Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate

Ormai da qualche stagione, le unghie si sono trasformate in veri e propri accessori da abbinare a ciò che indossiamo, al pari di borse e gioielli. Impreziosite da tonalità pop e grafiche elaborate, sono infatti in grado di dare un twist interessante anche all’outfit più semplice e basico. Se tempo fa la tendenza era averle lunghissime, simili ad artigli, laccate e decorate da cristalli e particolari 3D, ora con l’avvento del quiet luxury si è passati a uno stile decisamente più semplice e portabile.

Qualunque sia il look preferito, in ogni caso, ciò che conta è avere cura delle mani specialmente ora che la bella stagione impone più tempo all’aria aperta. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, non occorre per forza andare in salone: con gli strumenti giusti e qualche trick strategico è possibile realizzare una manicure professionale persino nel bagno di casa.

Step #1: ammorbidire la pelle

Per rimuovere cute secca e pellicine in sicurezza è importante tenere a bagno le mani in acqua tiepida per una decina di minuti: non farlo potrebbe darci l’impressione di risparmiare tempo ma al tempo stesso causare traumi, piccoli tagli e abrasioni che rischiano di danneggiare le unghie ed essere persino veicolo di infezioni. Se l’epidermide risulta particolarmente ruvida, è consigliabile iniziare la manicure con un gommage delicato, da massaggiare con movimenti circolari, insistendo in particolare nell’area delle cuticole.

Step #2: perfezionare e idratare

Dopo aver eliminato la pelle secca in eccesso è il momento di modulare la lunghezza delle unghie dandogli la forma preferita. Per farlo, è consigliabile utilizzare la lima di carta, più gentile con la delicata lamina ungueale. Danneggiarla o provocare sfaldature, infatti, significa anche comprometterne la ricrescita. Fondamentale, a questo punto, idratare l’epidermide con una lozione nutriente e applicare un olio su unghie e cuticole in modo da dargli anche un aspetto sano e levigato.

Step #3: mai senza base e top coat

Il primo permette una stesura più scorrevole e omogenea dello smalto, impedendogli al tempo stesso di macchiare le unghie. Il secondo prolunga la durata della vernice dandogli un aspetto più brillante. Insieme, garantiscono una manicure dall’aspetto professionale e impeccabile più a lungo. Per eliminare eventuali errori e sbavature, attenzione alla formula del solvente: meglio optare per ingredienti gentili, evitando così di disidratare eccessivamente le unghie.

Manicure Set di Czech & Speake racchiude otto tool essenziali per la manicure in acciaio placcato oro, racchiusi in un’elegante custodia in pelle.

Con burro di cera d’api Aqua Allegoria Hand Cream di Guerlain lascia le mani morbide e idratate e le profuma con la delicata fragranza Rosa Rossa.

Huile Camélia di Chanel è un olio idratante e fortificante che protegge le unghie dalla disidratazione grazie al mix di olio di camelia nutriente ed eco-ceramidi di camelia protettive.

Esfolia la pelle con delicatezza: Exfoliating Body Oil With Rose di Dior racchiude l’acqua e olio di rosa e avvolge l’epidermide con note fresche e floreali.

Le Vernis di Hermès regala un colore luminoso e long-lasting dalla texture fluida, composta dal 70% di ingredienti d’origine naturale.

Healthy Glow Duo di Manicurist racchiude una base dai riflessi rosati che può essere indossata anche da sola, per dare alle unghie un aspetto sano, e un olio idratante per le cuticole.

Clean Nail Polish Remover di Nailberry è un solvente bi-fasico che rimuove il colore senza danneggiare le unghie perché è infuso con olio di rosa Mosqueta, ricco di acidi grassi essenziali, e alfaidrossiacidi dall’effetto rivitalizzante.

