATION

11:30 DANIELA GREGIS VIA VILLA MIRABELLO, 6

12:30 ANTONIO MARRAS VIALE MOLISE, 68

14:00 FENDI VIA SOLARI, 35

15:00 VIVETTA LOCATION TBC

16:00 MISSONI VIA SENATO, 10

17:00 ONITSUKA TIGER VIA G. B. SAMMARTINI, 48

18:00 N.21 VIA ARCHIMEDE, 26

19:00 ETRO VIA SAN LUCA, 3

20:00 KNWLS LOCATION TBC

giovedì 25 settembre 2025

09:30 MAX MARA VIA PIRANESI, 14

10:30 GENNY LOCATION TBC

11:30 BOSS VIA COSENZ, 11

12:30 ANTEPRIMA VIA SAN LUCA, 3

14:00 PRADA VIA LORENZINI, 14

15:00 EMPORIO ARMANI VIA BERGOGNONE, 59

16:00 EMPORIO ARMANI VIA BERGOGNONE, 59

17:00 MOSCHINO VIA OLONA, 6

18:00 MM6 MAISON MARGIELA LOCATION TBC

19:00 FRANCESCO MURANO LOCATION TBC

20:00 ROBERTO CAVALLI LOCATION TBC

venerdì 26 settembre 2025

09:30 SPORTMAX VIA PIRANESI, 10

10:30 MARCO RAMBALDI P.ZZA TOMASI DI LAMPEDUSA

11:30 BLUMARINE LOCATION TBC

12:30 INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF LOCATION TBC

14:00 TOD'S VIA PALESTRO, 14

15:00 GIUSEPPE DI MORABITO VIA PALERMO, 10

16:00 ELISABETTA FRANCHI C.SO DI PORTA ROMANA, 3

17:00 SUNNEI LOCATION TBC

18:00 FEDERICO CINA P.ZZA TOMASI DI LAMPEDUSA

19:00 THE ATTICO LOCATION TBC

sabato 27 settembre 2025

09:30 FERRARI PIAZZA VETRA, 7

10:30 ERMANNO SCERVINO LOCATION TBC

11:30 FERRAGAMO CORSO VENEZIA, 11

12:30 LUISA SPAGNOLI VIA TURATI, 34

13:30 STELLA JEAN LOCATION TBC

14:30 DOLCE&GABBANA VIALE PIAVE, 24

15:30 LAURA BIAGIOTTI VIA ROVELLO, 2

17:00 BOTTEGA VENETA LOCATION SEE ON INVITATION

18:00 MSGM LOCATION TBC CNMI SUSTAINABLE FASHION AWARDS 2025

domenica 28 settembre 2025

10:00 FRANCESCA LIBERATORE LOCATION TBC

11:00 HUI LOCATION TBC

12:00 MILANO MODA GRADUATE LOCATION TBC

14:00 CALCATERRA LOCATION TBC

15:00 J.SALINAS VIA SENATO, 14

16:00 TOKYO JAMES LOCATION TBC

17:00 PHAN DANG HOANG LOCATION TBC

18:00 PIERRE-LOUIS MASCIA LOCATION TBC

19:00 GIORGIO ARMANI VIA BRERA, 28

lunedì 29 settembre 2025

10:00 MAXIVIVE DIGITAL

10:30 NADYA DZYAK DIGITAL

11:00 ZENAM DIGITAL

11:30 MEIN CORP DIGITAL